Două lumi diferite, în călătoriile urbane din România

Promovarea destinațiilor urbane din țara noastră atrage în continuare, din inerție, turiștii străini dornici să cunoască valorile culturale românești, în ciuda pandemiei. Centrele istorice și parcurile din București, Brașov sau Sibiu sunt și acum pline de tineri din alte țări europene care n-au fost împiedicați de actuala perioadă să călătorească în continuare, la fel cum făceau până în 2020. Trendul anilor precedenți se menține, iar mii de tineri călătoresc pentru experiența personală. Mulți preferă să-și facă singuri traseul, căutând informații pe internet, cu cele mai mici costuri. Preferă trenul și hostelurile. Deși acest tip de turism nu aduce mulți bani la bugetul statului, totuși contează foarte mult pentru imaginea României, dacă experiențele străinilor sunt frumoase, iar ei le povestesc apoi pe rețelele de socializare.

Marile centre urbane din România sunt vizitate și în această perioadă de turiștii străini, mai ales de către tinerii obișnuiți cu noua tendință de a merge din oraș în oraș, cu bani puțini. Centrele istorice ale marilor orașe sunt pline de astfel de vizitatori. La fel și hostelurile sau apartamentele închiriate prin rețele de socializare. Chiar dacă nici agențiile de turism, nici polițiștii nu se simt confortabil cu aceste practici, iar bugetul statului nu primește din acest tip de turism aproape nimic, în mod direct, experiențele plăcute ale străinilor care obișnuiesc să călătorească așa contribuie mult la imaginea de destinație turistică a României, pe termen scurt, mediu și lung. Banii care nu vin la buget direct din plata vacanțelor sau a excursiilor la hoteluri scumpe, prin agenții de turism, se regăsesc în promovarea României ca destinație, pe care acești turiști o fac fără a fi plătită de statul român. Iar tendințele actuale sunt mai mult îndreptate către poveștile reale trăite și descrise de către cei care călătoresc decât clasicele materiale de promovare care costă foarte mult și sunt adresate unor categorii bine delimitate de public țintă. Cu alte cuvinte, tinerii străini care ajung în țara noastră și se îndrăgostesc de România ne fac tuturor un mare serviciu, pentru că poveștile lor sunt citite și de cei din alte categorii de călători.

Turiști străini fericiți, dar necunoscători

Centrele istorice și parcurile sunt preferate de turiștii străini. Chiar și în această perioadă, după introducerea obligativității purtării măștii în aer liber, străinii continuă să viziteze țara noastră, unde se simt bine și duc mai departe poveștile călătoriilor. Ceea ce mulți dintre ei nu știu, însă, este că regulile se pot schimba peste noapte, iar pe cei care au intrat în România cu mai mult timp în urmă nu-i avertizează nimeni în legătură cu ceea ce este obligatoriu. Foarte mulți tineri care călătoresc astfel prin lume riscă, în aceste zile, să fie amendați în România, pentru că nu cunosc noile reguli. „Se poartă mască? Noi am venit săptămâna trecută și am fost în Brașov, la Sighișoara, la Sinaia, la Sibiu. Nu am știut că se poartă mască. În București se poartă mască pe stradă? De când?”, spunea Adelle, o tânără din Franța, la sfârșitul săptămânii trecute, în Centrul Vechi al Bucureștiului. La fel ca ea erau toți vizitatorii străini care se bucurau de weekendul însorit, fără să știe că masca devenise obligatorie după intrarea lor în România. Cei care călătoresc în mod organizat, prin agenții de turism, cu avionul, sunt avertizați în legătură cu regulile statelor în care merg, mai ales atunci când regulile sau legile se schimbă. Cei care fac parte, însă, din acest segment de public țintă sunt mai puțin interesați de reguli și legi, iar la știrile din România nu au acces și nici nu-i interesează. „Am ajuns în România de joi, am fost să vizităm Sibiul, apoi Brașovul. Am ajuns aseară la București. E foarte frumos orașul. Auzisem multe lucruri despre România, dar e mai frumoasă decât credeam. Noi plecăm mâine mai departe, spre Varna. N-am știut că se poartă mască pe stradă”, ne-a mărturisit și un tânăr din Cehia, tot în Centrul Istoric al Capitalei, sâmbăta trecută. El și prietenul lui, ambii de 23 de ani, au plecat de acasă de trei săptămâni, pentru a cunoaște lumea, dar nu se pot adapta prea ușor la schimbările bruște de reguli și legi, la fel ca mulți alții.

