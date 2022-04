Strania poveste a țărilor care vând pașapoarte

Nu este vorba aici despre succes în lumea afacerilor sau alegerea unui domeniu de activitate care să-ți permită un orar mai permisiv. Este vorba despre țările care dau spre vânzare pașapoarte.

Ideea acestui articol mi-a venit în urma vizionării unui videoclip pe YouTube de la creatorii de conținut „Yes Theory”. Ei sunt un grup de prieteni care duc la capăt tot felul de provocări extreme, gata să te scoată din spațiul de confort al vieții de zi cu zi. Aceste provocări au loc de cele mai multe ori într-o altă țară decât Statele Unite ale Americii, motiv pentru care echipa Yes Theory călătorește mai mereu. O mare problemă pentru ei era cea a pașaportului lui Ammar, un membru al canalului, cetățean din Egipt. Pașaportul egiptean îți permite să intri într-un număr de aproximativ 50 de țări, fie fără nevoia unei vize, fie cu viză la aterizare (cum se practică acum în Iran). Din cauza acestor limitări, Ammar nu prea călătorea în majoritatea provocărilor, deoarece îi era foarte greu să facă rost de o viză. Soluția pe care au găsit-o a fost una simplă: cumpărarea unui pașaport.

Pe acest glob există mai multe state care îți pot oferi un pașaport mult mai puternic decât cel al țării în care te-ai născut. Cum se face acest lucru? Prin realizarea unei investiții în economia locală sau chiar prin tranzacționarea unei sume de bani autorităților respective. Pașaportul este un act ce depinde în mod direct cetățenie, deci până la urmă, ceea ce-ți cumperi este dreptul de a fi cetățean al unei mici insule de pe glob sau al unui important stat european.

Prima dată când m-am uitat la acel clip mi s-a părut chiar o situație absurdă, deoarece achiziția unei cetățenii îți oferă în materie de drept internațional o diversitate de drepturi, dar poate presupune și riscuri (spre exemplu, în cazul criminalilor care caută o soluție de refugiu departe de jurisdicția națională). Cum s-a ajuns la o astfel de „schemă” de investiții și care sunt riscurile ei?

Prima țară de pe glob care vinde pașapoarte

Ammar de la Yes Theory și-a cumpărat cetățenia de la Federația Saint Christopher și Nevis, o insulă din zona Indiilor de Vest, cunoscută drept cel mai mic stat suveran din emisfera occidentală. Un alt avantaj al insulei este și faptul că face parte din Commonwealth, „organizația” internațională care se află sub patronajul Reginei Elisabeta a II-a. Din punct de vedere istoric, Federația Saint Christopher și Nevis s-a aflat printre primele insule care au fost colonizate de britanici și francezi, deci are și o puternică încărcătură istorică. În ziua de astăzi, peste 90% din populație este de origine etnică africană.

Platforma Visa Index, care analizează puterea fiecărui pașaport emis de statele de pe glob, clasează pașaportul Federației Saint Christopher și Nevis pe locul 26. Dacă ești cetățean al insulei, vei putea călători în nici mai mult nici mai puțin de 157 de țări de pe glob.

Conform casei de avocatură Henley & Partners, cei mai importanți jucători la nivel internațional din domeniul schemelor de achiziții de pașapoarte într-un mod total legal, există aproximativ 30 de state pe glob de unde îți poți cumpăra cetățenia. Cum este posibil așa ceva?

Totul a început în 1984, când Insulele St. Christopher și Nevis au elaborat un program numit „Cetățenie prin investiție”. 10 ani mai târziu, deja existau aproape 10 state independente, majoritatea dintre ele insule suverane, care-și vindeau pe piața internațională cetățenia. Având în vedere că sunt state sărace, multe dintre ele fără vreo importanță economică la nivel internațional, vânzarea cetățeniei a venit ca un fel de sursă de venit extra pentru guvernele respective.

