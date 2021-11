Spre Medellin, pe traseul drogurilor

Pentru că nu s-au stins ecourile de Halloween, vă povestesc despre sărbătoarea strigoilor în Columbia. S-a întâmplat să fiu în Bogota în zilele acelea. Toți știm că Roma este capitala catolicismului, dar Bogota este cel mai mare oraș ca număr de catolici, care nu au agreat niciodată sărbătoarea Halloween-ului.

Am planificat o călătorie până la Medellin, pe traseul drogurilor. O zonă periculoasă pentru turiști. Drumul îl poți face în opt ore, așa că am plecat după ora 10 dimineața. Într-o frizerie, am fost fost desenat pe față contra sumei de 10 $ și m-am amestecat în cetele de copii care „colindau” în holul hotelului, taxându-i pe turiști de dulciuri și fructe confiate.

Apoi, împreună cu un prieten, am pornit în Marea Aventură. Am trecut prin orașe de o frumusețe extraordinară, sud-americană, cu biserici, multe biserici. Cu cât ne îndepărtăm de capitală, mașina noastră cu număr de Bogota era privită într-un fel aparte.

Am oprit în câteva localități unde ne-am fotografiat cu polițiști de la rutieră, cu localnici, dar și cu soldați care asigurau securitatea turiștilor. Am văzut cum un soldat însoțea o fetiță îmbrăcată în îngeraș roz, iar alt soldat îi însoțea mama. În întunericul nopții, ne-am apropiat de Medellin.

În lumina farurilor, din sută în sută de metri, se vedeau soldați înarmați. Aproape de oraș, am fost opriți la un filtru al poliției, dar două ciocolate mari ne-au scutit de un interviu neplăcut la o așa oră târzie. Ajunși la hotel, am avut sentimentul că sunt mai puternic decât la plecarea din Bogota.

