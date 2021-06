Motivele pentru care NU ai cum sa dai gres, daca achizitionezi bilete de avion in Creta - Heraklion!

Gandul la vacanta este cel care ne incurajeaza in zilele grele de munca, dar si in zilele in care ne simtim abatuti. Un concediu este bine-venit intotdeauna, dar pentru ca acesta sa fie memorabil, este important sa alegem o destinatie turistica deosebita, asa cum este Creta.

Acest insula greceasca nu are cum sa te lase indiferent, deoarece contine toate “ingredientele” necesare unei vacante reusite. Iata care sunt motivele pentru care ar trebui sa rezervi chiar acum bilete avion Creta - Heraklion:

1. Poti vizita multe obiective turistice

Heraklion este capitala Cretei si este un oras fermecator, in care vei gasi multe muzee, baruri si restaurante. Achizitionand bilete de avion in Creta - Heraklion, vei avea ocazia sa vizitezi obiectivele aflate in oras sau in apropierea lui, dar, daca vrei sa explorezi o zona mai larga, poti alege sa vizitezi si obiectivele mai indepartate.

Iata o lista utila cu atractii turistice:

Palatul Knossos - cel mai mare site minoic din Creta. Este un palat spectaculos, despre care legenda spune ca a gazduit si labirintul in care a fost tinut Minotaurul (Taurul lui Minos).

- cel mai mare site minoic din Creta. Este un palat spectaculos, despre care legenda spune ca a gazduit si labirintul in care a fost tinut Minotaurul (Taurul lui Minos). Muzeul arheologic - un muzeu deosebit, in care sunt prezentate fresce uimitoare de 3500 de ani, precum si alte monumente antice.

- un muzeu deosebit, in care sunt prezentate fresce uimitoare de 3500 de ani, precum si alte monumente antice. Cretaquarium Thalassocosmos - un acvariu modern, in care vei putea admira viata acvatica a Marii Mediterane.

- un acvariu modern, in care vei putea admira viata acvatica a Marii Mediterane. Palatul din Phaestos - o cladire minoica care iti va oferi acces la peisaje spectaculoase.

- o cladire minoica care iti va oferi acces la peisaje spectaculoase. Manastirea Arkadi - este situata in apropierea orasului Rethymno si dateaza din secolul al XVI-lea, avand in spate o poveste impresionanta, pe care o vei putea descoperi si tu daca vei achizitiona bilete avion Creta - Heraklion.

2. Te poti relaxa pe plaje fermecatoare

Nu poti sa vii in Creta si sa nu te bucuri de frumusetea plajelor si a apei! Aici te poti relaxa in voie, bucurandu-te de caldura, nisip fin, apa limpede si cocktailuri delicioase. Poti alege cu incredere plaja Matala, extrem de populara printre turisti, si plaja Agia Pelagia, o plaja intinsa cu nisip fin si protectii impotriva valurilor.

Acestea sunt doar doua exemple, dar daca vei rezerva bilete avion Creta - Heraklion, vei putea descoperi multe alte plaje fascinante.

3. Poti testa mancaruri traditionale delicioase

Bucataria greceasca este diversificata si are preparate pentru toate gusturile. Poti incerca mancarurile pe baza de peste, carne, dar si branzeturile locale. Iata cateva exemple de preparate pe care nu ar trebui sa le ratezi:

Horiatiki - o salata greceasca renumita care contine rosii, castraveti, ceapa, branza Feta, masline negre, piper si ulei de masline;

- o salata greceasca renumita care contine rosii, castraveti, ceapa, branza Feta, masline negre, piper si ulei de masline; Souvlaki - frigarui din carne de pui sau porc, invelite in felii subtiri de sunca;

- frigarui din carne de pui sau porc, invelite in felii subtiri de sunca; Giovetsi - un preparat pe baza de orez si carne de miel;

- un preparat pe baza de orez si carne de miel; Bifteki - o chiftea mare la gratar umpluta cu branza, ceapa si ardei;

- o chiftea mare la gratar umpluta cu branza, ceapa si ardei; Savuri - peste prajit cu sos de usturoi, rozmarin, otet si grapefruit uscat;

- peste prajit cu sos de usturoi, rozmarin, otet si grapefruit uscat; Bianco - peste gatit cu vin, suc de lamaie, usturoi si otet;

- peste gatit cu vin, suc de lamaie, usturoi si otet; Gyros - un sandvis cu carne de pui sau porc, felii de rosii proaspete, sos tzatziki si cartofi prajiti.

Intra pe Animawings.com, rezerva bilete de avion Creta - Heraklion si te vei bucura de o vacanta insorita, intr-un peisaj magnific!