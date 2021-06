Grecia, Egipt, Turcia, Tenerife și Bulgaria, preferate în această vară

Unii români aleg vacanțele exotice, alții caută zone fără restricții. Un alt segment de public se orientează spre destinațiile care le oferă mai multe măsuri de siguranță. Noile reguli internaționale de după pandemie au reconfigurat harta vacanțelor românilor, însă cele mai populare destinații din anii trecuți se păstrează în top. Agențiile de turism au reușit să facă pachete avantajoase pentru toate categoriile de public, iar cererea de vacanțe în străinătate este în creștere constantă.

Ridicarea restricţiilor de călătorie şi deschiderea celor mai multe dintre destinaţiile turistice căutate de turiştii români au determinat o explozie a solicitărilor de vacanţe pentru acest sezon estival. După mai bine de un an de pandemie şi multe limitări din punct de vedere al deplasărilor, ȋnceputul lui iunie a venit cu o gură de aer proaspăt pentru ȋntreaga industrie a turismului, dar mai ales pentru toţi iubitorii de călătorii. „După cum era de aşteptat, românii au luat cu asalt ȋn principal destinaţiile turistice cu care erau obişnuiţi şi pe care le iubesc atât de mult, aşa cum sunt ȋn principal Grecia, Turcia sau Bulgaria. Cererea pentru acestea ȋnregistrează un trend ascendent ȋncă de pe la mijlocul lunii mai. Totodată, există un interes tot mai mare pentru destinaţiile din Spania, odată cu ridicarea aproape a tuturor restricţiilor de călătorie. Destinaţia Tenerife, pe care o operăm pe curse charter ȋncepând cu 19 iunie, a devenit foarte căutată ȋn ultimele zile de când au anunţat autorităţile spaniole că acceptă intrarea românilor fără test şi fără vaccin. Aceasta fiind printre puţinele ţări care au luat o astfel de măsură.

Nu au fost uitate nici destinaţiile din Africa, aşa cum sunt Egiptul, care a devenit destinaţia vedetă a sezonului de iarnă şi primăvară 2021, sau Tunisia, ambele destinaţii venind cu oferte extrem de bune din punct de vedere al costurilor. Având tarife chiar mai mici decât ȋn 2019”, spune Cristian Pandel – Owner & CEO Christian Tour. Agenția înregistrează cele mai multe rezervări pentru Antalya, majoritatea curselor charter programate după ȋnceperea vacanţei de vară a elevilor, fiind sold-out. „Acest fapt ne-a determinat să suplimentăm ȋn mod repetat cursele şi să introducem chartere cu plecare din majoritatea oraşelor mari ale României, pe lângă Bucureşti, unde ȋn acest sezon avem zboruri charter aproape în fiecare zi a săptămânii, adăugându-se şi curse directe din Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Sibiu, Baia Mare, Targu Mures, Arad, Oradea sau Craiova. Pe locul al doilea ca volum de rezervări se află Grecia, conectată de asemenea cu mai multe oraşe din România. Ȋn Grecia călătorindu-se atât pe cale rutieră - autocar, maşină personală -, cât şi cu avionul. Destinaţiile cele mai căutate acum sunt Creta, Corfu şi Rodos pentru charterele cu avionul, respectiv Thassos, Zakynthos şi Lefkada pentru autocar”, mai spune Cristian Pandel.

Turcia rămâne în topul alegerilor românilor

Un top al destinatiilor populare în 2021, pentru touroperatorul Paralela 45, plasează pe primul loc Turcia. Cursele noastre charter spre Antalya sunt din București, două pe săptămână, Cluj-Napoca, două pe săptămână, Iași, Timișoara – cu prețuri de la 396 de euro de persoană, dar și din Bacău, Baia Mare, Târgu Mureș, cu prețuri de la 365 de euro de persoană. Sunt prețuri pentru hoteluri de cinci stele. Un zbor charter de la București în Bodrum pornește pe 26 iunie și ține până la finalul lunii septembrie. Prețurile pachetelor pentru vacanțe în Bodrum pornesc de la 454 de euro de persoană, hotel de patru stele, cu all inclusive, și de la 576 de euro de persoană la un hotel de cinci stele, cu all inclusive”, explică Alin Burcea, CEO Paralela 45. Turcia acceptă ca persoanele nevaccinate să dovedească faptul că nu sunt infectate ori cu un test RT-PCR, ori cu unul rapid antigen, care costă numai 72 de lei. Și prețul testelor RT-PCR a scăzut la 180 de lei, prin parteneriatele pe care le avem cu clinici din aproape toată țara. „Estimăm că vor fi peste 15.000 de turiști numai pe curse charter pe fiecare destinație, până la sfârșitul anului, în Turcia. De asemenea, Bulgaria se vinde foarte bine. Litoralul românesc se vinde foarte bine pentru că e «acasă», că e aproape, că sunt oferte. Spania - Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Brava, Mallorca, Tenerife -, pentru care sunt zboruri din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași”, mai spune Alin Burcea.

