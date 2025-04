Ungaria vrea mai mulți români, în 2025

Ungaria este foarte căutată de turiști pentru circuite, zona balneară și excursii în capitala Budapesta. Printre atracțiile principale este și excursia cu vaporașul pe Dunăre, într-un circuit panoramic pe apă, mai ales seara, când luminile Budapestei îmbracă tot orașul în aur, punând în valoare faimoasele poduri ale orașului și clădirile istorice. Excursia se poate face în cadru festiv, cu cina inclusă, în timp ce un ghid local povestește istoria orașului. Țara vecină a lansat noi oferte pentru turiștii români pe care vrea să-i „cucerească” pentru viitorii ani.

Anul trecut, Ungaria a înregistrat un record în turism, fiind cel mai de succes an din istorie, conform declarațiilor oficiale, cu o creștere de 11% față de anul precedent. Peste 18 milioane de turiști au vizitat țara vecină, iar trendul pozitiv din acest sector economic, din ultimii ani, a făcut posibilă deschiderea unor noi hoteluri premium și extinderea activității în turism.

Turiștii care vizitează Ungaria fie cumpără vacanțe balneo, fie excursii în principalele destinații din țara vecină, iar foarte mulți ajung în cadrul unor circuite europene organizate de agențiile de turism. Anul trecut, numărul total al înnoptărilor a depășit 44 de milioane, cu aproape 6% mai mult decât în anul precedent, iar pentru și 2025, maghiarii se pregătesc să primească mai mulți vizitatori, fiind organizate mai multe evenimente culturale și sportive importante.

Sziget Festival revine în august, cu artiști internaționali și un spirit multicultural unic, iar VeszprémFest (jazz), Fishing on Orfű (indie/alternative) completează paleta muzicală. Redeschiderea Muzeului de Etnografie și organizarea târgurilor de artă și film – Budapest Art Market și Budapest International Documentary Festival – vor atrage public din toată lumea.

Fanii sporturilor vor avea parte de un an plin: Formula 1 – Marele Premiu al Ungariei se va desfășura pe un Hungaroring modernizat, iar MotoGP va avea loc la un nou circuit din apropierea Lacului Balaton. Alte competiții majore vor fi Maratonul Internațional Budapesta, Wizz Air Half Marathon, și Spartan Race Hungary.

Vor mai fi organizate festivaluri culinare și târguri tematice, precum Festivalul Vinului de la Buda Castle – o celebrare a vinurilor maghiare, Festivalul Gourmet, destinat iubitorilor de gastronomie rafinată sau Târgurile de Paște și Primăvară din Budapesta, organizate în mai multe spații centrale. La multe dintre aceste evenimente participă și mulți vizitatori din România, iar țara vecină și-a propus să atragă și mai mulți români, începând cu acest an.

Cel mai bun an turistic din istoria Ungariei

Datele Eurostat arată că Ungaria s-a aliniat mediei europene în privința creșterii nopților petrecute în structuri de cazare, cu o majorare de 150% în primele zece luni ale anului, iar un raport ForwardKeys a indicat că Budapesta a avut cea mai mare creștere globală a numărului de vizitatori, de +22%, depășind destinații consacrate precum Miami, Los Angeles și Atena.

Numărul turiștilor internaționali a atins un nivel istoric, iar turismul intern a fost, de asemenea, la cote maxime. Potrivit Centrului Național de Informații Turistice, sosirile internaționale au crescut cu 8,7 milioane, înregistrând o evoluție de 17%. De asemenea, înnoptările turiștilor străini au crescut cu 10%, ajungând la peste 22 de milioane.

Cei mai mulți turiști străini care au vizitat Ungaria au fost din Germania, și aceștia fiind mai mulți cu 11% în 2024 față de anul anterior. Pe locul al doilea sunt turiștii din România, urmați de cei din Polonia, ca număr de înnoptări.

Croaziere pe Dunăre, la Budapesta

Budapesta este cel mai vizitat oraș al Ungariei, fiind și cel mai spectaculos și încărcat de istorie. Croazierele pe Dunăre sunt printre cele mai atractive excursii opționale. Secretele frumuseții capitalei Ungariei se arată în toată splendoarea, într-o croazieră pe Dunăre, care durează o oră și jumătate, cu cină festivă. Cu un ghid bun, bijuteriile arhitecturale de pe ambele maluri ale fluviului încep să vorbească, depănând amintiri din zbuciumata istorie a Ungariei, din perioada medievală până la cea comunistă.

Orașul a fost de mai multe ori bombardat și distrus, iar multe clădiri au fost reconstruite după Al Doilea Război Mondial. Unele au fost refăcute în anii '70-'80, dar s-a respectat arhitectura inițială, deși Ungaria era în regimul comunist.

