Calendarul foilor de ceapă 2026, barometrul bunicilor: ce lună aduce secetă și când vine ploaia

În lipsa prognozelor moderne, oamenii de la țară încercau să afle din timp cum va fi anul agricol, pentru a ști când să semene, când să cosească și la ce recolte să se aștepte.

Tradiția s-a transmis din generație în generație și, chiar dacă astăzi este privită mai degrabă ca un ritual simbolic, ea continuă să fie respectată în unele comunități rurale din România.

Ce este calendarul foilor de ceapă și de unde vine tradiția

Potrivit credinței populare, foile de ceapă „simt” umezeala din aer și reacționează diferit în funcție de cum va fi vremea în lunile următoare. Fiecare foaie reprezintă o lună din an, iar cantitatea de apă strânsă în ea este interpretată ca semn de ploaie sau secetă.

Calendarul era considerat un instrument de orientare locală, valabil doar pentru zona în care era realizat, nu pentru întreaga țară. De aceea, bunicii spuneau că „ceapa nu minte, dar vorbește doar pentru locul ei”.

Cum se face calendarul foilor de ceapă pentru 2026

Pașii ritualului:

Se alege o ceapă mare, albă sau roșie. Ceapa se curăță de coajă și se desface în 12 foi egale, fiecare simbolizând o lună din an. Foile se așază cu concavitatea în sus, ca niște mici bărcuțe. Pe fiecare foaie se pune o linguriță de sare. Fiecărei foi i se atribuie o lună (ianuarie–decembrie), fie direct, fie cu ajutorul unor bilețele. Foile se lasă peste noapte pe pervaz, afară sau într-un loc rece. Dimineața, se observă cantitatea de lichid strânsă în fiecare foaie.

Cum se interpretează calendarul

Foaie cu multă apă → lună ploioasă sau cu zăpadă abundentă

Foaie ușor umedă → ploi moderate

Foaie aproape uscată → secetă

Interpretarea completă este considerată o artă populară, iar în multe sate doar anumite persoane – de regulă bunici – „știu să citească ceapa”.

Predicția calendarului foilor de ceapă pentru 2026

La începutul anului, un grup de bunici din Mureș a respectat ritualul pentru a afla cum va fi anul agricol. Potrivit calendarului realizat de ele, 2026 se anunță un an destul de ploios, favorabil recoltelor și belșugului, scrie a1.ro.

Calendarul foilor de ceapă 2026, lună cu lună:

Ianuarie – precipitații foarte reduse, puțină zăpadă

Februarie – precipitații bogate, zăpadă sau ploi

Martie – lună ploioasă

Aprilie – ploi moderate

Mai – cantități reduse de ploaie

Iunie – ploi moderate

Iulie – ploi bogate

August – precipitații reduse

Septembrie – secetă

Octombrie – ploi moderate

Noiembrie – ploi slabe

Decembrie – secetă

Alte curiozități despre calendarul foilor de ceapă

În unele zone, sarea era sfințită înainte de ritual.

Calendarul se făcea uneori împreună cu alte practici de Anul Nou (citirea în foc, în cenușă sau în boabe).

Se spunea că dacă ceapa „plânge mult”, anul va fi roditor , chiar dacă va aduce furtuni.

Tradiția există și în alte culturi est-europene, sub forme ușor diferite.

Tradiție sau superstiție?

Chiar dacă nu are valoare științifică, calendarul foilor de ceapă rămâne o expresie autentică a relației omului cu natura. Pentru satul românesc, el era o formă de speranță, de pregătire și de înțelepciune transmisă prin experiență.

Astăzi, ritualul este păstrat mai ales ca gest simbolic și cultural, dar continuă să fascineze prin simplitatea și logica lui populară.

Calendarul foilor de ceapă 2026 este una dintre cele mai interesante tradiții românești, folosită pentru a prezice lunile de secetă și ploaie. Chiar dacă nu înlocuiește prognoza meteo, rămâne un ritual cu valoare culturală și identitară profundă.