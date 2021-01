Israel, prin ochii unui ghid fascinat de descoperiri

Cristina Burgui, unul dintre cei mai cunoscuți ghizi de turism din România, este îndrăgostită de Israel, destinație turistică despre care spune că își poate dezvălui întregul potențial doar dacă li se oferă vizitatorilor șansa de a vedea și de a-nțelege mai mult decât un tur religios. Un circuit unic poate face legătura între Tel Aviv, Ierusalim și Nazaret, dar și Betleem și Masada, de unde se poate merge spre deșert, spre cele patru mări și spre Râul Iordan, până pe Muntele Sinai, în Egipt. Fiecare parte din istoria acestor locuri este fascinantă, iar un ghid care are cunoștințe temeinice despre trecut și prezent, inclusiv cunoștințe de geopolitică, îi poate conduce într-o vacanță unică, de neuitat.

Israel este una dintre cele mai fascinante destinații turistice ale lumii. Un tur ideal în Israel, cultural, religios și de relaxare, ar putea fi de 11 nopți, incluzând Israel, Iordania și Egipt. Turiștii pot face și plajă, la Marea Moartă, la Mediterană sau la Marea Roșie, în excursiile opționale. „M-am îndrăgostit de Israel după ce am fost prima oară, într-un infotrip. M-a fascinat tot ce am văzut, apoi am început să studiez și am mai fost să văd alte locuri, pe care nu apucasem să le văd, de prima dată. Am descoperit lucruri pe care puțini le văd într-o singură vacanță. Fiind ghid de turism, am știut cum să descopăr fiecare loc și fiecare poveste”, spune Cristina Burgui, ghid național de turism în România, care în Israel însoțește grupuri de turiști, în colaborare cu ghizii locali.

Colina Primăverii, orașul alb

Cei mai mulți turiști din România aleg un pachet turistic pentru un circuit de cinci nopți. „Se vizitează Tel Aviv, cel mai puternic oraș, din punct de vedere economic, care are o panoramă extraordinară asupra Mării Mediterane, la «Podul Dorințelor», în portul vechi Jaffa. Nu trebuie să se rateze cumpărăturile la Azrieli Center, dar nici piața de legume și fructe de la Shuk Ha'Carmel, unde se poate degusta cel mai autentic humus și falafel. De asemenea, celebrul Za'Tar și salatele orientale. Nici Parcul Yarkon, poziționat pe malul râului cu același nume, care străbate orașul. Tel Aviv - «Colina Primăverii», în traducere - este considerat inima Israelului, cunoscut și drept «orașul alb», pentru că cele mai multe clădiri au această culoare”, poveste Cristina Burgui.

Similitudini și coincidențe

Zidul Plângerii este cel mai vizitat obiectiv, din Ierusalim, capitala statului Israel. Pentru creștini, punctul de atracție al orașului este Mormântul Sfânt, în interiorul Cetății Ierusalimului. Iar pentru musulmani, Moscheea Al-Aqsa. Distanța între cele trei puncte esențiale pentru cele trei religii monoteiste este de câteva sute de metri. „La Mormântul Sfânt ajungem prin poarta Jaffa, urmând străduțe lustruite de milioane de pași ale pelerinilor care vin să se închine la cel mai sfânt loc de pe Pământ pentru creștini, urmând tradiții de 2.000 de ani. Pentru musulmani, cel mai important obiectiv este Moscheea Al-Aqsa, cea mai veche din Ierusalim, al treilea loc de pelerinaj, după Mecca și Medina, locul de unde s-a înălțat Profetul Mohamed. Interesant este faptul că foarte aproape se află Mormântul Sfânt, de unde s-a ridicat, după Înviere, Iisus Hristos, ca apoi să se înalțe la Ceruri de pe Muntele Măslinilor”, mai explică, după ce a cercetat mii de pagini de documente și studii de specialitate, Cristina Burgui. Cele două obiective sunt în imediata apropiere a Zidului Plângerii, cel mai sfânt loc pentru evrei, care a fost parte integrantă a zidului de vest al Cetății. Zidul împrejmuia, al doilea Templu din Ierusalim, distrus de soldații romani, în anul 70 după Hristos. „Primul Templu, cunoscut din izvoarele istorice ca Templul lui Solomon, a fost distrus de către babilonieni, în anul 586 înainte de Hristos, și reconstruit pe același loc, în timpul dominației persane, de către evrei, cărora le-a fost permisă ridicarea lui de către Cirus cel Mare, împăratul persan. Acest al doilea templu a fost apoi distrus de romani și doar Zidul Plângerii a rămas, pe acest loc, până astăzi”, povestește ghidul.

