Ofertele de cazare in Eforie Nord iti garanteaza o vacanta relaxanta pe litoral!

Dupa un an obositor, cu siguranta visezi la o vacanta in care sa uiti de orice grija cotidiana. Din fericire, litoralul romanesc are multe de oferit la acest capitol, reprezentand o optiune excelenta pentru urmatorul tau concediu.

Daca iti doresti un sejur linistit, in care sa te bucuri din plin de soare, mare si plaja, atunci descopera lista cu ofertele de cazare Eforie Nord pe care ti-o pune la dispozitie agentia de turism Christian Tour. Preturile si facilitatile oferite de catre hotelurile acestei statiuni cu siguranta te vor convinge sa-ti rezervi locul!

Iata de ce merita sa optezi pentru Eforie Nord:

Este o statiune linistita

In cazul in care nu esti adeptul vacantelor agitate, cu muzica data la maximum si nopti pierdute prin cluburi, alege o oferta de cazare Eforie Nord. Aceasta statiune este linistita, fiind ideala pentru un concediu petrecut alaturi de familie. Copiii se simt in al 9-lea cer aici, deoarece au mult spatiu pentru joaca, iar parintii se pot relaxa din plin!

Pretul este atractiv

Daca iti doresti o vacanta care sa nu te puna la cheltuieli mari, aceasta este destinatia perfecta. Ofertele de cazare in Eforie Nord sunt mai avantajoase decat cele din alte statiuni, asa ca ai posibilitatea sa gasesti un sejur care sa se incadreze in bugetul de care dispui.

De asemenea, poti gasi super oferte la hoteluri de 4 stele! Atunci cand vrei sa rezervi o vacanta in care orice rasfat este permis, poti opta pentru o camera cu vedere la mare de la un hotel cu prestigiu, care iti va oferi conditii de top (SPA, acces la piscine interioare si exterioare, plaja privata etc).

Atractii turistice interesante

Persoanele care aleg oferte de cazare Eforie Nord nu numai ca se relaxeaza la soare, dar au si ocazia sa viziteze cateva obiective turistice. In primul rand, aceasta destinatie iti ofera posibilitatea sa vezi una dintre cele mai mari herghelii din sud-estul Europei: Herghelia Mangalia. Ea este situata la doar 3 km de oras si iti ofera ocazia sa faci echitatie sau pur si simplu sa admiri caii.

Herghelia Mangalia are sute de exemplare din diverse specii, iar multi dintre caii crescuti si antrenati aici au jucat in productii cinematografice cunoscute. Asadar, atunci cand te afli in Eforie Nord, nu ezita sa faci un tur al hergheliei!

Un alt obiectiv turistic pe care nu ar trebui sa-l ratezi in timpul sejurului este Manastirea Techirghiol. Ea a fost ridicata in anul 1951 si detine doua icoane bizantine care dateaza inca din secolul al XVIII-lea.

Nu trece cu vederea nici Europa Yacht Club, primul port privat de agrement din Romania. A fost construit la cele mai inalte standarde si poate sa gazduiasca aproximativ 60 de ambarcatiuni, permitand in acelasi timp inchirierea de veliere.

Tratament balnear

Un alt avantaj pe care il ofera aceasta statiune este posibilitatea de a trata anumite afectiuni si de a-ti imbunatati starea de sanatate. Daca iti doresti sa urmezi tratamente de recuperare, alege cazare Eforie Nord la Hotelul Europa, unde vei avea acces la Ana Asian Health SPA, un centru de sanatate renumit. Aici vei putea face sedinte de kinetoterapie, hidroterapie, masaj, tratamente faciale si corporale, bai cu namol, precum si alte terapii eficiente!