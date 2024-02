Turismul elen se îndreaptă spre un nou an record

Există indicii clare că turismul elen, după un an record în 2023, se îndreaptă spre o creştere de aproximativ 10% în 2024, informează publicaţia Ekathimerini.



Pe lângă majorarea numărului de rezervări pentru vacanţe în Grecia cu 12% în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2023, anunţată de Confederaţia Turismului Elen, operatorul german TUI a raportat un avans cu 8% al creşterii medii a rezervărilor de vacanţe în Europa, cele mai solide performanţe venind din Grecia, Spania şi Turcia.



Alături de majorarea cererii pentru pachetele turistice, operatorul german a anunţat şi o expansiune cu a 4% a preţului mediu, faţă de 2023.



Pe baza datelor Băncii Centrale a Greciei, care a anunţat venituri din turism de 22 miliarde de euro în 2023, pentru acest an sunt estimate venituri de 25 miliarde de euro.



În prezent, rezervările firmelor de turism arată o creştere semnificativă în acest an pentru Atena, Salonic şi destinaţiile din apropiere. În lunile următoare este aşteptată majorarea numărului de rezervări pentru destinaţiile de vară, în special Rodos, Creta, Kos, Corfu şi Zakynthos.



Până acum, TUI are în total 9,4 milioane de rezervări pentru iarna din 2023-20424 şi vara acestui an, faţă de 8,7 milioane anul precedent.