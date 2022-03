(P) Hello Holidays: De 15 ani spunem "Hello" vacantelor tale în Grecia, de 15 ani iubim Grecia!

În anul în care împlinește 15 ani de activitate, agenția de turism Hello Holidays are cea mai mare varietate de programe în Grecia, destinația cu care a debutat ca organizator de vacanțe pentru români. Fie că este vorba despre circuite, ori sejururi, ofertele nu pot fi decât speciale în anul aniversar. Și multe alte destinații de vacanță în Grecia au fost incluse în portofoliul agenției în 2022.

„Ofertele pentru Grecia de anul acesta sunt cu atât mai importante și cu reduceri mai mari, pentru că aniversăm 15 ani și este destinația noastră de suflet, pe care o diversificăm și o completăm cu noutăți an de an. Vă invităm să o descoperim împreună, să vedem cele mai frumoase locuri din destinația pe care și noi am descoperit-o de-a lungul celor 15 ani și știm aproape fiecare colț, aproape fiecare hotel ori zonă și știm, cel mai important, ce trebuie să le oferim turiștilor în funcție de ce ne solicită, de bugetul fiecăruia”, declară Cosmin Vasile manager Departament Circuite la Hello Holidays.

Zile memorabile de vacanță

Noutățile anului sunt insulele Skopelos, Alonissos, Skiathos, dar și Pelion, Volos, lansate la cererea turiștilor care călătoresc de mai multe ori într-un an în Grecia, au locuri preferate, dar vor să vadă și zone noi. Ce le oferă acestea? De la peisaje spectaculoase la zile memorabile de vacanță. Pachetele sunt „croite” pentru a răspunde tuturor cererilor turiștilor, din mai și până în septembrie. Cazările din oferta Hello Holidays, de la studiouri cochete la hoteluri cinci stele construite în arhitectura specifică, aflate aproape de plajă, sunt alese cu grijă de consultanții agenției.

„Prin relațiile îndelungate pe care le avem cu partenerii noștri locali beneficiem de cele mai bune tarife de vacanță pentru turiștii noștri”, precizează Cosmin Vasile. O vacanță în Skiathos sau Pelion costă începând de la 230 de euro/persoană, pentru șapte nopți, transportul fiind realizat cu autocare Hello Holidays Transport, confortabile și înnoite an de an în programele de investiții ale agenției.

Oferta verii include și Riviera Olimpului, Insula Evia, Halkidiki, Thassos, unde o săptămână de vacanță, cu transport cu autocarul, costă de la 116 euro/persoană, dar și sejururi în Zakynthos, cu avionul, la tarife de la 374 de euro/persoană. Operarea pe charter este programată între iunie și septembrie, cu zbor de la București.

„Sunt multe zone în Grecia pe care le oferim turiștilor. Cele principale sunt la Marea Egee: Thassos, Riviera Olimpului, Evia, Halkidiki. Spre sud ajungem la Marea Mediterană și Marea Ionică, de-a lungul timpului aflate în portofoliul nostru sub diferite variante, fie cu autocarul, fie cu avionul sau transport individual. Turiștii noștri au posibilitatea să opteze pentru diferite unități de cazare”, afirmă reprezentantul Hello Holidays.

Circuite pe tărâmul zeilor

În cazul circuitelor, un întreg departament al Hello Holidays e angrenat în organizarea celor mai complexe trasee, care includ vizitarea patrimoniului cultural în aer liber al Greciei, de la mănăstiri la cetăți și orașe. În special în mai și în septembrie, Hello Holidays își încântă turiștii cu pelerinaje la Mănăstirea Sfântul Ioan Rusu, vizitarea Peninsulei Peloponez, a zonei de nord a Greciei cu Muntele Athos, Epir – locul aromânilor care trăiesc pe meleaguri elene –, a Complexului Monahal de la Meteora, dar și a tărâmului antic al zeilor, Muntele Olimp. Nicio călătorie în Grecia nu este completă fără o vizită în capitala țării, Atena. Orașul cu o istorie milenară se desfășoară în fața turiștilor la fiecare pas, de la străduțele pavate și pline de taverne la Parthenonul care oferă o lecție de istorie în aer liber și o priveliște de vis asupra întinderii Atenei. În multe dintre circuitele organizate de Hello Holidays într-un an, capitala Greciei este un reper important.

