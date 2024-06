10 cele mai sănătoase rase de câini

Iată 10 dintre cele mai sănătoase rase de câini pe care ar trebui să le iei în considerare, conform American Kennel Club:

1. Pinscher german

Pinscherii germani nu sunt cunoscuți pentru vreo afecțiune de sănătate specifică rasei, în afară de lăcrimarea obișnuită a ochilor și probleme cu șoldurile, mai târziu în viață. Exercițiile regulate și îngrijirea adecvată ar trebui să conducă la o viață lungă și sănătoasă.

2. Câine de vite australian

Cartea Recordurilor Guiness îl include ca fiind cel mai bătrân câine din lume - un caine australian numit Bluey a atins uimitoarea vârstă de 29 de ani. În timp ce longevitatea și sănătatea nu merg întotdeauna mână în mână, rasa este cunoscută pentru a rămâne destul de în formă.

3. Pudel

Toate cele trei dimensiuni de pudel - standard, miniatural și jucărie - tind să rămână în stare bună de sănătate, cu o durată de viață de până la 18 ani, iar problemele articulațiilor și oculare afectează doar câinii mai în vârstă.

4. Havanese

Originari din capitala Cubei, Havana, la fel ca majoritatea raselor de câini de talie mică, aceștia au mai multe șanse de a dezvolta boli hepatice și renale decât câinii mai mari. În caz contrar, se poate aștepta ca acești patrupezi adorabili să rămână sănătoși în cea mai mare parte a vieții lor.

5. Ogar

Rapid, leneș și sănătos sunt cele trei trăsături dominante ale ogarilor. Regula generală este - cu cât ogarul este mai mare, cu atât este mai probabil să dezvolte afecțiuni muscoscheletice, dar în general rămân într-o formă maximă de sănătate.

6. Chihuahua

Cea mai mică rasă de câini din lume este și una dintre cele mai sănătoase. Micul Chihuahua are foarte puține boli specifice rasei, deși câinii mai în vârstă pot dezvolta probleme oculare și cardiace - la fel ca oamenii.

7. Airedale Terrier

Cunoscut și sub numele de Bingley Terrier sau Waterside Terrier, Airedale Terrier este o rasă care își are originea în West Riding of Yorkshire. Rasa are un număr relativ scăzut de probleme de sănătate, cancerul fiind principala cauză de deces.

8. Beagle

Dezvoltat în principal pentru vânătoare, Beagle este acum un animal de companie popular, cu un simț al mirosului dezvoltat. Rasa tinde să rămână sănătoasă, problemele oculare și de șolduri dezvoltându-se doar mai târziu în viață.

9. Border Collie

Vioiul și iubitorul Border Collie obișnuia să sufere de mai multe afecțiuni genetice, dar testarea ADN-ului de către crescători a ajutat la eliminarea multora dintre ele, ceea ce înseamnă că tind să fie acum una dintre cele mai sănătoase rase. Surditatea și epilepsia sunt cele mai frecvente două afecțiuni care îi afectează.

10. Husky siberian

Având în vedere că au fost crescuți pentru a trage săniile pe distanțe lungi, la temperaturi sub 0grade Celsius, poate nu este surprinzător că un Husky Siberian va tinde să rămână sănătos. Deși unii pot suferi de probleme cu ochii și șoldurile, acestea sunt neobișnuite la începutul vieții, notează scotsman.com.