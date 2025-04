Răbdare, atenție și nu vor fi probleme. Autoritățile americane sunt „cu lupa pe noi”

Noi am descris în mai multe rânduri și am avertizat cu exemple că noile reguli privind imigrația sunt dure. Mulți au înțeles, dar la fel de mulți nu au înțeles despre ce este vorba și au tratat cu ușurință informațiile și sfaturile noastre privind Autorizația de Călătorie. Nu ne-a surprins nici felul în care au tratat acest subiect unele autorități din România. Acum trebuie să așteptăm noua analiză și evaluare a Programului privind România. Este vorba doar despre o întârziere. În acest moment sunt afectați cei care au cumpărat excursii cu servicii complete în perioada zilelor libere de Paște și 1 Mai, însă au timp suficient să aplice pentru viza clasică în condiții de urgență. În rest, lucrurile se vor desfășura în normalul de până acum. Trebuie să știți că este o problemă strict internă a noii administrații americane. Nu are legătură cu România sau cu turiștii români. Așa că avem speranța că lucrurile se vor rezolva în scurt timp. Noi ne vom ține de cuvânt și vă vom informa așa cum v-am promis și cum, de fapt, am făcut și până acum. Țineți aproape și nu scăpați niciun articol de la pagina 22.

Important în această perioadă de reevaluare este să fim și mai atenți când cerem viza turistică. Mai exact, trebuie să fim și mai atenți ca până acum, pentru că autoritățile americane sunt „cu lupa pe noi”. Până acum am sugerat cititorilor citirea cu seriozitate a tuturor punctelor din formular. Iată o precizare pe care Ambasada Statelor Unite a anunțat-o printr-un comunicat oficial: „Începând cu 7 aprilie 2025, toți solicitanții de viză temporară trebuie să prezinte o copie tipărită a paginii de confirmare cu codul de bare, pentru a demonstra că au utilizat același formular de cerere DS-160 pentru a-și programa interviul”. Deci, înainte de interviul de la ambasadă, doritorii de viză turistică trebuie să se asigure că au completat și trimis formularul online DS-160. De asemenea, este important ca numărul codului de bare de pe pagina de confirmare DS-160 să fie același cu cel folosit pentru programarea interviului. Dacă aceste coduri nu se potrivesc sau dacă formularul nu este complet ori are greșeli, solicitantul nu poate susține interviul pentru viză, ci poate doar solicita o reprogramare, care ia de asemenea timp, însă și pentru reprogramare este nevoie de atenție la formulare și la codul de bare.

La fel de important este comportamentul nostru după ce se ajunge pe teritoriul american, pentru că și acolo suntem „sub lupă”. Desigur, nu te verifică nimeni pe stradă „doar pentru că ești turist român”, însă o infracțiune sau o depășire a condițiilor pentru care s-a obținut viza turistică temporară pot însemna bile negre în raportul pentru relansarea Programului Visa Waiver pentru țara noastră. Am dat exemplul Ungariei, care deși este în Programul Visa Waiver, sunt unele condiții suplimentare aplicate din cauza unor situații ilegale făcute de câțiva turiști maghiari în SUA.

Noi să ne revedem vinerea viitoare cu sănătate, în siguranță, liniște și pace. Doamne ajută!