Sunt șase poduri celebre peste Dunăre, care unesc Buda cu Pesta - Arpad, Margareta, Podul cu lanțuri, Podul Libertății, Elisabeta, Sissi și Petofi. Statuile și monumentele de pe ambele maluri vorbesc și despre istoria dramatică a celor două părți care s-au unit, formând Budapesta. Eroii și martirii veghează acum capitala Ungariei, de pe coline și din valurile Dunării. Iar celebrul vals cu același nume nu poate lipsi din repertoriul unei croaziere.

Chiar dacă Budapesta e destul de aproape de România și poate fi vizitată individual, o experiență perfectă se poate obține într-o excursie organizată de o agenție de turism, mai ales pentru că în croaziere se poate merge doar dacă se formează un grup de cel puțin 30 de persoane, iar prezența unui ghid este mai mult decât necesară, pentru a se putea înțelege semnificația fiecărui detaliu și importanța fiecărei clădiri.

Investiții în aeroporturi și hoteluri

Autoritățile maghiare se pregătesc să primească pe aeroportul din Budapesta – care a câștigat pentru al doilea an consecutiv prestigiosul titlu de „Cel mai bun aeroport din Europa”, acordat de Airports Council International (ACI) – un număr record de vizitatori și anul acesta, iar pentru a veni în sprijinul turiștilor străini, pregătesc cel mai amplu program de zboruri din istoria acestui aeroport, cu 136 de rute directe. Și aeroportul din Debrecen se extinde, oferind tot mai multe opțiuni pentru călători.

La capitolul investiții hoteliere, Ungaria s-a aliniat la standardele internaționale cele mai înalte. Printre cele mai apreciate hoteluri se numără Kimpton BEM Budapest Hotel, care-și primește oaspeții într-o clădire istorică restaurată, cu 127 de camere, restaurant rafinat și bar panoramic, sau Anna Grand Hotel, Balatonfüred, care combină tradiția cu luxul contemporan, având 105 camere și un centru wellness imens, care se întinde pe 1.200 de metri pătrați.

Se vor mai deschide și alte hoteluri de lux, anul acesta: St. Regis Budapest, în Palatul Klotild, TRIBE Budapest Airport Hotel, Le Primore Hotel & SPA sau Hévíz fiind viitoarele hoteluri de lux pe care le vor include în oferte și agențiile de turism din România.

Șase dintre cele mai bune hoteluri din Budapesta au fost incluse în celebrul Forbes Travel Guide, confirmând statutul orașului ca destinație de top pentru turismul de lux. Pe lista exclusivistă se regăsesc Anantara New York Palace; Corinthia Budapest; Four Seasons Hotel Gresham Palace; InterContinental Budapest; W Budapest și Kempinski Hotel Corvinus, care este prezent pentru al nouălea an consecutiv. Aceste recunoașteri reflectă standardele ridicate ale ospitalității din capitala Ungariei, consolidând poziția Budapestei în topul preferințelor călătorilor premium din întreaga lume.

Situri din Patrimoniul Mondial UNESCO

Budapesta atrage turiști pe tot parcursul anului și cu siturile sale incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Pe partea de oraș Buda, Cartierul Castelului este un astfel de sit, iar printre monumentele arhitecturale cele mai vizitate se numără biserica Matthias și Bastionul Pescarilor, proiectat de Frigyes Schulek, sau Galeria Națională Maghiară.

Panorama Dunării și a malurilor fluviului sunt, de asemenea, recunoscute ca sit de patrimoniu cultural. Mai multe repere emblematice contribuie la renumitul orizont al orașului, inclusiv magnificul Parlament neogotic, capodoperă Art Nouveau Palatul Gresham și Citadella de pe deal din Buda.

Alte adevărate bijuterii arhitecturale sunt Opera din Budapesta (recent renovată) și Academia de Muzică Ferenc Liszt, ambele situate de-a lungul istoricului Bulevar Andrássy.

Foarte aproape de Budapesta, satul Hollókő este renumit în special pentru păstrarea tradițiilor populare vii, locuitorii continuând să-și folosească mediul istoric construit așa cum făceau acum un secol. În timpul Paștelui, satul prinde viață, localnicii îmbrăcând portul popular al zonei, Palóc. Turiștii care ajung aici în cea de-a doua zi de Paști se pot bucura de o sărbătoare tradițională maghiară: stropitul fetelor cu apă.

În vestul Ungariei, Arhiabația Pannonhalma, fondată în 996, este un important obiectiv turistic, centru spiritual și cultural. Pentru iubitorii de natură, Parcul Național Hortobágy prezintă coexistența armonioasă a omului cu natura. Primăvara și toamna, zone umede de aici atrag o serie de specii de păsări migratoare, la fel ca în Delta Dunării. Parcul găzduiește și un faimos pod cu nouă găuri și un parc cu animale sălbatice, ambele fiind pe lista scurtă a obiectivelor turistice de vizitat în orice circuit care include și această zonă a Ungariei.

