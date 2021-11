Ofera-le celor dragi un cadou inedit: cazare la Baile Herculane pentru un sejur relaxant

Atunci cand ti se pare ca ai epuizat toate optiunile pentru cadouri, iar o alta sarbatoare este chiar dupa colt, trebuie sa scoti din nou din maneca un cadou bun. Pentru ca asa i-ai obisnuit pe cei dragi, sa primeasca doar cadouri originale din partea ta, va trebui sa te ridici si de data aceasta la inaltimea asteptarilor.

Sejur la Baile Herculane

Ce poate fi mai frumos decat o escapada intr-un loc boem, salbatic si care iti pune la dispozitie tot confortul modern? Ajuta-i pe cei dragi sa aiba parte de relaxarea pe care o merita. Rezerva o cazare Baile Herculane si surprinde-i. Fie ca este vorba de o aniversare, fie ca te gandesti la un cadou de Craciun, prin intermediul agentiei Christian Tour, vei gasi oferte potrivite pentru orice sezon.

Datorita climatului bland cu influente submediteraneene, statiunea poate fi vizitata in orice moment al anului. Vara, primavara sau toamna nu reprezinta decat variatiuni ale frumusetii, ce imbraca locurile in culori diferite. Aerul curat este la fel de benefic tot timpul anului, iar izvoarele termale isi fac treaba atat pe timp de vara, cat si in mijlocul iernii.

O cazare la Baile Herculane este perfecta pentru cei care doresc sa imbine placutul cu utilul. Ei se pot relaxa in timp ce beneficiaza de pe urma proprietatilor curative ale apelor termale. Statiunea este plina de baze de tratament in care se trateaza o varietate de afectiuni. Mai mult, ofertele includ, de cele mai multe ori, si pachete de tratament.

Ce se poate vizita in zona?

Daca te gandesti sa faci cadou celor dragi o excursie la Baile Herculane, ar trebui sa stii ca zona este foarte ofertanta din punctul de vedere al atractiilor turistice. In functie de persoanele pe care vrei sa le surprinzi, poti alege mai multe optiuni. Poti rezerva o cazare la Baile Herculane care ofera o varietate de optiuni in acelasi loc, astfel incat oaspetii nu au nevoie sa se deplaseze in afara statiunii. Iar daca ai de-a face cu persoane dinamice, care nu pot sta locului, iata ce obiective turistice pot vedea in acest loc!

1. Drumetii montane

Parcul National Domogled – Valea Cernei este o zona spectaculoasa. Aceasta cuprinde bazinul hidrografic al raului Cerna. Este al doilea parc ca marime din tara, dupa Delta Dunarii, si inglobeaza portiuni aflate intre valea Cernei si culmile principale a trei munti: Godeanu, Cernei si Mehedinti.

2. Cetatea medievala a Severinului

O cazare Baile Herculane poate servi drept baza pentru o serie de drumetii care pot fi intreprinse in zona. Cetatea Severinului se afla la o distanta de 45 de minute. Drumul este deosebit de pitoresc, iar calatorii vor fi insotiti de catre Dunare, care curge linistita.

3. Manastirea Sfanta Ana din Orsova

In doar 20 de minute se poate ajunge din statiunea Baile Herculane in Orsova. Manastirea Sfanta Ana se afla la inaltime. Accesul se poate face cu masina, pe un drum in panta, numit “Drumul eroilor”. Manastirea a fost construita in 1936. In interiorul ei te poti reculege si iti poti regasi linistea.

4. Cazanele Dunarii

Una dintre cele mai spectaculoase destinatii din Romania este la o aruncatura de bat de Baile Herculane. Ce poate fi mai spectaculos decat Dunarea care ia cu asalt muntele si se arcuieste adancindu-se pana la Portile de Fier? Splendoarea locurilor incanta si indeamna calatorul care alege o cazare la Baile Herculane sa patrunda si mai mult in mijlocul naturii.