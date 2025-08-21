De ce aplaudă românii la aterizarea avionului. Un gest cu semnificații profunde

Un studiu recent arată că românii se află în top trei țări europene care apreciază sosirea cu bine la destinație după o călătorie aeriană. Acest gest poate stârni zâmbete sau controverse.

Semnificațiile aplauzelor la aterizarea avionului

Mulți pasageri recunosc că aplaudă la aterizare, considerând gestul o reacție firească după încheierea unui zbor. „Am făcut-o și eu de fiecare dată, este ca o celebrare că am ajuns cu bine!”, spune un turist, potrivit observatornews.ro.

Psihologul Andreea Săvulescu explică fenomenul: „Noi încă asociem zborul cu un pericol. În momentul în care aterizăm, există această tendinţă impulsivă de a descărca tensiunea pe care am acumulat-o pe timpul zborului. De multe ori este de ajuns să aplaude o singură persoană, iar creierul nostru este conectat pentru că avem nevoie de apartenenţă.”

Pe internet, tema aplauzelor la aterizare este subiect de glume și ironii, mulți pasageri preferând să nu se mai exprime astfel, pe măsură ce zborurile devin o obișnuință. „Românii care zboară o dată pe an sunt cei mai predispuși să aplaude. Procentul scade în funcție de frecvența zborurilor, iar cei care călătoresc regulat aplaudă cel mai puțin”, spune jurnalista Ingrid Tîrziu.

Mulți pasageri recunosc schimbarea atitudinii odată cu experiența acumulată. „La început aplaudam pentru încurajare, acum m-am dezobișnuit”, povestește alt turist.

Gestul este privit diferit în funcție de regiune. Piloții și echipajele din Europa Centrală și de Est se simt onorate de aplauze, pe când cei din Vestul continentului consideră această reacție exagerată, văzând aterizarea ca pe o rutină profesională.

Pilot român: „Un gest normal, firesc și frumos"

Pilotul comercial Cezar Osiceanu afirmă că aplauzele sunt „un gest normal, firesc și frumos, care exprimă aprecierea pentru munca dificilă a echipajului”. El respinge comparațiile făcute de un critic de artă care consideră aplauzele pentru munca pilotului ca fiind echivalent cu aplaudatul unui șofer de taxi, catalogând această opinie drept „gogomănie”.

Datele arată că între 64% dintre tinerii între 18 și 24 de ani și 57% dintre cei între 45 și 64 de ani recunosc că aplaudă la aterizare, indicând astfel că acest obicei nu depinde de vârstă.

Totodată, aplauzele sunt frecvente nu doar la români, ci și la albanezi și italieni, potrivit Anastasie Novak, manager de comunicare într-o companie aeriană.

Deși originea aplauzelor la aterizarea avionului nu este clar documentată, se crede că acest obicei datează din primele decenii ale aviației comerciale, când zborurile erau mult mai riscante, iar aplauzele reprezentau un semn de mulțumire pentru o călătorie în siguranță.