În vacanța de vară se poate merge la mare și cu membrii patrupezi ai familiei

Pe lângă lista lungă de servicii pe care le oferă ca la hotel, avantajele sunt foarte multe: se poate merge cu animalele de companie, apartamentele sunt suficient de spațioase pentru a caza familii numeroase, iar compania are și pachete speciale pentru cei care au început să profite de transformările din pandemie și lucrează de la distanță, chiar de pe malul mării. Iar din această primăvară, aceeași firmă lansează în premieră pachete turistice pentru tratamente post-COVID, la Eforie Nord, în colaborare cu o clinică din stațiune

Cazarea pe litoralul românesc într-un complex de apartamente închiriate în regim hotelier a devenit deja obișnuită, mai ales pentru familiile numeroase, care caută un tip de confort diferit de cel standard, al hotelurilor. Unul dintre marile avantaje ale apartamentelor, pe lângă spațiul mult mai generos decât o cameră standard de hotel sau de pensiune, este flexibilitatea ofertelor și, în cazul apartamentelor Rezident, de la Eforie Nord, posibilitatea de a merge cu animalele de companie, în perioada sezonului estival de anul acesta. Acum s-a lansat și campania de vânzări „early boobing”, pentru vara lui 2022, cu prețuri reduse cu 10% până la finalul lunii martie. Reprezentanții companiei spun că pentru prima dată în ultimii ani, rezervările au început să fie făcute încă de la finalul anului trecut, ceea ce arată că trendul cazării la apartamente, pe malul mării, este în plină ascensiune. Din 2022, Rezident a transformat unul dintre apartamentele sale în „pet friendly”, pentru cei care pleacă în vacanță cu animalul de companie.

Se îmbină relaxarea cu munca

Tot în premieră, lunile mai și iunie sunt dedicate celor care lucrează la distanță, compania lansând programul „Work from Eforie”, cu tarife de la 330 de euro pentru două săptămâni de cazare. Primele astfel de oferte de muncă de la malul mării au fost lansate chiar în vara anului 2020, după lockdown, la Mamaia. După succesul înregistrat de cei care au oferit apartamente spre închiriere, pentru munca de la distanță, au mai fost și alți proprietari de spații de cazare, inclusiv resorturi cunoscute, care au lansat astfel de oferte, nu doar pe litoral, ci și în Delta Dunării sau în zonele montane. Din mai până la jumătatea lunii iunie, apartamentele în regim hotelier pot fi închiriate pentru munca la distanță, cu 330 de euro/apartament, respectiv 550 de euro pentru o lună. „Este pentru prima dată când exploatăm în acest fel începutul de sezon, care atrage, de regulă, un număr mic de turiști. Îmbinând utilul cu plăcutul, cei care au posibilitatea de a lucra de oriunde au ca variantă apartamentele de la malul mării. Litoralul le poate oferi un alt tip de relaxare după program”, spune Alexandra Bogatu, fondator Rezident.

Se așteaptă un sezon bun

Reprezentanții companiei Rezident estimează că vara anului 2022 va fi un sezon mai bun decât cel de anul trecut, cu o creștere de 10% față de 2021, când gradul de ocupare a fost de 60%, per ansamblu, cu un vârf de 97% în luna august. Dar compania a decis să nu modifice tarifele pentru cazare, tocmai pentru a asigura predictibilitate clienților care vor să cumpere pachete turistice din timp. „Păstrăm tarifele din 2021 în acest an și pentru că sunt semnale că ne aflăm spre finalul pandemiei preconizăm că în 2022 vom înregistra un număr de turiști mai mare în comparație cu vara trecută”, mai spune Alexandra Bogatu. Apartamentele de închiriat în regim hotelier din Eforie Nord, ai căror clienți sunt de regulă familiile cu copii, dar și grupuri de prieteni, costă începând de la 200 de lei/noapte în perioada de Early Booking. „Este cel mai mic preț pentru un astfel de spațiu de cazare de pe litoral, care poate găzdui patru persoane și are toate dotările unui hotel, inclusiv servicii de curățenie. Cele cu vedere la mare costă 285 de lei/noapte pentru patru persoane, în timp ce apartamentul care poate găzdui șase persoane, având două dormitoare, costă în Early Booking 405 lei/noapte”, mai spune reprezentanta companiei. În plus, tratamentele pentru recuperare post COVID-19 vor aduce o nouă categorie de turiști în apartamentele de la Eforie Nord, în premieră, mai ales în lunile din extrasezon. Astfel de tratamente se fac încă din vara anului 2020 în Bulgaria, dar în țara noastră nu au fost până acum prea multe astfel de posibilități. De anul acesta, cei care au nevoie de recuperare pot apela la noile oferte.

Independență și senzația de „acasă”

Apartamente sunt căutate pentru dotări și servicii, de la bucătărie complet utilată la check-in digital, recepție online 24/7, servicii de curățenie și curățătorie, parcare, șezlonguri pe plaja din apropiere. Oaspeții pot să gătească, nu numai pentru micul dejun, pot primi vizitele prietenilor, adică au un confort diferit față de cel hotelier. Încă din luna decembrie au fost făcute mai multe rezervări cu tariful de Early Booking, inclusiv cu vouchere de vacanță. Primii cumpărători sunt familii de prieteni cu copii mici, care se bucură de toate facilitățile apartamentelor.

Noutatea verii este că permitem oaspeților să vină în vacanță cu animalul de companie, pisică sau câine, indiferent de dimensiunea acestuia. Ne-am gândit la confortul lor în concediu și să îi scutim de stresul și cheltuiala de a-l lăsa într-un hotel de animale ori la rude sau prieteni.

Alexandra Bogatu, Rezident