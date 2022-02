Pariul agențiilor pe litoralul românesc și bulgăresc, în acest an

Situația s-a schimbat în bine, în ultimii ani, inclusiv în privința serviciilor turistice de pe litoralul românesc. Cel puțin asta spun turiștii români. Nu doar spun, ci se vede și în volumul foarte mare al vânzărilor, mai ales din ultimii trei ani. O analiză a agențiilor de turism arată că cei mai mulți români care merg pe litoral aleg și România, și Bulgaria, combinând cele două destinații în timpul verii, atât în concediu, cât și în weekend.

Ce spun turiștii români despre avantajele litoraluului românesc este încurajator. Cei mai mulți aleg să meargă la mare în România pentru că au parte de divertisment bun – arată feedback-ul clienților touroperatorului IRI Travel, care colaborează cu peste 1.000 de agenții din România, fiind axat pe litoralul românesc și bulgăresc. Touroperatorul a pariat pe litoral încă din 2020, câștigând acest pariu doi ani la rând, iar acum a lansat o analiză a acestor două destinații de vacanță, pornind de la feedbackul miilor de clienți pe care i-a avut în această perioadă. La capitolul divertisment, turiștii români spun că stațiunea Mamaia este atractivă pentru multitudinea de cluburi rafinate și uneori este numită „Ibiza din Est” sau „Ibiza de la Marea Neagră”. Mamaia mai este comparată cu Saint Tropez sau Tenerife, la capitolul distracție. De altfel, mulți animatori și dansatori celebri din Ibiza, Mallorca sau Tenerife și-au început activitatea la Mamaia, fiind români.

Atracțiile principale din nord și sud

Cele mai bune și cele mai mari plaje de pe litoralul românesc sunt la Mamaia și la Vama Veche. Cea mai sudică stațiune de pe litoralul românesc este cunoscută pentru nonconformism și distracție sălbatică, adică alternativa pentru cei care preferă alt tip de divertisment. Aici atrage atipicul: petrecerile pe plajă care durează până în zori, concertele, festivalurile precum Stuffstock și Folk You, dar mai ales istoria acestui mic sat de pescari de la granița cu Bulgaria, format din nevoia de libertate a elitei culturale românești din anii regimului comunist. Turiștii români mai spun că aleg litoralul românesc pentru prețurile bune și serviciile de calitate, în ciuda campaniei de denigrare din ultimii 25 de ani. „Litoralul românesc este încă ieftin în comparație cu standardele occidentale. Chiar dacă sunt hoteluri de 4 și 5 stele scumpe, mai ales în Mamaia, te poți caza și cu 25-50 de euro pe noapte, la vile și hoteluri de 2 și 3 stele. La orice bar de pe plajă, berea costă 1-2 euro și sunt restaurante cu self catering unde se poate mânca bine cu doar 7-10 euro de persoană. Toate acestea sunt avantaje”, explică Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Avantajele litoralului bulgăresc

Turiștii români au făcut și o listă a punctelor forte ale litoralului bulgăresc: multitudinea și varietatea hotelurilor de 3, 4 și 5 stele cu servicii all inclusive și ultra all inclusive, dar și curățenia se află în top. „Tarifele sunt imbatabile, oferind un raport preț-calitate excelent, mai ales în cazul rezervărilor „early booking”. Multe hoteluri sunt preferate de familiile cu copii, având servicii excelente. Contează foarte mult și plajele de calitate ridicată, cu nisip auriu, fin. Bulgaria este cunoscută pentru că are unele dintre cele mai bune plaje din Europa, iar popularitatea lor nu este întâmplătoare. Faima lor vine din faptul că sunt acoperite cu cel mai auriu nisip de pe continent. În plus, acoperă aproape două treimi din întreaga coastă. În general, sezonul turistic de-a lungul coastei Bulgariei nu este foarte lung, dar un avantaj este că apa mării se încălzește de obicei foarte repede, iar sezonul durează puțin mai mult decât în România. În august, temperatura suprafeței mării de-a lungul coastei atinge cu ușurință aproximativ 26… 27 de grade Celsius. Plajele bulgărești sunt chiar mai bune în comparație cu locurile cu sezon de plajă pe tot parcursul anului, cum ar fi Insulele Canare, unde apele mării rareori depășesc 25°C. Un alt avantaj pe care noi nu-l avem în România este prezența mai multor forme de relief. În dreptul litoralului bulgăresc sunt dealuri și munți de mică altitudine, dar și multe păduri și rezervații naturale, ceea ce transformă riviera bulgărească într-o adevărată oază a naturii”, mai explică touroperatorul. În plus, atrag și prețurile mici la restaurantele și barurile de pe întregul litoral. Bulgaria este considerată cea mai ieftină destinație turistică din UE. Analiza a fost făcută de IRI Travel, pe baza datelor culese de la clienții direcți și de la peste 1.000 de agenții partenere care vând pachetele touroperatorului.

Evenimentele atrag turiștii ca un magnet. Litoralul românesc, mai ales stațiunile Mamaia și Vama Veche, au devenit celebre prin carnavaluri organizate de cluburi și festivaluri de muzică, evenimente sportive, spectacole de circ, teatre, raliuri etc.

Litoralul românesc a-nceput să fie atractiv și pentru că are 36 de hoteluri cu regim all inclusive, de la Mamaia-Năvodari până la coasta de sud. În total, peste 10.000 de camere sunt în regim all-inclusive.