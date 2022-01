Românii se întorc în vacanțe de vară, cu reduceri „early booking”

Unele agenții de turism au un număr de cereri mai mare decât în aceeași perioadă din 2019, înaintea pandemiei. O particularitate a acestei perioade este numărul mare de grupuri care solicită oferte de la agenții, ceea ce arată că românii au înțeles cum funcționează turismul „early booking” cu reduceri mai mari pentru pachetele care includ un număr mai mare de persoane. Destinațiile preferate pentru vară au rămas aceleași, pe primele locuri la rezervările din această perioadă fiind Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt, pentru destinațiile externe, dar și pentru litoralul românesc. Ofertele „early booking” sunt disponibile până la finalul lunii februarie.

Pentru anul acesta, mai multe agenții de turism au pregătit surprize plăcute pentru cei care cumpără în această perioadă vacanțe în regim „early booking”. „Aducem destinații noi în atenția turiștilor în 2022 și suntem optimiști că va fi un an mai bun pentru călătorii. Venim cu mai multe destinații de vacanță în Grecia, noi curse charter de autocar spre Bulgaria, din aproape toată țara. De asemenea, mai multe excursii sub denumirea „O zi cât o vacanță” în România și Bulgaria, precum și circuite cu autocarul ori cu avionul în Europa. Acestea se adaugă programelor de vacanță în Grecia, Turcia, Egipt, Dubai organizate constant de agenție”, explică reprezentanții agenției Hello Holidays. Vacanțele pentru 2022 sunt listate în prima campanie de oferte speciale din an, „De ziua noastră, e ziua ta!”, derulată între 20 și 25 ianuarie, prin care Hello Holidays marchează împlinirea a 15 ani de activitate în turism. Cu această ocazie, 15 sejururi în Grecia, Turcia, pe litoralul românesc ori circuite sunt oferite gratuit celor care fac rezervări în timpul campaniei, extragerea având loc la finalul acesteia, pe 26 ianuarie. Grecia, destinația pentru care Hello Holidays a vândut primele vacanțe în urmă cu 15 ani, este prezentă în oferta 2022 cu mai multe noutăți: insulele Skopelos, Alonissos, Skiathos, dar și Pelion, Volos. Agenția organizează curse charter autocar, din mai până la finalul lunii septembrie, și oferă pentru cazare o selecție de hoteluri situate foarte aproape de plajă. Alte oferte pentru vacanța în Grecia, în Halkidiki, Thassos, Evia, Riviera Olimpului și Zakynthos (zbor charter) sunt disponibile cu reducere de până la 60% între 20 și 25 ianuarie. „Un sejur în Pelion, în luna iunie, costă de la 155 de euro/persoană, iar în Evia, de la 130 de euro/persoană, prețurile fiind mai mici cu până la 20% în campania aniversară.

Reluăm Pelion, care a mai fost în oferta noastră, și lansăm Skiathos, Insula Skopelos, Insula Alonissos și Volos la cererea turiștilor noștri care călătoresc de mai multe ori într-un an în Grecia, au locuri preferate, dar vor să vadă și zone noi. Se fac deja rezervări pentru studiouri și hoteluri aflate aproape de plajă, ofertele de Early Booking, dar și cele din campania aniversară fiind avantajoase. Operând Grecia de 15 ani avem cele mai bune oferte de la partenerii noștri locali”, explică Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Plecări din toată țara, spre litoral

Pentru Bulgaria, care a reprezentat și 60% din vânzările zilnice ale Hello Holidays vara trecută, agenția introduce din 27 mai curse charter autocar zilnice din București, de două ori pe săptămână din Deva și Craiova și preia transferurile din zona Moldova. În Bulgaria, agenția asigură transferurile la dus și la retur de la hotel pentru toate zonele de pe litoralului bulgăresc. Pentru turiștii din Cluj-Napoca și împrejurimi sunt oferite, ca alternativă, zboruri săptămânale pentru sejururi de 3, 5, 7 sau 8 nopți. Vacanțele în Sharm el Sheikh din 2022 sunt disponibile până la finalul lunii martie pe zboruri charter, iar cele pentru Hurghada, până în noiembrie. Pentru rezervările din perioada 20 - 25 ianuarie reducerea e de 100 de euro/cameră. De asemenea, Hello Holidays lansează în 2022 mai multe tipuri de vacanțe cu avionul ori autocarul în Turcia, în zonele de litoral, în Cappadocia, Efes, Istanbul, Turcia de Nord și Est. Primul zbor charter al sezonului este spre Antalya, pentru vacanța de Paște, în timp ce zborurile pentru Marmaris, Bodrum și Kusadasi sunt programate din luna iunie. Prețurile pentru sejururile cu avionul ori cu autocarul în Turcia sunt tăiate la jumătate în timpul campaniei aniversare.