„Guvernul St. Kitts and Nevis are un program de lungă durată – Cetățenie prin investiție – care atrage străini care realizează contribuții substanțiale pentru dezvoltarea țării. Investitorii, alături de membri ai familiei lor, pot să se califice în mod direct pentru cetățenie prin investiție, fie prin realizarea unei donații fie prin achiziția unor proprietăți imobiliare”, se explică pe site-ul Guvernului.

Cât costă să-ți cumperi libertatea

Dacă ai bani și vii dintr-o țară cu un pașaport extrem de slab, nu este nicio problemă. Cu o donație modică de 150.000 de dolari sau cu o investiție în imobiliare de 200.000 dolari, St. Kitts and Nevis îți acordă cetățenia sa. Cel mai eficient lucru ține de faptul că nici nu trebuie să ai reședința pe insulă sau să o vizitezi vreodată! Dacă le transferi banii, primești certificatul de cetățean, buletinul și pașaportul prin curier. Când a apărut pandemia, aceștia au venit chiar și cu o schemă de reduceri: dacă alegi să cumperi un pachet de cetățenie pentru întreaga familie, plătești cu 45.000 dolari mai puțin!

Cum îți cumperi pașaportul? Prima dată trebuie să iei contact cu o firmă de avocatură care poate să te ajute cu tot procesul legislativ. După, tot ce trebuie să faci este să duci la capăt plățile. 150.000 de dolari americani, o donație ce nu poate fi returnată de guvern, îți aduce garantat cetățenia în 3 luni. Cu discount-ul în vreme de criză COVID, cu acei 150.000 de dolari îți poți schimba cetățenia întregii familii: soț, soție și doi copii. Mai ai de plătit câte 350 de dolari taxa pe emiterea pașaportului și câteva mii de dolari, cel mai probabil, firmei de avocatură. Dacă familia este foarte mare și vrei să îi acorzi fiecărui membru câte un pașaport, trebuie să mai plătești câte 10.000 dolari de persoană.

Cât costă să devii cetățean european?

Spre surprinderea multora, cetățeni de peste tot de pe glob își pot cumpăra dreptul de a deveni europeni. Totul, evident, printr-o investiție destul de costisitoare.

În Austria, spre exemplu, pentru unul dintre cele mai puternice pașapoarte de pe glob, care îți oferă accesul în 188 de state, trebuie să realizezi o investiție de aproximativ 3 milioane de euro. Cu acești bani îți vei putea cumpăra cetățenie ție, familiei tale, dar și urmașilor tăi, atât timp cât ai un cazier curat și ești un om de afaceri/milionar fără probleme.

În Cipru a existat un scandal monstru în urmă cu câțiva ani din cauza schemei de Cetățenie prin investiție. Aproximativ 3.000 de cetățeni naturalizați au fost descoperiți cu probleme la dosar, majoritatea investitorilor fiind din Rusia, Ucraina, China sau Cambogia. Chiar dacă pentru a deveni cetățean al Ciprului trebuia să realizezi donații de peste 200.000 de euro sau să cumperi proprietăți imobiliare de peste 2 milioane de euro, tot trebuie să respecți anumite criterii ce țin de istoricul cazierului. O comisie din Cipru a descoperit că unii dintre noii cetățeni ciprioți aveau caziere pline de probleme criminale, disciplinare sau administrative în statele de reședință. Cele 3.000 de pașapoarte emise au fost considerate cu grad de risc ridicat. Alte țări care practică astfel de scheme sunt: Turcia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Malta, Iordania, Dominica etc.

Cifră: 3 milioane de euro costă cetățenia austriacă

Cifră: 150.000 de euro costă cetățenia St. Kitts and Nevis

Cifră: 149 de țări pot vizita românii cu pașaportul lor

Cifră: 26 de țări pot vizita afganii, cel mai slab pașaport de pe glob



Articol realizat în colaborare cu revista Capital