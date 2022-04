Triburile maasai au cheia pietrelor prețioase

Imediat s-a dus vestea și întregul trib s-a adunat în jurul nostru. Șeful de trib s-a îmbrățișat cu însoțitorul meu, după care s-au retras și au început să discute înflăcărat. În timpul ăsta femeile au început un dans, iar un tânăr (un fel de ghid al satului) școlit, care vorbea binișor engleza a început să-mi arate satul și să-mi explice cum stau lucrurile pe acolo. Mi-a arătat colibele așezate în cerc, care formau satul, mi-a explicat că acolo unde o să văd un băț lung pe acoperișul unei colibe înseamnă că în interior este un masai bărbat care și-a lăsat bățul afară. Mi-a explicat cum stă treaba cu școala și multe din obiceiurile masailor. În sfârșit, omul meu s-a întors însoțit de șeful de trib. Acesta avea o punguță de piele legată de gât din care a scos o piatră ce părea a fi o tanzanită, desigur în forma brută. M-a mirat că era mai mare decât cele văzute de mine la bijutierul din Arusha. Am început negocierea sub privirea atentă a însoțitorului meu, care și traducea. Eram pe deplin instruit de către bijutierul din oraș. După aproape o oră am ajuns la un fel de înțelegere. Șeful de trib s-a declarat mulțumit și m-a întrebat dacă vreau să mai văd alte două pietre. A dispărut și în timp ce îl așteptam, omul meu mi-a explicat că minele de exploatare a tanzanitelor de pe teritoriile lor au devenit prin lege proprietatea triburilor masai. Șeful s-a întors cu alte două pietre la fel de mari. Ne-am înțeles și am trecut la partea concretă. I-am spus că un om al lui să vină cu noi până la resortul turistic, unde va primi jumătate din bani. Cealaltă jumătate o voi plăti în Arusha, după ce prietenul meu bijutierul se va lămuri asupra pietrelor. La plecare i-am dat unei femei, ce părea că este un fel de șefă, 200 $ și 20 $ copiilor din jur, în bancnote de 1 $. Am aranjat totul în detaliu și am plecat la drum însoțiți de doi membri ai tribului. După-amiază eram la resortul turistic, șeful de acolo mi-a adus banii pe care îi avea în grijă de la mine, am plătit suma ce reprezenta jumătate, un masai a luat banii și s-a îndreptat spre inima junglei, către tribul lor. Al doilea a mers cu noi la Arusha. Deja era seară și am avut surpriza să văd un șarpe uriaș care tocmai traversa drumul de pământ. Am așteptat să treacă și ne-am îndreptat către șosea. Am ajuns în Arusha și conform înțelegerii, bijutierul ne aștepta la atelier. A evaluat îndelung cele trei pietre, s-a declarat foarte mulțumit de prețul scos de mine, i-am dat cealaltă parte de bani celuilalt masai și sănătate bună. Peste o jumătate de oră pietrele erau în seiful hotelului Arusha din Arusha.

