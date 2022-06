Mesaj disperat al patronatelor: Delta Dunării nu este bombardată!

Dar aproape zilnic apar noi știri false, menite să îndepărteze turiștii din această destinație. Patronii de hoteluri și pensiuni spun că telefoanele le sună nonstop, pentru că oamenii sunt speriați de ceea ce văd la știri și vor să afle care e situația reală. Una dintre mize, în spatele războiului din Ucraina, este alocarea unor bugete uriașe ale corporațiilor, pentru team building, trendul anului fiind Delta Dunării și Litoralul românesc.

Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (AMDTDD) a lansat un apel disperat către Guvernul României, după ce au apărut noi știri despre așa-zise bombardamente în Deltă. „Delta Dunării nu este bombardată! Delta Dunării nu face parte din război! Delta Dunării rămâne o destinație de vacanță sigură!”, explică asociația care reprezintă, împreună cu partenerii, peste 50% din industria turismului din această destinație. Aceștia au trimis o scrisoare deschisă, ca urmare a valului de știri false, menite să le distrugă afacerile. „După doi ani de grele încercări, perioadă de pandemie, în timpul căreia turismul cu greu s-a menținut pe linia de plutire, la începutul anului 2022, rezervările în Delta Dunării indicau o revenire la normal. Cu mâhnire și tristețe constatăm că, noi românii, suntem principalul nostru inamic. Suntem obligați să tragem un semnal de alarmă cu privire la știrile și declarațiile menite să alarmeze populația în mod eronat în legătură cu așa-zise bombardamente în Delta Dunării, care nu fac altceva decât să destabilizeze grav sectorul turistic și să ducă la anulări masive ale rezervărilor din partea turiștilor, români sau, și mai grav, străini”, arată AMDTDD.

Acuză „intoxicații media”

Cel mai recent atac asupra Deltei Dunării a venit de la un post TV care a titrat „Rusia a bombardat în Delta Dunării”. „Nu, domnilor guvernanți, nu ne-am trezit sub niciun fel de bombardament al rușilor, ci sub bombardamentul propriilor conaționali, sub forma unei intoxicații media. Mai mult, în cadrul aceleiași emisiuni, în același context, este citat domnul ministru al Apărării Naționale, Vasile Dîncu, cu mesajul: „Există informația că rușii vizează canalele de transport”, o declarație pe care o considerăm scoasă din context și care suntem convinși că nu viza în vreun fel zona Deltei Dunării”, exclamă Cătălin Țibuleac, președintele AMDTDD, de numele căruia se leagă cea mai mare creștere a turismului din această destinație, un record istoric, de 77% în primele zece luni ale anului 2018, după primul an de promovare făcută de asociație.

Cer sprijin în războiul cu știriștii

AMDTDD cere autorităților să se implice mult mai activ în promovarea destinațiilor de vacanță, din care face parte și Delta Dunării și îi solicită premierului Nicolae Ciucă, ministrului Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, precum și ministrului Apărării Naționale, Vasile Dîncu, să se implice activ, conform atribuțiilor legale, în combaterea acestui gen de zvonuri. „Iar când vi se solicită punctul de vedere, să cântăriți cu atenție fiecare declarație, pentru a nu putea fi ulterior interpretată, iar turismul deltaic și turiștii să aibă de suferit ca urmare a unor informații false propagate pe canalele media. Vă solicităm să considerați, așa cum ar fi normal, turismul ca fiind unul dintre cei mai importanți contributori la PIB-ul României și să nu acceptați subminarea acestei industrii, atât de greu încercate. Vă invităm așadar să arătăm, încă o dată, că uniți suntem mai buni și să participați alături de noi la promovarea destinației de vacanță România, implicit a Deltei Dunării”, este mesajul din scrisoarea deschisă.

Bugetele de zeci de mii de euro ale corporatiștilor

Mulți dintre cei care au afaceri în turism, transporturi și alte tipuri de servicii, în Delta Dunării cred că valul de „fake news” a venit mai ales pentru că anul acesta ar trebui să înregistreze un mare succes. În Delta Dunării nu se face turism de masă, numărul de persoane care pot fi în aceeași zi în Rezervația Biosferei e limitat, însă această formă de turism lent, special, cu reguli stricte, pentru a nu afecta biosfera, atrage din ce în ce mai mulți doritori de călătorii, printre care se numără acum și corporatiștii. Bugetele unui team building pentru o corporație mare depășesc 50.000 de euro, iar faptul că multe companii vor să-și trimită angajații în Delta Dunării, unele pachete fiind în combinație cu Litoralul românesc, în sezonul estival și în toamna acestui an, pare că a deranjat deja anumiți organizatori de evenimente, excursii și teambuilding-uri, dar și hotelieri din alte zone, care și-ar dori să preia acele bugete uriașe. Aceasta e una dintre explicațiile pe care le-au găsit cei direct afectați de bombardamentul interminabil cu știri false și mesaje alarmante din ultimele două luni. Oamenii din Deltă au fost șocați și de imaginile pe care le-au văzut, uneori cu localitățile lor, despre care unii jurnaliști au spus că ar fi fost bombardate de ruși.

În prima etapă a „bombardamentelor” cu știri false, unii dintre turiști au renunțat la rezervări, apoi au revenit, când și-au dat seama că situația din Deltă e cu totul alta față de cea prezentată la știri.