Taberele de creație, nou trend după pandemie

Vara acestui an a fost una foarte plină de noi formule de turism, în grupuri restrânse, în zone mai izolate, după ce tendința de a căuta locuri foarte îndepărtate de aglomerație s-a manifestat de anul trecut. Taberele de vară, workshopurile, taberele de creație, în general, și-au dat mâna cu resorturile care pot oferi intimitatea unui grup omogen. În general, locurile în care se desfășoară astfel de activități sunt cele luate cu asalt de organizatorii de teambuilding-uri, până în pandemie. Acum se caută mai ales zonele deja amenajate pentru aceste tipuri de activități, iar tendința pare a se menține în perioada următoare.

Este deja celebră tabăra de sculptură de la Horea, din județul Alba, după mulți ani în care a strâns artiști, dar și vizitatori, într-o zonă montană izolată și puțin cunoscută. Sunt tabere de creație – pictură, sculptură, ceramică etc., organizate în multe astfel de zone ale țării. Printre cele mai interesante astfel de activități de vară în zone turistice de nișă se numără tabăra de teatru și tabăra de film „Ideo Ideis”, de la Satul Prunilor, din zona subcarpatică a județului Dâmbovița. Anul acesta au mers în cele două tabere de la Satul Prunilor adolescenți cu vârste între 14 și 19 ani, în perioada 11-18 iulie și 18-25 iulie. Amestecul dintre învățare activă, asistată de mentori și specialiști, pe de o parte, și prezența în mijlocul naturii, într-o comunitate constituită ad-hoc, pe baza socializării, face din aceste tabere o formă de turism de nișă cu maxim potențial de a deveni preferință de top, mai ales acum, când turismul de masă este pus sub semnul întrebării, din cauza unor serii de restricții ce pot fi introduse în orice moment. „Ideo Ideis înseamnă răspunsuri trăite și povestite de oamenii din interiorul acestui nucleu de revitalizare culturală, care ne-au inspirat pe noi și pe sutele de adolescenți care ne-au trecut pragul. Am organizat două tabere, anul acesta: cea de film și cea de teatru. Am căutat un loc frumos și primitor, în care adolescenții să fie ghidați și îndrumați să-și exploreze creativitatea în natură. Așa am ajuns la Satul Prunilor - gazdă pe care ne-o dorim parteneră pe termen lung. A fost prima ediție de tabere, fiind noul pilon Ideo Ideis care s-a lansat anul acesta. Pleci din tabără cu o producție proprie în rucsac, care vorbește despre cine ești ca tânăr artist, dar și cu o serie de instrumente care să te susțină pe drumul spre viitorul mai asumat către care te poartă creativitatea ta.”, explică organizatorii.

Case boierești acoperite cu șiță

Satul Prunilor este un resort construit ca un sat de vile în stil tradițional, dar având luxul de patru stele. Fiind așezat pe vârful unui deal și pe o întindere mare de teren, cu pășune și pădure la margini, locul este ideal pentru acest tip de evenimente. Sunt case boierești, ca pe vremuri, construite conform arhitecturii din această zonă, fiind acoperite cu șiță, așa cum se obișnuia în toată Țara Muscelului, de care aparține, prin toate influențele culturale, și nordul Dâmboviței. În aceeași zonă, la intrarea în Parcul Național Bucegi, se organizează în mod tradițional tabere, de aproape un secol. Tabăra Căprioara și Tabăra Cerbul au fost reintroduse în circuitul turistic de anul acesta. Pentru cei care vor să îmbine și mai mult creativitatea cu învățarea și cu explorarea naturii, de la Satul Prunilor se poate merge spre nord, la Peștera, Padina și Lacul Bolboci, pe urmele Haiducilor lui Șaptecai, în Munții Bucegi. În aceste locuri s-a filmat capodopera cinematografică românească din seria „Haiducii”, a cărei acțiune se petrece în zona Cheile Tătarului-Padina. Pe același traseu se poate vizita și Peștera Ialomiței, loc de pelerinaj pentru credincioșii creștini ortodocși, pentru că aici se află și Mănăstirea Ialomiței, construită chiar la intrarea în cavernă. Drumul este accesibil și cu mașina, fiind asfaltat, între Lacul Bolboci și Padina.

Evadare pe urmele haiducilor, în Munții Bucegi

Zona Cheile Ialomiței - Cheile Tătarului, unde s-a filmat mare parte din filmul „Haiducii lui Șaptecai” - reprezintă o arie naturală cu o suprafață de 144,30 hectare, în extremitatea nord-estică a județului Dâmbovița, aproape de limita teritorială cu județul Prahova, în Munții Bucegi, între platoul Padina și Lacul Bolboci, la o altitudine medie de 1.800 de metri. Rezervația naturală a fost declarată Arie protejată și este una dintre cele mai frumoase zone montane din România, cu multe cursuri de apă, cheiuri, doline, lapiezuri, abrupturi stâncoase și peșteri – printre care Peștera Ursului și Peștera Mică -, grohotișuri, pajiști montane și o suprafață vastă de pădure. Aria protejată Cheile Tătarului este inclusă în Parcul Natural Bucegi și reprezintă o zonă cu un deosebit interes floristic, faunistic, geologic, speologic și peisagistic din județul Dâmbovița. De această zonă sunt legate și foarte multe legende, inclusiv despre fenomene paranormale, care le eclipsează pe cele ale Clujului, din Pădurea Hoia-Baciu.

Schitul Caraiman, noua atracție a zonei

Tot în această zonă, recent a fost ridicată o mănăstire care atrage din ce în ce mai mulți pelerini și vizitatori. La 1 iulie 2008, Schitul Caraiman - cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” - a fost ridicat la rangul de mănăstire, iar din iulie 2010, Mănăstirea Caraiman a primit un nou stareț, respectiv Părintele David Petrovici, venit de la Mănăstirea Crasna, din județul Prahova, pentru a-l ajuta pe părintele Gherontie Puiu să termine de construit mănăstirea de la poalele Caraimanului. Între anii 2011-2012 au fost finalizate lucrările de amenajare a celui de-al doilea corp de clădire a arhondaricului și a fost construit corpul de clădire Tabor I, în cadrul căruia se desfășoară activitatea Centrului Social-Pastoral „Sf. Cruce”. În luna septembrie anul 2014 au fost finalizate lucrările de la Biserica mare a mănăstirii, iar pe 14 septembrie 2014, când este sărbătorit praznicul Înălţării Sfintei Cruci, a avut loc slujba de târnosire a Bisericii mari cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci”. Cu acest prilej, Biserica mare a mănăstirii a primit și cel de-al doilea hram „Învierea Domnului”.