Românul de New York

Ne continuăm călătoria noastră pe urmele românilor din America. Azi, despre New York. Pentru mine, New York este cel mai fascinant oraș de pe planeta Pământ. Aici trăiesc cei mai mulți români dintre cei stabiliți în Statele Unite. Vorbeam despre românii din Florida care sunt diferiți față de românii din alte state americane. Românii din New York sunt și ei o categorie aparte. Au fost avantajați de faptul că mulți ani TAROM-ul a zburat de la București direct în capitala comercială a Americii, New York, orașul care nu doarme niciodată. Nici românii de aici nu sunt prieteni cu somnul. Ei sunt devotați muncii. Mai puțin în industrie sau în agricultură. Cei mai mulți au afacerile lor sau lucrează în zona serviciilor de tot felul. Stare socială bună și un fel aparte de comportament. Ceva de genul bucureștenilor față de cei din provincie! A fost o glumă, desigur...

Dacă vorbim despre cei care locuiesc în Marea Metropola a Lumii, atunci trebuie să știm că ei sunt oameni „de oraș”, dar care au și o căsuță de weekend undeva în afara metropolei, la câteva zeci de kilometri. Fetele mele au locuit mulți ani în NY. Fata mea cea mare iubește zona din jurul Parcului Central, cu străzi înguste, copaci și blocuri construite înainte de război. Iubește acel parfum al New York-ului vintage. Pozele pe care le vedeți nu sunt cu zgârie-nori sau bulevarde ticsite de magazine scumpe. Sunt pozele „românului” care iubește ca-n zilele însorite, după muncă, să stea pe terasa apartamentului sau în Central Park. Ador New York-ul și îi iubesc pe românii de acolo. Biserici românești, restaurante românești, magazine cu alimente românești. New York-ul este plin de românism. Bravo lor, românilor!