Noi curse de pe aeroporturile românești

Touroperatorul Cocktail Holidays anunță că peste 15.000 de turiști și-au rezervat deja vacanța, iar cele mai căutate destinații sunt charterele către Grecia, Egipt și Turcia, dar și vacanțele în Tenerife. Agenția a introdus, în premieră, charterele verii de pe aeroporturile din Sibiu și Craiova către destinațiile sale de vară consacrate din Grecia și Egipt. Din Craiova pleacă mai multe curse charter către Chania – Creta, în Grecia, și Sharm el Sheikh și Hurghada, în Egipt. Iar din Sibiu au fost prelungite și pe perioada verii charterele către celebra stațiune egipteană Sharm el Sheikh. Tot la capitolul noutăți, au fost reintroduse charterele Iași – Antalya, precum și pachetele turistice către Creta (Heraklion) cu plecare din Iași și cele către Cipru cu plecare din Bacău. Au fost introduse și pachete de vacanță în Cipru, cu plecare de pe aeroportul din Bacău, și cele către Creta (Heraklion), cu plecare din Iași. Toate aceste noutăți vin în completarea ofertei de chartere cu plecare din București și Cluj-Napoca, după ce a crescut interesul românilor pentru vacanțele în străinătate, comparativ cu sezonul estival 2020. Până la finalul anului, turoperatorul speră să ajungă la un număr dublu de turiști față de cei care și-au făcut rezervările până acum. „Antalya a rămas încontinuare o destinație apreciată de turiștii români, în special de către cei care au copii, iar pentru acest sezon am reintrodus plecările din Iași. Am reintrodus zborul pe Dalaman (Turcia) pentru a reduce semnificativ timpul de transfer de la aeroport la hotel pentru turiștii care aleg stațiunile Marmaris, Fethiye și Oludeniz. Anul 2021 este un an de revenire, în care ne dorim ca turiștii să-și recapete încrederea și să se bucure de vacanțele mult dorite și așteptate. La fel ca și anul trecut, acordăm o atenție deosebită siguranței turiștilor noștri, motiv pentru care toate pachetele includ asigurarea medicală și storno Cocktail Travel Protection, care acoperă și riscurile de îmbolnăvire cu virusul Covid19”, spune Dan Goicea, CEO Cocktail Holidays.

Alegerea celor care vor să scape de restricții

Unele agenții de turism s-au orientat mai ales spre acele destinații unde nu sunt prea multe restricții: fără vaccin obligatoriu, fără teste PCR, fără mască obligatorie. În special Bulgaria și Albania sunt vedete pentru acest segment de public. „Un clasament al destinațiilor populare pentru noi începe cu Bulgaria, unde turiștii intră doar cu actul de identitate. La fel este și în Albania, nou intrată pentru sejururi în portofoliul nostru de destinații și estimăm că va fi foarte căutată. Turcia, care a ținut capul de afiș în pandemie. În Turcia s-a mers mai mereu, pe diferite tipuri de programe: sejur astă vară, când s-a deschis, la jumătatea lunii august, pe circuite toamna în nord și vacanțe scurte la Istanbul. A fost o singură pauză, de Crăciun și Revelion, pentru că a intrat pe lista galbenă. Când s-au reluat vacanțele, în februarie, am lansat circuitele Coasta Licia – Antalya și Cappadocia – Antalya cu avion din București, am avut și programe de tip circuit cu autocarul. Iar de când s-a deschis sezonul avem curse charter spre Antalya din București, Oradea și Cluj-Napoca, curse charter spre Bodrum din București și curse charter (noutate) București – Dalaman, pentru zona Marmaris și Fethiye. În paralel avem și curse charter cu autocarul spre Bodrum, Kusadasi, Marmaris”, explică Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Și anul acesta, majoritatea turiștilor preferă să-și cumpere vacanțele cu 2-4 săptămâni înainte și se orientează către destinații spre care sunt zboruri directe. Astfel, în 80% din cazuri turiștii aleg pachete charter și, înainte de a cumpăra vacanța, se interesează cu privire la asigurarea de călătorie cu protecție Covid.

Dan Goicea, CEO Cocktail Holidays