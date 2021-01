Voucherele de vacanță: 7 ani au calculat, 3 ani au aplicat, acum ni le rup în față

Creșterile spectaculoase au fost înregistrate imediat după ce s-au dat primele vouchere de vacanță. 2018 și 2019 au fost doi ani foarte buni pentru industria hotelieră din România. Toate calculele inițiale, care arătau că banii se vor întoarce înzecit în economie, s-au adeverit. Turismul a fost salvat și anul trecut de voucherele de vacanță. Totuși, fără nicio explicație logică, guvernul Orban a amânat până în ultima clipă prelungirea acordării acestora, iar când a făcut-o a ignorat amendamentele pentru creșterea valorii lor și pe cele pentru acordarea bonusurilor și pentru angajații din mediul privat.

Povestea voucherelor de vacanță au fost în dezbatere în mai multe guverne, din 2010 până în 2017, când fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre a obținut prima Hotărâre de Guvern și prima aprobare de buget, pentru acordarea lor, începând cu 1 ianuarie 2018. Mircea Dobre povestește că s-a luptat chiar și în interiorul propriului partid și al guvernului din care a făcut parte pentru a obține legea fără de care nu ar fi existat voucherele. Acesta spune că deși PSD aprobase Master Planul pentru Turism, ca parte a programului de guvernare – scrisă de Mircea Dobre, în 2016 – după ce a ajuns ministru, tocmai pentru a pune în aplicare această parte din programul de guvernare a PSD, voucherele de vacanță au fost amânate nejustificat sau respinse, în continuare, până în iunie 2017, când el a spus că demisionează din Executiv, dacă nu este votată Hotărârea de Guvern. Voucherele au fost votate și s-a stabilit apoi bugetul pentru anul următor, astfel încât primele vouchere de vacanță au fost acordate în timpul mandatului de ministru al lui Bogdan Trif. În 2018 și 2019, toți reprezentanții industriei ospitalității au lăudat această măsură și au expus, periodic, cifrele care arătau creșterea reală, incontestabilă. Dar nu a crescut doar turismul, ci au fost înregistrate creșteri economice în toate domeniile conexe: transporturi, agrement, comerț, industria alimentară etc. Deși absolut toți reprezentanții industriei le-au lăudat, timp de doi ani, noi analiști ai domeniului au venit, în ultimele două luni, cu o serie de argumente false, pentru a arăta că sunt nocive pentru economie.

Un adevărat război împotriva tichetelor

Anul trecut, în plină pandemie, când industria ospitalității a fost cea mai afectată, iar locurile de muncă a jumătate de milion de oameni au fost puse sub semnul întrebării pentru viitor, reprezentanții industriei au cerut, încă din martie, acordarea de urgență și în cât mai scurt timp, a voucherelor de vacanță. Guvernul Orban a amânat decizia prelungirii termenului de acordare a voucherelor - care era obligatorie, pentru a nu se pierde definitiv acest privilegiu -, până spre finalul mandatului. Pe ultima sută de metri, guvernul Orban a votat o OUG care acordă bonusurile doar anul acesta, deși putea să le prelungească. De asemenea, a ignorat proiectele de modificare legislativă care existau deja în dezbatere, în Parlamentul României, din luna martie 2020. Ordonanța de Urgență a guvernului Orban nu ia în calcul nici creșterea plafonului valorii tichetelor de vacanță, nici acordarea lor în sistemul privat.

PNL n-a vrut să le acorde și pentru privat

Proiectul de lege care a fost respins în Parlament ar fi prelungit beneficiile, iar două amendamente erau esențiale: creșterea valorii voucherelor de vacanță la 2.230 de lei pentru fiecare salariat din mediul privat, cu posibilitatea ca angajatorul să poată acorda până la 6 vouchere, anual, fiecărui angajat. Valoarea acestora s-ar fi dedus din impozitul pe profit al firmei, respectiv, din impozitul pe venit, în cazul microîntreprinderilor. Acestea erau amendamentele depuse de fostul ministru Mircea Titus Dobre, în martie 2020, în calitate de deputat. Proiectul de lege era deja votat de Senatul României, obținuse aviz pozitiv din partea majorității comisiilor parlamentare din Camera Deputaților, dar s-a blocat la Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, după ce PNL s-a opus avizării. „Întrebarea este de ce le-au prelungit doar până la 31 decembrie 2021. De fapt, ei au prorogat, prin această lege, niște termene. Legea 165/2018 este privitoare la toate tichetele acordate. A fost inițiată de UDMR și votată de Parlament. Mie mi se pare aberant faptul că au introdus în aceeași lege voucherele de vacanță, alături de tichetele de masă și alte bonusuri, nu trebuia să facă acest lucru, pentru că sunt foarte diferite. Ordonanța de Urgență dată de guvernul Orban a prelungit acordarea voucherelor de vacanță în mod obligatoriu, pentru că Legea 165/2018 prevedea acordarea lor doar în limita bugetului instituțiilor. Ordonanța aceasta este făcută pe modelul OUG 46/2017, pe care am făcut-o eu. Acolo era obligatoriu ca toți angajații de la stat să acorde aceste vouchere de vacanță. Acum au prelungit-o, dar nu au explicat de ce doar un an și de ce nu au adăugat ca privații să acorde obligatoriu aceste vouchere, având posibilitatea să scadă contravaloarea lor din impozitul pe care-l datorează?”, a explicat, pentru Jurnalul, Mircea Dobre.

Noua lege prevede prelungirea acordării voucherelor de vacanță doar pentru 2021, la aceeași valoare inițială, de 1.450 de lei și doar pentru angajații din sectorul bugetar. S-a ignorat, astfel, mediul privat, deși voucherele de vacanță nu aduc o cheltuială în plus la bugetul de stat, ci mulți bani în plus, în economie. Statul putea face un efort în plus, astfel încât să genereze creștere economică, pe termen lung, banii întorcându-se în consumul intern. Hotărârea de Guvern din 2017, care a făcut posibilă acordarea acestor tichete, a mai fost modificată o dată, la finalul anului 2019, astfel încât voucherele nu se mai acordă pentru toți angajații de la stat, ci decizia o ia fiecare instituție, în funcție de buget.

După ce PNL a prelungit acordarea tichetelor de vacanță, prin OUG, la finalul anului trecut, s-a lansat și o adevărată campanie de denigrare a acestora.

Acei politruci care nu știu despre ce este vorba în Turism ar fi trebuit să vină cu argumente împotriva voucherelor de vacanță. Prețurile nu au crescut din cauza voucherelor. Procentul creșterilor este același cu cel la mâncare, la energie și la toate serviciile sau produsele din România.

Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului