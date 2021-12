Turism fără mască și în libertate cât mai mare

Românii s-au săturat de reguli și restricții de călătorie, iar această tendință a modificat mult preferințele pentru vacanțe și călătorii. Anul 2021 a fost bun pentru destinațiile exotice în care nu au existat restricții, eventual fără obligativitate de vaccinare sau de purtare a măștilor medicale. Aceeași tendință să păstrează și pentru anul următor, iar turiștii încearcă să se ferească de zonele afectate puternic de pandemie, fiind dispuși să aleagă oferte flexibile ale agențiilor și să schimbe destinația, pentru a evita problemele care ar putea apărea din cauza numărului mare de îmbolnăviri din anumite zone, în anumite perioade. Unul dintre noile trenduri este al călătoriilor cu mașina personală, în destinații din apropiere, pentru a evita zborurile, mai ales după ce au fost probleme la finalul acestui an.

Una dintre veștile bune pentru turism este că preferințele românilor s-au schimbat, prin diversificare. Din ce în ce mai mulți români aleg circuite turistice de Revelion, iar cele mai vândute Revelioane sunt acum în țările exotice și calde. Mulți au ales, pentru vacanța de iarnă, circuite turistice în Panama – Costa Rica, urmate de Croazieră în Caraibe, apoi de circuitele în Mexic, America Centrală, Liban, Tunisia, Sri Lanka, Tanzania – Zanzibar și Egipt. Destinațiile „vedetă” în 2021, care formează noua listă a preferințelor, au fost Ecuador și Galapagos, Peru, Tanzania, Zanzibar, Egipt, Insulele Azore, Madeira și Islanda. Noutățile absolute ale anului sunt Pakistan, Uganda - Rwanda și Sudan. Potrivit consultanților agenției DAL Travel, din ce în ce mai mulți români aleg să-și petreacă trecerea dintre ani în cadrul unor circuite turistice, unde au ocazia să viziteze multe obiective celebre și chiar mai multe țări. „Românii profită de relaxările din mai multe țări îndepărtate, exotice și aleg orice destinație cu mai puține restricții. Perioada sărbătorilor de iarnă a debutat cu două plecări în circuitul Piețele de Crăciun din Alsacia, programe superbe în care turiștii au simțit magia Crăciunului. Pentru Revelion, cel mai repede s-a vândut circuitul în Panama – Costa Rica, urmat de Croaziera de Crăciun și Revelion în Marea Caraibilor, apoi Revelioanele în Mexic – Guatemala – Honduras – Belize, Tanzania – Zanzibar, Mexic, Liban, Sri Lanka și Egipt. Alte destinații solicitate de Revelion au fost Turcia (Cappadocia), Portugalia, Tunisia, Iordania, Uzbekistan și Paris. Majoritatea turiștilor noștri au optat pentru un Revelion activ, pachetele turistice constând în circuite. Observăm dorința crescută a românilor de a călători și de a face un turism activ, de a descoperi cât mai multe obiective și destinații. Am constatat această tendință pe tot parcursul anului care tocmai se încheie și prefigurăm apetitul turiștilor noștri pentru călătorii complexe, către destinații îndepărtate, exotice și pentru 2022”, precizează Daniela Nedelcu, director general al agenției DAL Travel.