În afara Cetății Israelului se vizitează Muntele Măslinilor, care oferă o panoramă extraordinară asupra orașului și a zidurilor cetății, cu cele opt porți, din care doar șapte sunt deschise, cealaltă fiind Poarta de Aur, pe care a intrat Hristos în Duminica Floriilor – zidită de musulmani, pentru a nu putea intra pe aici Hristos, la cea de-a doua venire.

Nu se poate rata o oprire la râul Iordan, locul Botezului lui Iisus Hristos. Locul recunoscut de creștini este în apropiere de Ierihon și de Marea Moartă, dar mai există unul presupus a fi fost locul Botezului, în nord, la Yardenit.

Cristina Burgui, ghid de turism

Biserică ortodoxă pictată de români, la Nazaret

În nordul Israelului nu trebuie ratată o excursie la Nazaret, locul unde se află Biserica Buna Vestire, în care Arhanghelul Gabriel i-a vestit Fecioarei Maria că urmează să nască Prunc din Duhul Sfânt. „Aici există două biserici, una catolică, foarte mare și impunătoare, iar a doua, foarte mică, ortodoxă, ridicată pe locul izvorului de unde lua apă Sfânta Maria. Acest izvor încă există, iar bisericuța a fost pictată de artiști români - frații Mihai, Gavril și Nicolae Moroșanu.

Ultima redută a rezistenței

Masada este ultima cetate a evreilor care a fost cucerită de romani, în anul 73, după Hristos. „A fost ultimul refugiu, împotriva cuceritorilor. O fortăreață refăcută și extinsă în timpul domniei regelui Irod cel Mare, considerat unul dintre cei mai importanți arhitecți ai poporului iudeu. Este situată pe o colină, pe malul vestic al Mării Moarte, la o altitudine de 63 de metri deasupra nivelului mării și la 450 de metri deasupra Mării Moarte, asupra căreia oferă o perspectivă fabuloasă. Este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru israelieni și unul dintre cele două locuri în care armata depune jurământul, celălalt fiind Zidul Plângerii. În Israel stagiul militar este obligatoriu, inclusiv pentru femei”, spune Cristina Burgui. Istoria cetății este sângeroasă, pentru că aici au murit cei peste 900 de oameni care reușiseră să fugă din Cetatea Sfântă și s-au adăpostit de cuceritorii romani timp de trei ani. De la Masada, pornind spre sud, către Eilat, de-a lungul Mării Moarte, se poate trece în Egipt, de unde se poate ajunge, în aproximativ trei ore, la Muntele Sinai

Israelul este unul dintre cele mai sigure locuri din lume, pentru turiști.

Cristina Birgui

Betleem – „Bet Lehem”, în traducere „Casa Pâinii”, oraș denumit astfel pentru că aici se făcea pâinea pentru toți musulmanii - este situat la 8 kilometri distanță de centrul Ierusalimului, fiind teritoriu palestinian. Aici se află Biserica Nașterii, unde s-a născut Iisus. Persanii au vrut s-o dărâme, în anul 614 d.Hr., dar au descoperit o icoană care-i înfățișa pe cei trei magi de la Răsărit, îmbrăcați în veșminte persane, și n-au mai distrus-o. Această icoană poate fi văzută și astăzi, în Biserica Nașterii.