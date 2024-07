Naționalele României și Costa Ricăi și-au fericit suporterii

În Cupa Americii juca echipa Republicii Costa Rica, iar în Campionatul European juca echipa României. Am arborat pe balcon cele două steaguri, am dăruit tuturor celor din jurul meu șepci cu România, mi-am îmbrăcat tricoul echipei naționale a României și „m-am pus pe văzut meciuri”! Am purtat tricoul și șapca prin oraș și am fost surprins că atât de multă lume urmărește Campionatul European și mai ales meciurile echipei României. Toți ai mei din jur au învățat să strige Hai, România! Televiziunile transmiteau toate meciurile din Germania, iar televizorul meu și al prietenilor mei erau fixate pe postul care transmitea meciurile. Aici, la capătul pământului, la 12 ore de zbor fără escală de Europa. Nu vă pot spune bucuria mea când România a învins cu 3-0 , iar cei din jur au scandat Hai, România! Ba chiar unii au învățat și versurile melodiei Made in Romania. S-au bucurat pentru reușita echipei noastre așa cum s-au bucurat și de reușita echipei lor. Un puști, mare pasionat de fotbal, a primit de la mine un tricou al echipei României, mărimea lui. A doua zi a fost revelația școlii din oraș.

Orășelul meu, Jaco, are 7.000 de locuitori, aliniat malului Oceanului Pacific pe o deschidere de 5 kilometri. O localitate mică, turistică, cu parfumul inconfundabil al Americii Centrale. Așadar, în toate zilele care au trecut, cei mai mulți din oraș au urmărit jocurile echipei Costa Rica și ale echipei României.

Din păcate, și naționala României, și naționala Costa Rica au părăsit competițiile, însă ambele au lăsat o impresie excelentă. România a câștigat grupa la EURO, în timp ce Costa Rica a avut un rezultat excepțional, un 0-0 cu Brazilia.

Iată că și noi, și ei am fost mulțumiți de echipele noastre. Iar eu, mulțumit de prestația ambelor.

Dragii mei noi ne vedem vinerea viitoare, cu sănătate, pace și în deplină siguranță

Doamne ajută!