Atlantykron, insula iubitorilor de SF din România

De 32 de ani, o insulă din Dobrogea devine, pe timp de vară, locul de întâlnire al iubitorilor de Science-Fiction, timp de aproape o lună, în fiecare an. Cei care au fost fani ai literaturii SF și înainte de 1990 știu că accesul la acest gen de literatură nu era facil, iar după schimbarea regimului politic, „foamea” de scriitură SF, dar și de informație din domeniul tehnic, a făcut ca printre cel mai bine vândute publicații să fie revistele „Anticipația” și „Știință și Tehnică”. Nucleul fanilor de atunci ai acestui gen literar, dar și ai tehnologiilor de ultimă generație și-a stabilit tabăra pe insula denumită simbolic Atlantikron, de la Capidava. Anul acesta, Academia Atlantykron revine pe insula dunăreană din dreptul castrului antic, la cea de-a 32-a ediție.

Academia de Vară pentru Tineret, Știință, Cultură, Artă și Sport „Atlantykron” se va desfășura între 30 iulie și 6 august, pe insula iubitorilor de SF și tehnologie. Este un altfel de turism, ce îmbină o școală de vară cu o tabără de creație la care participă personalități ale genului SF. Aici se îmbină știința și tehnologia cu literatura, cultura, artele plastice, dar și cu antreprenoriatul, cu sportul și cu aventura în mijlocul naturii. „Se împlinesc 40 de ani de când Dumitru Prunariu a zburat în spațiu. Primul și singurul român cosmonaut va fi prezent fizic pe insula Atlantykron, pe data de 3 august 2021, la ediția din acest an a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction Atlantykron, care se va desfășura între 30 iulie și 6 august, ca de obicei, pe Insula „Inelul de Piatră” de la Capidava, în județul Constanța. Evenimentul a revenit după o pauză, pentru că anul trecut, cea de-a 31-a ediție Atlantykron s-a desfășurat doar online. În acest an, sub genericul „Legendarium” și sub sloganul „Înapoi în viitor”, Atlantykron revine, din fericire, la formatul consacrat”, a explicat, pentru Jurnalul, Traian Bădulescu, specialist în turism și autor de SF, unul dintre cei mai vechi participanți la acest eveniment, devenit apoi organizator.

O școală de vară unică în lume

Atlantykron are o tradiție de 32 de ani și a adus pe insula misterioasă din Dobrogea foarte mulți invitați speciali din străinătate, la fiecare ediție. Este un eveniment unic în lume, cu o școală de vară a cărei faimă a devenit internațională: Academia Atlantykron, organizată în natură și departe de civilizația urbană. „Academia Atlantykron are ca scop facilitarea accesului la cunoaștere pentru tineri. De aceea, evenimentul reunește experți de talie mondială, dintre care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi. De asemenea, accesul la informații despre tehnologia de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de un kilometru pătrat. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri de artă sau de comunicare, așa cum în nicio școală nu se predau astfel de lecții. Participanţii stau pe iarbă, sub cerul liber, sub stele”, mai explică Traian Bădulescu. Organizatorii actualei ediții a Academiei Atlantykron sunt Fundația Știință și Tehnică, Fundația World Genesis din SUA și Asociația pentru Tineret și Evoluție în parteneriat cu Asociația Astronomică URANIA și Clubul Nautic Român. Anul acesta vor putea ajunge pe insulă doar 200 de participanți - tineri, lectori, invitați și organizatori, numărul fiind redus față de evenimentele anterioare, pentru a se respecta restricțiile impuse în pandemie.

La cea de-a 32-a ediție a Academiei Atlantykron sunt invitate personalități din sfera științifică, cea culturală, artistică, precum și din sport, din România, SUA, Canada și Italia. Vor participa Nicolae Zamfir, academician, doctor în fizică nucleară, gr. (r) dr. Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut, primul (și singurul) român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, președintele Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic; Cristian Presură, doctor în fizică și fondatorul asociației „Știință pentru toți”; Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de știință, fondator al Programului Atlantykron și senior editor al revistei Știință și Tehnică, și multe alte celebrități.

Gânditorul de la Hamangia, Podul Anghel Saligny, cetatea antică de la Capidava, podgoriile, turismul rural şi minicroazierele pe Dunăre sunt câteva dintre atracţiile şi reperele turistice ale zonei Cernavodă, pe care românii au văzut-o mai mult din tren, autocar sau mașina personală, în drum spre mare.

De la pix la videoconferințe cu NASA

Evenimentele de pe insula Atlantykron, puse cap la cap, spun povestea evoluției tehnologice, de la hârtie și pix până la 5G. „În anii ’90, participanții aveau ca «unelte» doar pixul și hârtia, ori mașina de scris, iar primul computer 386 a ajuns pe legendara insulă în 1993. Prima conexiune stabilă la internet a fost asigurată în 2001. În 1999, de pe insulă se observa eclipsa de Soare. Anul acesta, printre activități se numără și tradiționala videoconferință în direct cu NASA, privind misiunea Curiosity de pe Marte, dar și noua misiune Perseverance, cursuri dedicate științei și literaturii, lansări de carte, conferințe pe teme diverse, pornind de la fizică până la dezvoltare personală”, explică Traian Bădulescu. Pe insula de la Cernavodă se scrie, în continuare, istoria evoluției unei relații speciale a omului cu natura, dar și cu spațiul cosmic, cu tehnologia, cu arta și sportul – adică tot ceea ce definește ființa umană din punct de vedere cultural.