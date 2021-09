S-a dat startul ofertelor cu reduceri de preț pentru toamnă și iarnă

Agențiile de turism au lansat programe speciale de vânzări în regim „early booking”, pentru sezonul rece și pentru vara anului 2022, dar și foarte multe oferte pentru această toamnă. În topul preferințelor românilor, deci și al ofertelor agențiilor, rămân destinațiile exotice, unde Egipt e lider detașat. Dar s-au adăugat noi destinații care până anul trecut nu erau căutate, precum Sultanatul Oman, Senegal, Gambia și Jamaica. Un alt segment important de public-țintă rămâne fidel destinațiilor din vecinătate, unde în top este Bulgaria. Iar ofertele pentru excursii și vacanțe în România sunt din ce în ce mai diversificate, pentru cei care nu vor să plece prea departe de casă.

Se pot cumpăra acum, cu mari reduceri de prețuri, pachete pentru vacanțe de vară în Grecia, Turcia, Spania, Italia. Una dintre cele mai mari agenții din România, Paralela 45, vine în întâmpinarea dorințelor clienților cu o campanie last minute pentru vacanța de vară și de Early Booking pentru destinațiile exotice, cu zboruri directe. Pachetele turistice pentru Egipt, pe cursele charter organizate până la jumătatea lunii octombrie sunt disponibile, cu prețuri reduse, în campania Black Friday Express. Exoticele pentru sezonul toamnă-iarnă, de la Maldive la Egipt, lansate în cadrul campaniei Black Friday Express, au reduceri de Early Booking de până la 20-30%. Egiptul este destinația-vedetă a anului, datorită operării pe charter în toate sezoanele, din București și majoritatea orașelor de provincie cu aeroport, și programelor de tip circuit organizate lunar. În perioada 3-10 septembrie s-au lansat oferte last minute pentru destinațiile verii, în cele mai multe cazuri prețul fiind la jumătate față de vârful de sezon. „Egiptul, care este pe lista verde încă de anul trecut, atrage prin raportul calitate – preț convenabil. Poți să ai o vacanță cu 350 de euro/persoană cumpărată în perioada de Early Booking pentru sezonul toamnă/iarnă, care vine cu reduceri de până la 15%, sau cu mai mult, în funcție de buget. Noi am selectat hoteluri all inclusive care să corespundă cerințelor turiștilor, de la plajă la facilități pentru copii, și am urmărit să existe zboruri charter din foarte multe orașe. Sunt turiști care au fost în primăvară și merg și de sărbători, pentru că e cald, ieftin și bun”, explică Alin Burcea, CEO Paralela 45. Din septembrie, spre Hurghada se zboară săptămânal din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Baia Mare, iar spre Sharm el Sheikh, din București. Numărul curselor săptămânale va crește de Crăciun și de Revelion, odată cu cererea, turoperatorul estimând că și în acest an, la fel ca în 2020, numărul zborurilor săptămânale se va dubla. În cazul circuitelor de toamnă spre Egipt, Hurghada și Croazieră pe Nil, ori Egipt – istorie, civilizație, mister, cu plecare din București sau Cluj-Napoca, numărul a fost deja mărit corespunzător cererii. Programele au o durată de 7 sau 12 nopți și costă de la 965 de euro de persoană.

Tendințele se mențin pentru fiecare categorie de turiști

Aproximativ 250.000 de români și-au petrecut vacanța anul acesta în Egipt sau urmează să plece până la finalul anului în Hurghada sau Sharm el Sheikh, doar prin turoperatorul Paralela 45, ale cărui oferte de toamnă încep de la 350 de euro de persoană, iar cifre la fel de mari a prezentat și agenția Christian Tour, un alt lider de piață. Același lucru se întâmplă și în cazul ofertelor pentru țara vecină, Bulgaria, unde cererea a rămas destul de mare chiar și după introducerea unor noi reguli de circulație, fiind nevoie de dovada vaccinării, a trecerii recente prin boala COVID-19 sau a unui test negativ, de la 1 septembrie. Principalele agenții de turism care vând vacanțe în Bulgaria, IRI Travel și Travel Planner, se așteaptă la menținerea unui număr crescut de cereri și pentru această toamnă, după ce prețurile deja au scăzut semnificativ, dar și pentru iarna 2021-2022, menținându-se trendul mai vechi al vacanțelor în stațiunile montane, aproape de casă, preferate de o categorie largă de consumatori.

