Delta nu e goală! Delta se transformă... Festivalul de fake news despre Delta Dunării continuă

Se fac evenimente, festivaluri, excursii pe brațele Dunării și pe canale, se iese și pe mare, pentru turiștii care vor să vadă apusul de soare, la fel ca întotdeauna. Ba chiar sunt circuite turistice noi, lansate anul acesta, care includ obiective care nu erau până acum în ofertele organizatorilor de excursii. Există și un nou circuit culinar, care include mai multe sate tradiționale, unde ajung autocare pline, cu 50 de turiști fiecare, iar gazdele abia reușesc să facă față cererilor.

Deși s-a spus despre Delta Dunării că este bombardată, apoi că ar fi goală, cei care fac turism în această zonă prezintă o cu totul altă realitate. În primul rând, scăderea estimată, față de aceeași perioadă a anului 2019, este destul de mică, în condițiile în care s-au deschis mai multe spații de cazare și s-a diversificat foarte mult oferta agențiilor de turism care aduc grupuri în Rezervația Biosferei și în nordul Dobrogei, în ultimii trei ani. Actualul sezon a debutat cu foarte multe noutăți, cu circuite în premieră și foarte multe evenimente la care deja au fost mii de participanți. Pentru unii, numărul de turiști a crescut, raportat la aceeași perioadă a anului 2019, când nu existau probleme. Valentin Coman, ghid de turism din Delta Dunării, spune că abia face față numărului mare de grupuri care vin din toate zonele țării, în această perioadă. „Din estimările mele, este o oarecare scădere față de 2019, dar nu mai mult de 20-25%, iar această scădere e firească, din mai multe motive. Sezonul a început foarte târziu și au existat foarte multe știri false. Pe de altă parte, oamenii sunt mai prudenți în privința cheltuielilor, dar și noi ne-am diversificat oferta. Aveam un singur traseu până acum, iar acum avem mai multe trasee și sunt mai multe grupuri. Am avut, doar săptămâna aceasta, în Dobrogea, Delta Dunării, Munții Măcinului, 100 de turiști, în două autocare pline, dar ne-am întâlnnit pe trasee cu foarte multe autocare din Brăila, Galați, Buzău și alte zone ale țării. În Tulcea ne-am întâlnit cu multe grupuri. Din această săptămână, noi am creat și un tur pietonal pentru Tulcea, în premieră, iar turiști sunt foarte mulți, pe aceste trasee. În perioada următoare vom mai avea încă șapte grupuri cu autocare pline, pe două programe de experiențe, lansate de Christian Tour: „Dobrogea și Munții Măcinului”, respectiv „Dobrogea și Delta Dunării”. Săptămâna trecută am avut primul grup, care a venit de la Cluj în Deltă, de luni, pentru pachete de cinci zile. Turiștii care cumpără pachete lungi vin de luni până vineri și vizităm obiective turistice din toată Dobrogea”, a explicat, pentru Jurnalul, Valentin Coman.

Ghizii de turism și proprietarii pensiunilor, hotelurilor și ambarcațiunilor din Delta Dunării povesctesc și cum turiștii lor își sună prietenii și le spun că se află acolo și e liniște, Delta nu e nici bombardată și nici goală, deci pot veni în concediu. Unii dintre cei care fac turism în Deltă au început să facă și haz de necaz, scriind pe rețelele de socializare despre știrile fasle care se lansează zilnic, în detrimentul lor. Dar, în timp ce festivalul de fake news despre Delta Dunării continuă, turismul de aici se transformă, diversificându-se, aducând noi circuite, noi atracții și programe lansate chiar în această periopadă, care au din ce în ce mai multe solicitări, din toată țara. Pe harta noilor trasee turistice au intrat și localități precum Babadag sau Sarichioi, cu oferta lor multiculturală. „La Babadag se deschide pentru vizitare cel mai vechi monument de artă musulmană din România, Geamia Ali Gazi Pașa, unde localnicii ne fac baclavale de casă. Se vizitează și celebra casă Panaghia din Babadag. De asemenea, în premieră s-a deschis o biserică lipovenească de rit strvechi, la Sarichioi, pe o rută numită „Satele Albastre din Delta Dunării”, unde turiștii pot cunoaște tradițiile seculare ale rușilor lipoveni. Într-o zi avem prânz de pește cu specific ucrainean, la Caraorman, în ală zi avem un prânz pescăresc tradițional, la Jurilovca, apoi gastronomie dobrogeană cu un prânz meglenoromân, pe bază de carne de oaie și plăcinte tradiționale, iar oamenii sunt foarte încântați să viziteze toate aceste localități și să cunoască tradițiile etniilor care trăiesc aici”, mai spune ghidul. O astfel de vacanță de cinci zile costă 900 de lei, incluzând transportul, cazarea la hotel de patru stele, cu mic dejun și cină incluse, iar excursiile opționale costă în jur de 150 de lei fiecare, având și masa de prânz.

Unele zone și complexuri turistice din Delta Dunării sunt aproape pline, în perioada aceasta. Complexul Lebăda, de cinci stele, care a avut aproape toate camerele ocupate, în ultima lună, iar pentru perioada următoare e asaltat de cereri. Foarte multe cereri vin, în această perioadă, din partea mediului corporate. „Este un succes Delta Dunării, pentru noi, anul aceta, pentru că pleacă autocarele pline, în fiecare săptămână. Două autocare cu 100 de persoane, au plecat vineri din Brașov, în teambuiling, la Murighiol. Alte două vor pleca luni. Sunt și foarte multe companii care ne solicită evenimente corporate. Cererile sunt din ce în ce mai multe pentru Delta Dunării și Litoralul românesc, în această perioadă”, explică și Mircea Fartaiș, reprezentant Memento Bus. La fel de solicitați sunt și proprietarii de ambarcațuni. Travel Delta Star (TDS), care are atât ambarcațiuni, cât și taxiuri în Sulina, a-nregistrat un număr foarte mai mare de cereri anul acesta, din partea turiștilor care vor să vadă Delta Dunării, pe toate canalele navigabile, inclusiv să iasă pe mare, unde merg să vadă apusul de soare, absolut spectaculos. Din perspectiva celor care oferă servicii de transport și cazare în Deltă, nu există niciuna dintre problemele care au făcut obiectul știrilor false din ultima lună.

