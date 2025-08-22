Prinți, domnițe și vrăjitoare salvate de execuții, la Sovata

Sovata este una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneoclimaterice din România, dar în ultimii ani s-a transformat într-o atracție pentru toți cei care vor să se bucure și de distracții inedite, pe lângă relaxare, tratamente curative sau preventive, wellness și SPA. În ultimii 15 ani s-au construit și renovat foarte multe hoteluri și pensiuni, iar acum se pot caza la Sovata peste 4.000 de turiști în fiecare zi. Transportul în localitate se face mai ales cu trenulețul muzical - pentru copiii de până la 90 de ani. Dar una dintre cele mai mari atracții este spectacolul medieval în care turiștii devin cavaleri și domnițe, dar și actori, în piese de teatru pe care le pun în scenă, tot ei fiind și spectatorii. Una dintre piesele în care joacă vizitatorii Sovatei, la seratele medievale, are ca subiect salvarea de la judecată a unei vrăjitoare. Mesenii devin toți personaje medievale, primind haine adecvate de la gazde, dar și o demonstrație cu arme din aceeași epocă.

Romul Viorel Mihu - sau Cavalerul Romulus, așa cum e cunoscut în lumea „cavalerilor de Sovata” - este economist, a fost director de bancă, dar a avut un vis pe care l-a transformat în realitate: și-a înființat propria „curte medievală” la Sovata. Totul a pornit de la ideea organizării unui turnir pe proprietatea pe care tocmai o cumpărase cu 16 ani în urmă, apoi a pus în scenă adevărate piese de teatru în care actori sunt chiar turiștii care-i calcă pragul, la Casa Romantic, din localitatea turistică, sau corporatiștii care îi solicită prezența cu spectacolul medieval.

El este și cel care selectează oaspeții pe care îi transformă în actori ad-hoc. Doar după o singură repetiție, în culise, turiștii își intră de fiecare dată în roluri și devin actori excelenți, în fața prietenilor sau a colegilor. De fapt, toată lumea intră în spectacol, încă de la început, pentru că toți mesenii salonului medieval îmbracă mai întâi straie de curte, iar masa imită un ospăț domnesc din Evul Mediu.

Servicii de lux, în vile readuse la viață și hoteluri noi

Sovata s-a transformat, în ultimii 15 ani, într-o stațiune balneoclimaterică premium, având oferte similare cu cele din Ungaria, dar și o tradiție și o istorie care o fac specială din toate punctele de vedere. Lacul Ursu este principala atracție aici, iar sezonul estival umple stațiunea de turiști, pentru că apa sărată de aici are câteva proprietăți curative și terapeutice unice. Pe lângă relaxare, apa tratează și probleme dermatologice, ginecologice, reumatologice sau chiar hormonale.

Se face terapie și în bazele de tratament, și în centrele SPA ale hotelurilor, iar tipurile de oferte sunt pentru toate gusturile - cele mai multe fiind de 4 stele, în hoteluri și vile care impresionează din punct de vedere arhitectural, ducând mai departe tradiția stațiunii care s-a înființat la începutul secolului trecut din inițiativa proprietarilor de vile de aici.

Una dintre acestea este Turul Villa, refăcută recent, din temelii, după vechile planuri arhitecturale. Vila este faimoasă pentru că aici obișnuia să stea și Familia Regală a României, în perioada interbelică. Pe lângă vilele vechi, renovate sau reconstruite în centrul localității turistice, în ultimii ani s-au construit și multe hoteluri noi, adaptate din punct de vedere arhitectural la specificul zonei. Cel mai nou hotel, tot de 4 stele și cu un centru wellness și SPA foarte mare, este Crystal, conceput de un arhitect celebru în această zonă, ca o construcție în jurul unui cristal de sare - pentru că la Sovata există și un munte de sare. Iar clădirea include un aquapark, având mai multe piscine interioare și exterioare, atât cu apă sărată, cât și cu apă dulce încălzită.

Pachetele turistice includ cazare, acces la centre SPA și tratamente balneare, dar și mese în restaurantele hotelurilor sau facilități de wellness. Bugetul mediu pentru o vacanță de 4-5 zile pentru o familie cu 2 adulți și 1 copil se situează între 3.000 și 4.500 de lei, în funcție de sezon, tipul de unitate și serviciile alese. Tot mai mulți turiști optează pentru pachete integrate, ceea ce contribuie la creșterea atractivității stațiunii.

Stațiunea balneoclimaterică a anului 2025

Stațiunea Sovata continuă să se dezvolte și să atragă turiști prin investiții majore realizate în ultimii ani. În ultimii cinci ani, aici s-au deschis patru hoteluri de patru stele, în timp ce un altul a trecut printr-un proces amplu de renovare. Tot în această perioadă, trei hoteluri de trei stele au fost modernizate, iar numeroase pensiuni, vile și alte unități de cazare au fost construite sau renovate, transformând oferta turistică într-una diversă și actuală.

Valoarea totală a investițiilor din ultimii ani depășește 80 de milioane de euro, sumă care a schimbat radical imaginea stațiunii și a dus la creșterea capacității de cazare. În prezent, numai hotelurile cu SPA pot găzdui aproximativ 2.000 de turiști, iar planurile de dezvoltare includ încă trei hoteluri de patru stele aflate în diferite etape de proiect.

Sovata dispune astăzi de o gamă variată de opțiuni de cazare, de la hoteluri de patru stele precum Crystal, Sovata, Pacsirta sau Brădet, până la unități de trei stele precum Mureșul, Relax sau Ursina, la care se adaugă vile și pensiuni moderne precum Vila Turul, Pensiunea Sylvania, Vila Noblesse, Pensiunea Comfort sau Vila Salt & Soul. Oferta este completată de restaurante apreciate de vizitatori, printre care se numără Kali, Pacsirta, Paprika, Ciuperca Mică și Bello. Prin aceste investiții și modernizări, Sovata își consolidează poziția de stațiune balneoclimaterică de referință, capabilă să ofere servicii la standarde ridicate și să atragă turiști în căutarea relaxării, a tratamentelor de specialitate și a experiențelor autentice într-un cadru natural deosebit.

Din totalul turiștilor care vizitează Sovata, circa 85% sunt români și 11% din Republica Moldova, foarte puțini fiind din Ungaria, pentru că stațiunea are o ofertă similară cu cea din țara vecină. Turiștii care aleg Sovata știu că aici pot să se relaxeze și să se bucure de distracții, având servicii de foarte bună calitate, atât de cazare, cât și la restaurantele și terasele din stațiune, pentru că brandul este unul de lux, fiind promovat ca atare și de asociația Visit Sovata, cu ajutorul autorităților locale. Nu este un produs turistic ieftin, ci unul premium, care atrage un segment de public obișnuit cu servicii turistice de bună calitate. Visit Sovata este platforma oficială de promovare a stațiunii, dedicată dezvoltării turismului local prin campanii de marketing, parteneriate cu hotelieri și prezentarea atracțiilor unice pe care Sovata le oferă. Misiunea Visit Sovata este de a consolida brandul stațiunii ca destinație balneară și de relaxare de top în România.

Iar cu această strategie care deja se aplică de mai mulți ani, Sovata a fost aleasă Destinația Anului 2025 la categoria Stațiuni balneoclimaterice, în cadrul competiției „Destinația Anului”, desfășurate în Sibiu, pe data de 9 aprilie 2025. Distincția confirmă recunoașterea națională a calității serviciilor și a eforturilor de dezvoltare ale stațiunii.