Paștele în Paralia Katerini și Insula Evia

Mult mai aproape decât toate acestea, vacanța de Paște se petrece în Paralia Katerini și Insula Evia, pentru care Hello Holidays le-a pregătit turiștilor pachete cu transport autocar de la 149 de euro, respectiv 169 de euro/persoană.

„Am prevăzut două autocare pentru vacanța de Paște în Paralia Katerini și unul în Insula Evia și suntem încă în perioada de reduceri pentru aceste vacanțe, care se încheie la finalul lunii martie. Știm că tradițiile din Grecia, dar și modul în care localnicii petrec sărbătorile sunt căutate de turiști pentru felul în care se simt, cu adevărat grecește. Mersul la biserică în seara de Înviere, proțapul de miel și ouăle roșii sunt câteva dintre obiceiurile comune ale celor două popoare”, arată Cosmin Vasile.

E și mai simplu de călătorit, din această primăvară, în Grecia. Aproape ca înainte de pandemie. Autoritățile au eliminat formularul PLF, pe care românii trebuiau să îl completeze înainte de intrarea pe teritoriul Greciei. Nu mai este obligatoriu nici testul pentru călătorii vaccinați, iar cei nevaccinați au posibilitatea să prezinte la punctul de frontieră chiar și unul rapid. Hello Holidays le recomandă turiștilor să încheie asigurările Storno și de călătorie pentru a fi în siguranță în cazul modificării condițiilor de călătorie.

Oferte Hello Holidays:

1. Vacanța în Pelion: tarife de la 266 de euro/persoană/fără masă/7 nopți, între 16.05 și 26.09

Vacanță în Skiathos: tarife de la 230 de euro/persoană/fără masă/7 nopți, între 16.05 și 26.09

2. Vacanță în Riviera Olimpului, de la 116 euro/persoană/fără masă/7 nopți, între 13.05 și 23.09

Vacanță în Halkidiki, de la 175 de euro/persoană/fără masă/7 nopți, între 13.05 și 23.09

Vacanță în Insula Evia, de la 129 de euro/persoană/cu mic dejun/7 nopți, între 16.05 și 26.09

Vacanță în Thassos, de la 135 de euro/persoană/fără masă/7 nopți, între 18.05 și 28.09

3. Vacanță în Zakynthos, charter avion între 26.06 și 11.09, de la 374 de euro/personă/fără masă/7 nopți, cu toate taxele incluse

4. Circuite Hello Holidays în Grecia:

Pelerinaj la Sfântul Ioan Rusul, 6 zile, transport autocar, date de plecare: 23.05, preț: 285 de euro/persoană/mic dejun

Circuit Grecia - Ioannina, Metsovo, Parga, 8 zile, transport autocar, date de plecare: 29.05 și 25.09, preț: 285 de euro/persoană/mic dejun

Circuit Grecia – Peloponez, 7 zile, transport autocar, date de plecare: 19.06, 14.08, 11.09, preț: 313 euro/persoană/mic dejun

Circuit Grecia Clasică și Insula Corfu, 10 zile, transport autocar, date de plecare: 24.06, 1.07, 26.08, preț: 433 de euro/persoană/mic dejun

5. Paște Paralia Katerini, 3 nopți sau 4 nopți, transport autocar, de la 149 de euro/persoană/mic dejun

Paste Insula Evia – stațiunea Loutra Edipsos, 4 nopți, transport autocar, de la 169 de euro/persoană/demipensiune