Noi preferințe și oferte ale turoperatorilor

De la finalul lunii octombrie se reiau și charterele spre destinații exotice, precum Republica Dominicană, Maldive, Zanzibar, Insula Sal, Capul Verde și Emiratele Arabe Unite, pentru care există deja o cerere foarte mare. Costurile unei vacanțe de șapte nopți într-o destinație exotică pornesc de la circa 1.400 de euro de persoană, cu reducere de lansare, și include transport, cazare, asistență turistică și taxe. Se relansează, pentru această iarnă, și vacanțele în Laponia, în decembrie, pentru cei care vor sărbători de iarnă într-un peisaj de poveste, alături de Moș Crăciun și soția lui. Prețul unui pachet exclusivist, de patru nopți, pornește de la circa 1.700 de euro de persoană, cu zbor charter. De asemenea, printre destinațiile căutate pentru următoarea perioadă se numără Portugalia (Madeira și Azore), Mexic, Peru, Kenya, Tanzania, Maldive, Sri Lanka, Italia, Franța, Islanda, Tunisia, Maroc, Iordania, Dubai, Albania, dar și Sultanatul Oman, Senegal, Gambia și Jamaica – acestea din urmă fiind nou intrate pe lista ofertelor agențiilor din România. „În această vară, 35% dintre turiști au ales destinații exotice sau mai îndepărtate pentru circuite. Acum, odată cu venirea sezonului de toamnă, numărul turiștilor care aleg destinații calde sau exotice crește considerabil. Alături de aceștia, din ce în ce mai mulți români optează pentru circuite europene, care includ capitale și orașe mari, dar și pentru circuite în Africa, America de Sud și America Centrală”, explică Traian Bădulescu, consultant în turism.

Unde mai pot călători românii

Alt touroperator român specializat pe circuite exotice, DAL Travel, arată că în ultimul an s-au stabilit tendințe care se vor menține în următoarea perioadă: 35% dintre turiști au ales circuitele europene, 35%, destinațiile exotice îndepărtate, iar 30%, destinațiile calde mai apropiate, precum Egipt, Iordania, Madeira sau Azore. „Este evident că turiștii români își doresc să călătorească în continuare. Pentru sezonul de toamnă, preferințele turiștilor se orientează mai mult către destinații inedite, mai îndepărtate, și către servicii de calitate. Turiștii noștri optează, în marea lor majoritate, pentru hoteluri de 4 și 5 stele și pentru servicii personalizate”, explică Daniela Nedelcu, director general DAL Travel. Alegerea se face și în funcție de încadrarea țărilor în zonele verzi sau galbene, în funcție de incidența COVID-19. Dar cei mai mulți touroperatori nu își fac probleme, pentru că foarte mulți turiști sunt vaccinați deja și pot opta pentru o varietate mai mare de destinații. Cele mai solicitate destinații de toamnă apropiate sunt Portugalia (Madeira și Azore), Italia, Franța, Islanda, Egipt, Tunisia, Maroc, Dubai, Iordania, Albania, Turcia (în special pentru circuite), iar ca destinații exotice și îndepărtate, sunt căutate America Latină (Mexic, Columbia, Ecuador cu Galapagos, Chile și Costa Rica), Africa (Kenya, Tanzania, Africa de Sud), Asia (Uzbekistan), dar și Oceanul Indian (Sri Lanka, Maldive). Există și cereri pentru Canada, care se va deschide inclusiv pentru români, din 7 septembrie. „Printre destinațiile noi, dar pentru care au început să existe cereri, se numără Sultanatul Oman, Senegal, Gambia, Jamaica, dar și Sudanul sau Pakistanul de Nord. Turiștii români care aleg destinații exotice sau calde precum Portugalia, Madeira și Azore, Egipt, Tunisia, Maroc, Dubai, Iordania, Mexic sau Sri Lanka preferă să combine plaja și atmosfera de sejur cu vizitarea principalelor atracții, precum croazieră pe Nil în Egipt, Cascada Victoria în Africa de Sud, Nazca în Peru sau safari în Kenya și Tanzania”, mai spune reprezentantul agenției. Durata medie a unui circuit într-o destinație exotică este de minim 11-12 zile, iar a unui sejur sau circuit european sau într-o destinație mai apropiată, de 7-8 zile.

Cele mai căutate circuite exotice

Cele mai accesibile circuite și pachete turistice premium pentru Europa și destinațiile apropiate pornesc de la 840 de euro de persoană, cu zbor inclus, în Turcia (coasta Liciei – Turcia de sud-est) sau Franța (Alsacia și Lorena). Pentru circuite în Elveția sau Madeira, un turist va plăti de la 980 de euro. Pentru alte continente, un circuit în Egipt cu croazieră pe Nil costă 950 de euro de persoană, un circuit în Iordania, 980 de euro, în Maroc, 790 de euro, iar în Liban, 840 de euro. Printre cele mai scumpe destinații și circuite se numără Chile (Insula Paștelui & Deșertul Atacama & Patagonia) – Argentina (Los Glaciares & Țara de Foc) – 4.800 de euro de persoană, Kenya – Tanzania – Zanzibar – 4.400 de euro de persoană, respectiv Uganda (parcuri naționale și safari) – 3.900 de euro de persoană.

Sunt căutate și circuitele cu avionul, organizate în lunile septembrie și octombrie, cu o durată de la patru la 12 nopți, la Istanbul, Paris, Florența ori în Portugalia, Coasta de Azur, Iordania, Maroc, Cuba, Peru.

Turcia este cea mai solicitată destinație, cu programe turistice în Cappadocia, Mesopotamia sau Istanbul, cu prețuri ce pornesc de la 150 de euro de persoană și pot ajunge până la 710 euro de persoană, în funcție de complexitatea programului și numărul de zile.