Cele mai multe curse charter

De asemenea, Paralela 45 anunță că numărul zborurilor pentru vacanța de Revelion în destinații exotice, în Europa, a crescut foarte mult și se desfășoară în siguranță. „Zborurile charter și de linie care îi duc pe români în destinațiile unde își vor petrece vacanța de Revelion se desfășoară conform programării și nu există riscul perturbării calendarului stabilit pentru ultima săptămână din an, anunță turoperatorul Paralela 45. Informarea vine în contextul anulării a peste 8.000 de curse de linie la nivel global, în perioada Crăciunului, din cauza infectării echipajelor companiilor aeriene, stricând călătoriile de final de an a peste un milion de pasageri. Dacă companiile aeriene mai anulează uneori zboruri, agențiile nu anulează preventiv nimic, numai în situația în care țara respectivă se închide pentru turism. Cursele charter și zborurile de linie din ultima săptămână a anului către destinațiile de vacanță se desfășoară conform contractelor semnate cu companiile aeriene. Nu avem motive să anulăm. Turiștii români nu au de ce să își facă griji, deja unii dintre ei au ajuns în Maldive, Dubai, alții vor ajunge în celelalte destinații zilele acestea”, anunță Alin Burcea, CEO Paralela 45. Între 27 și 30 decembrie, cele mai multe curse charter decolează spre Hurghada din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Baia Mare, spre Sharm el Sheikh din București, Cluj-Napoca și Timișoara, spre Madeira din București și Cluj-Napoca, spre Dubai, Antalya, Zanzibar, Republica Dominicană, Republica Capului Verde, Maldive din București, cu mai mult de 3.000 de români care au ales pentru vacanța lor de Revelion aceste destinații, doar prin această agenție. „Alți peste 500 de turiști au cumpărat programele de tip circuit în Istanbul, Atena, Paris, Coasta de Azur, Praga, Malta, Portugalia, Lisabona, Barcelona, Costa del Sol, Valencia, Tunisia, Sri Lanka, Iordania, Egipt organizate de agenție”, spun reprezentanții Paralela 45.

Destinațiile exotice, luate cu asalt

Ȋn sezonul de iarnă şi primăvară 2021, mulţi români au ales să călătorească spre destinaţii exotice ȋndepărtate. Aceasta fiind o situaţie complet inedită pentru piaţa autohtonă, datorată ȋn principal faptului că multe dintre statele sau destinaţiile turistice căutate ȋn trecut de români impuneau restricţii de călătorie, ȋn timp ce aceste insule mai ȋndepărtate au fost deschise şi accesibile turiştilor. Acest lucru impulsionând touroperatorii să deschidă operarea de curse charter directe şi continuarea acestora şi ȋn sezonul iarnă 2021-2022 în astfel de destinaţii exotice. „Cea mai căutată perioadă pentru vacanţele în destinaţii îndepărtate este chiar perioada de Revelion şi prima săptămână din ianuarie. Cumva, probabil că românii simt nevoia ca după un an atât de provocator să se răsplătească cu o vacanţă exotică şi specială”, spune Cristian Pandel, CEO Christian Tour. Surpriza anului 2021, cu creşteri spectaculoase ale interesului şi numărului de călători români inclusiv în perioada vacanţei de vară, este reprezentată de destinaţiile din Egipt, respectiv Hurghada şi Sharm el Sheikh. Aceasta fiind singura destinaţie pe care agenția a înregistrat o creştere de circa 45% a numărului de pasageri, comparativ cu anul 2019. Interesul românilor pentru această destinație este explicat, în mare măsură, de faptul că a fost în tot acest timp una „verde”, deschisă, unde s-a putut călători fără prea multe restricţii sau condiţii speciale”, mai explică Cristian Pandel. Agenția a trimis un număr mare de curse charter și în Dubai, Zanzibar și Mauritius, în această perioadă de vacanță. „Cursele noastre charter de Revelion au fost la mare căutare şi multe au fost sold out încă din urmă cu câteva săptămâni. Per total, avem doar în această săptămână peste 2.500 pasageri ce zboară spre vacanţe în destinaţii calde din întreaga lume. În ciuda potenţialelor restricţii sau condiţii speciale de intrare în ţară, apetitul turiştilor români pentru vacanţe rămâne ridicat. Oamenii au nevoie să se deconecteze şi vor lupta întotdeauna pentru acest drept, dreptul lor la vacanţă”, mai explică reprezentantul agenției.

Agențiile de turism serioase acordă asistență fiecărui client pentru completarea formularului de acces în destinație și îi îndrumă pentru realizarea testelor PCR. De asemenea, pot facilita testarea înainte de călătorie, care se realizează cu prioritate și la prețuri negociate în clinicile cu care agenția are parteneriate la nivel național.

Pentru returul în România din state non-UE, testul se poate face la clinici locale sau direct la hotelurile unde sunt cazați turiștii, procedurile fiind stabilite încă de la începutul lunii decembrie.