Pariul cu Marea Neagră continuă

Agenția IRI Travel mizează în continuare pe litoralul românesc și cel bulgăresc, după ce a câștigat toate pariurile, în pandemie. „Reducerile mari, prețurile excelente și condițiile bune de pe litoralul Mării Negre vor învinge cu siguranță în acest an Omicron! Pentru sezonul estival 2022 venim cu reduceri „early booking” de până la 50% pentru litoralurile românesc și bulgăresc, dar și cu o noutate legată de avansuri mici, de maximum 10%, urmând ca diferență de 90% să poată fi achitată cu 10 zile înainte de intrarea la cazare. Astfel, turiștii vor fi protejați total și față de situația variantelor de COVID-19, dacă vor mai fi prezente la momentul verii”, explică Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc, ce are parteneriat cu peste 1.000 de agenții din toată țara. Touroperatorul a lansat în forță ofertele de tip „early booking” pentru sezonul estival 2022, sub denumirea „Vacanță la Marea Neagră”. „Turiștii se interesează deja din noiembrie 2021 de ofertele early booking și au început să rezerve. Observ un optimism destul de ridicat, cel puțin pentru sezonul estival 2022, față de cele două litoraluri dragi nouă: atât cel românesc, cât și cel bulgăresc. Sunt convins că reducerile mari, prețurile excelente și condițiile bune de pe litoralul Mării Negre vor atrage un număr foarte mare de români. Avem un litoral al Mării Negre, împărțit între două țări. Dacă reunim ambele părți, această rivieră reprezintă destinația de bază a românilor, ca număr de turiști. Există prețuri pentru toate buzunarele. Dacă Bulgaria stă excelent la capitolul hotelurilor în regim all inclusive, mă bucură că și pe litoralul românesc sunt, la ora actuală, aproape 40 de hoteluri cu astfel de servicii. Cu siguranță că 2022 ne va oferi surprize și mai plăcute la Marea Neagră”, mai spune Lucian Bădîrcea.

Insulele însorite sunt mai atractive

Pe insulele grecești tradiționale și pe zone de litoral din Turcia, Spania, Italia, Cipru, Bulgaria, Egipt, dar și din România mizează și agenția Paralela 45, pentru 2022. „Oferta verii este similară celei din anul 2019, după ce anul trecut vânzările, numărul turiștilor și al destinațiilor deschise pentru turism au fost peste 2020. Grecia a fost cel mai bine vândută destinație a verii trecute, depășind nivelul din 2019.

În 2022 avansul a scăzut la 10% pentru rezervările din Early Booking, vacanța se plătește în trei rate și există modalități de anulare fără penalizare. Agenția recomandă permanent turiștilor să încheie asigurări medicale cu extensie COVID și STORNO, acoperitoare pentru orice situație neplăcută poate apărea. Semnalele care vin dinspre producătorii de vaccinuri, că pandemia se apropie de final și că acesta este ultimul val cu restricții, sunt încurajatoare. Și în 2022 susținem dorința oamenilor de mișcare și relaxare prin oferte diversificate și călătorii în siguranță, folosindu-ne de experiența de 32 de ani pe care o avem în domeniul turismului”, spune Alin Burcea, CEO Paralela 45. Încrezătoare că va fi un an mai bun, în care românii vor călători fără prea multe restricții,agenția pune la bătaie trei vacanțe gratuite în cadrul tombolei „Express 45 - Urcă-te la bord și câștigă o vacanță”. Pentru a câștiga unul dintre premii: un sejur pentru două persoane la un hotel de cinci stele, în regim all inclusive, în Antalya, o vacanță de cinci nopți pe litoralul românesc pentru două persoane, ori un voucher de 1.000 de lei, oricine se poate înscrie pe pagina web a agenției, până în luna mai. 2.000 de persoane s-au înscris până acum, Paralela 45 estimând peste 10.000 de participanți până la finalul lunii mai, când vor fi extrași câștigătorii.

Vacanțe de lux, la jumătate de preț

Cei mai mulți turiști români aleg hoteluri de la 3 stele în sus, în Bulgaria, optând în special pentru servicii all inclusive. Cele mai solicitate sunt, atât pe litoralul românesc, cât și pe cel bulgăresc, hotelurile de 4 și 3 stele, ambele categorii cu o pondere de 40% din total, urmate de hotelurile de 5 stele, cu o pondere de 30%. În regim „early booking” se pot cumpăra vacanțe, în această perioadă, cu prețul redus la jumătate, astfel încât la Balcic, un sejur la un hotel de 3 stele costă 159 de euro de persoană, cu mic dejun inclus, la 4 stele fiind 329 de euro de persoană, iar la 5 stele, de la 374 de euro de persoană. La Albena, prețurile pornesc de la 185 euro pentru un hotel de 3 stele, de la 352 de euro de persoană pentru un hotel de 4 stele și de la 552 de euro de persoană pentru un hotel de 5 stele. La Nisipurile de Aur, prețurile variază între 109 și 300 de euro de persoană, în aceleași condiții de cazare, ajungând la 930 de euro de persoană la un hotel de 5 stele, cu ultra all inclusive, iar în stațiunea Sunny Beach Hotel, între 128 de euro de persoană la 3 stele cu mic dejun și 459 de euro de la 5 stele, all inclusive, pentru un sejur.

Sezonul estival 2022 aduce, la unele agenții, reduceri „early booking” de până la 50%, pentru litoralurile românesc și cel bulgăresc, și plata în avans de numai 10%, diferența urmând a fi achitată cu 10 zile înainte de intrarea la cazare. Astfel turiștii beneficiază de reducerile maxime de early booking și nu riscă nimic, deoarece avansul este rambursabil.