Bicicliști francezi reținuți de polițiști români

În statele UE se utilizează certificatul verde, „green pass”, pentru a se permite trecera frontierei, dar în altele se cere și un test COVID negativ. Cei care călătoresc în interes de afaceri, pe scurte perioade, bine determinate, se informează din timp și cunosc regulile țărilor în care se deplasează. La fel și cei care cumpără excursii și vacanțe prin agențiile de turism. Cei care călătoresc, însă, pe cont propriu pot afla prea târziu despre introducerea unor noi reguli. Și deja au început să apară primele victime: miercuri au fost reținuți de polițiști români doi bicicliști francezi care doreau să treacă din Vama Veche în Bulgaria, dar care nu știau că este obligatoriu vaccinul sau testul negativ. Cei care pleacă prin lume în astfel de expediții nu citesc știrile, mai ales pe cele din țările în care ajung. Doar pedalează, mii de kilometri, oprindu-se pentru a se odihni și pentru a mânca, din când în când. Pe cei doi nu i-a avertizat nimeni că neavând certificat verde nu vor mai putea ieși din România și nici măcar nu se vor putea caza, dacă vremea devine neprielnică. În perioada caldă, mulți dorm doar în cort, pe traseul parcurs. În aceeași situație pot ajunge și alți turiști străini care deja sunt în țară, prin zone izolate, neavând informații despre ultimele modificări legislative. „În România, la structurile de cazare, în următoarea lună au acces doar turiștii vaccinați sau trecuți prin boală, începând cu 25 octombrie. Multe țări primesc oricum turiștii și pe baza testului PCR, nu doar cu certificat de vaccin, iar mulți străini care ajung în România pe cont propriu nu știu că în România sunt alte reguli, inclusiv pentru accesul la terase și restaurante. În România, chiar dacă suntem țară roșie, se respectă condițiile stabilite vara. Celor care vin din «țările verzi» nu li se cere niciun document suplimentar, iar celor care vin din «țările galbene» se cere test negativ, pentru cei nevaccinați. Cei care vin din «țările roșii» știu că este obligatorie carantina pentru cei nevaccinați. Evident că cea mai sigură călătorie, mai ales în această perioadă, este printr-o agenție de turism la care se poate apela pentru a rezolva o problemă neprevăzută, iar agențiile au grijă să-și țină mereu la curent clienții în legătură cu schimbările din țările în care aceștia călătoresc”, explică Traian Bădulescu, consultant în turism.

Se cere eliminarea restricțiilor pentru posesorii de „green pass”

Cele mai importante organizații europene de turism solicită ridicarea restricțiilor de călătorie pentru titularii certificatului digital. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) recunoaște acum că restricțiile de călătorie ale UE nu au avut un impact semnificativ asupra reducerii transmiterii virusului, internărilor sau deceselor. Accentul se poate pune pe călătorul individual și nu pe țara de proveniență. Un document de poziție al ECTAA (Asociația Europeană a Agențiilor de Turism și Turoperatorilor), din care face parte și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), semnat împreună cu cele mai importante organizații europene din turism, susține necesitatea de a fi ridicate restricțiile de călătorie pentru titularii certificatului digital și de a deschide călătoriile internaționale pe aceeași bază - fără restricții pentru persoanele vaccinate, persoanele care și-au revenit din boală sau au un test C19 negativ. Se solicită, de asemenea, renunțarea la hărțile UE codificate pe culori și la Lista albă a UE, pe baza faptului că Europa intră într-o etapă diferită în lupta sa împotriva pandemiei de COVID-19, 74% dintre adulții din Uniunea Europeană fiind acum vaccinați cu schema completă. „ECTAA, alături de celelalte organizații de turism europene, solicită eliminarea completă a sistemului cu coduri de culori și întreruperea restricțiilor de călătorie pentru toți titularii Certificatului digital COVID (DCC), indiferent de țara sau zona lor de origine. Țările UE ar trebui, așadar, să se îndrepte spre o abordare bazată pe riscuri pentru fiecare călător individual, mai degrabă decât spre abordarea de la țară la țară care este utilizată în prezent. Călătoriile internaționale ar trebui să fie posibile cu aceleași condiții ca și pentru călătoriile în interiorul UE: pe baza vaccinării, a recuperării sau a unui test COVID-19 negativ. Pe această bază, ECTAA solicită, de asemenea, statelor membre, să renunțe la utilizarea Listei albe a UE. Liderii UE trebuie să se concentreze pe restabilirea călătoriilor aeriene internaționale cât mai repede posibil, bazându-se pe succesul Certificatului digital COVID (DCC)”, anunță ANAT.

ECTAA solicită guvernelor naționale să sprijine digitalizarea procesului de verificare prin furnizarea unui mesaj simplu „de acord să călătorească” („okay to travel”) ca parte a procesului de check-in online. Testele rapide antigen ar trebui acceptate sistematic ca o alternativă la testele PCR mai lente și mai costisitoare.

ANA

Tinerii care călătoresc prin mai multe țări europene, cu buget redus, riscă să fie luați pe nepregătite de schimbările rapide ale legislației din țara noastră, iar România riscă să piardă astfel imaginea pozitivă pe care turiștii din această categorie i-au făcut-o în ultimii 15 ani.