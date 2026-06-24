Cea mai ieftină stațiune de pe litoral. Unde se poate mânca ieftin la mare?

Într-una dintre cele mai căutate destinații de vacanță de la Marea Neagră, turiștii pot găsi preparate la prețuri surprinzător de mici.

La orele prânzului, autoservirile din Eforie Nord sunt pline de turiști care caută mâncare gustoasă și porții generoase, fără să plătească o avere. Mulți spun că preferă această variantă datorită diversității preparatelor și a prețurilor mai prietenoase comparativ cu restaurantele.

„Părerea mea e că mai bună e autoservirea. Sunt mai multe produse, ai posibilitatea să alegi, le vezi şi şi preţurile sunt diferite faţă de restaurante"”, spune un turist pentru obsewrvatornews.ro.

Meniu complet la prețuri accesibile

În Eforie Nord, o porție de mici sau o garnitură poate fi cumpărată cu doar 8 lei. Preparatele la grătar, precum pulpa de pui, ceafa de porc sau cârnații, costă între 12 și 13 lei.

Nici mâncarea tradițională nu lipsește din oferta autoservirilor. O porție de iahnie de fasole costă 15 lei, fasolea cu ciolan ajunge la 31 de lei, iar saramura de macrou poate fi cumpărată cu doar 12 lei. Printre cele mai solicitate preparate rămân ciorbele, care sunt destul de scumpe, între 22 și 25 de lei porția.

Mulți dintre cei aflați în vacanță spun că au fost plăcut surprinși de raportul dintre preț și calitate.

„Ciorbele, tocănițele și grătarele sunt foarte bune”, afirmă o turistă. Alții spun că aleg să ia prânzul zilnic la autoservire datorită varietății preparatelor și prețurilor convenabile.

Restaurantul, alegerea celor care caută confort

Există însă și turiști care preferă experiența oferită de restaurante, chiar dacă aceasta vine cu o notă de plată mai mare. Servirea la masă, atmosfera și priveliștea către mare sunt argumentele care îi determină să plătească în plus.

„La restaurant ești servit, alegi din meniu și te bucuri de mai mult confort”, spune unul dintre turiști.

În restaurantele de pe litoral, pește proaspăt este cel mai căutat. Administratorii localurilor spun că în această perioadă cererea este mare pentru speciile sezoniere, precum hamsia, stavridul sau calcanul.

„În zilele foarte călduroase, turiștii preferă peștele la plită și preparatele mai ușoare”, explică reprezentanții restaurantelor din zonă.

Diferențe de preț

Dacă la autoservire o masă completă costă câteva zeci de lei, la restaurant nota de plată crește considerabil. O porție de hamsie pornește de la 40 de lei, iar sardinele ajung la 46 de lei.

În cazul saramurilor de pește, prețurile variază între 60 și 260 de lei, în funcție de specie și restaurant. Astfel, pentru suma plătită pe o singură porție într-un local premium, un turist poate acoperi cheltuielile pentru o zi întreagă de mese la autoservire.

În ciuda diferențelor de preț, Eforie Nord rămâne una dintre stațiunile unde turiștii pot găsi încă variante accesibile pentru a lua masa, fără să renunțe la preparatele specifice litoralului românesc.