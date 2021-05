Excursie de o zi în Deltă: scurt și la obiect

Vine weekendul, ai chef de o ieșire din oraș și n-ai nimic aranjat? Nimic mai simplu: un bagaj ușor, urci în autocar și, plecat din București, în 3 ore ești la Mahmudia, pe brațul Sfântu Gheorghe al Dunării. Din acel moment ai câteva ore bune de plimbat pe canalele Deltei, de admirat colonii cu sute de pelicani sau cormorani, întinderi de nuferi albi și galbeni. Apoi, la prânz, o masă pescărească autentică. Spre seară urci în autocar și revii acasă.

Delta revine la viață după izolarea pandemiei, iar asta observi imediat ce ajungi în orice sat pescăresc. Oamenii sunt primitori, extrem de amabili și-ți dau senzația că special pe tine te așteaptă de un an, chiar dacă nu ai mai fost niciodată la ei. „Ooof, pandemia asta... am investit în pensiune, în restaurant și, pac!, vine COVID-ul. Nu făceam averi, dar trăiam decent. Sperăm să se termine cu pandemia, să acoperim din datorii. Că noi asta facem aici: pescuit și turism”, zice Ludmila, o lipoveancă din Mahmudia. „Acum urcați în bărci și bucurați-vă de frumusețile Deltei. S-au întors și păsările, o să aveți ce vedea... sunt și nuferii înfloriți, e tare frumos”. Întreb dacă suntem primii turiști. „Au mai fost, nu ca înainte de pacostea asta, dar ceva-ceva au venit de Paște. Să vedem cum va fi la vară, în sezonul de vârf”.

Ce poți face într-o zi în Deltă?

O agenție de turism a venit cu ideea „O zi cât o vacanță”. Un City Break în Delta Dunării, cu plecare dimineața și întors seara. Un proiect interesant, mai ales dacă-ți vine dintr-odată să ieși undeva, oriunde, numai să ieși din oraș. Ei bine, fără pregătiri, fără bagaje sau alte bătăi de cap, se poate alege acest tip de excursie de o zi.

Cea mai confortabilă soluție este plecarea cu autocarul, dimineața, în jurul orei 6.00, iar în jurul orei 10.00 se ajunge la Mahmudia, pe brațul Sfântu Gheorghe. Avantajul față de varianta Tulcea este că până la Mahmudia sau Murighiol se poate ajunge cu mașina direct în Deltă, ideal pentru o excursie de o zi, în timp ce Tulcea este punctul de plecare pentru destinații mai lungi, care necesită un concediu de mai multe zile. „Noi, aici, la Mahmudia, suntem o poartă de intrare în Deltă. Cobori din mașină, sau autocar, te urci pe barcă și în câteva minute ești pe canale, în sălbăticie. La Tulcea este diferit, ai curse lungi, faci o oră-două până ajungi în inima Deltei. Poziția noastră este mai bună față de Tulcea, dar la Tulcea ai tren, ai drum național... e oraș mare, ai magazine mari unde-ți poți face provizii... Noi suntem ca vânătorii. Ce prindem aia gătim. Acum, gata cu vorba. Plecați pe canale, nu mai pierdeți vremea pe mal!”, mai spune Ludmila.

Unul dintre trasee, de aproximativ 4 ore, cuprinde canalul Litcov, Lacul Crulic, Lacul Cusmințiul Mare, Lacul Cusmințiul Mic (unde se află și colonia de cormorani), Canalul 13 (botezat de turiști „Tunelul dragostei”), Lacul Rotund, cu imensa întindere de nuferi, Lacul Gorgova (unde, pe un plaur, și-a găsit „domiciliul” o colonie cu sute de pelicani) și Micul Sat pescăresc de la kilometrul 13, unde, într-un decor tradițional lipovenesc, se servește masa de prânz, unde n-au lipsit muzica și dansurile lipovenești.

Plecați pe apă, timpul se scurge altfel. Abia la întoarcere am realizat că această plimbare a durat nu mai puțin de șase ore, în care tot ce-am făcut a fost să admirăm fauna și flora luxuriante din liniștea Deltei. La final am realizat că, deși a fost doar o excursie de o zi, poate fi una extrem de interesantă. Cosmin Vasile, de la Hello Holidays, inițiatorul acestui program „O zi cât o vacanță”, ne-a spus că „este un concept interesant și convenabil pentru turiști. Faci totul într-o zi. Pleci dimineața cu autocarul, petreci câteva ore intens în sălbăticia Deltei, fără timpi morți, ai parte de o masă pescărească autentică și ajungi seara acasă, tot cu autocarul. Apoi, dacă vrei revii tot o zi pentru un alt traseu și în weekendul următor”.

Din copilărie n-am mai făcut escapade de o zi. Avantajul unei excursii de dimineața până seara este că trece altfel timpul, altfel te organizezi și altfel te distrezi. Totul e altfel. Și la excursiile lungi tot prima zi este cea mai importantă, apoi intervine o stare de delăsare, parcă ai mai lăsa și pe a treia zi... pe principiul «avem timp destul». Pe când așa, când totul se comprimă într-o singură zi, simți fiecare clipă la intensitate, indiferent unde te duci. Apoi, vei decide că te vei întoarce chiar săptămâna viitoare să mai vezi și altceva, tot într-o zi.

Ionel Mirea, turist

Se spune, pe bună dreptate, că oricât ai vizita Delta Dunării tot nu apuci să vezi totul. Însă fie și într-o singură zi poți vedea locuri de o excepțională frumusețe. „Mergi o zi, nișat pe cormorani sau pelicani. Apoi revii și admiri întinderile de nuferi și, de ce nu?, te întorci și weekendul următor să admiri caii sălbatici. Sunt atât de multe de văzut în Deltă!”.

170 lei este costul total al unei excursii „O zi cât o vacanță”.



În acești bani este inclus transportul cu autocarul, 4-5 ore de plimbare cu șalupele pe canale cu ghid, vizitarea coloniilor de pelicani și cormorani, și masa de prânz, pescărească.