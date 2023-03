22 cele mai bune plante de interior pentru orice locuință

Acestea sunt cele mai bune alegeri pentru revigorarea oricărei camere dar au și efecte benefice asupra sănătății și a sentimentului de bunăstare.

Cele mai potrivite pentru spațiile cu mai puțină lumină sunt planta Șarpe și planta ZZ, care arată grozav într-o cameră de zi. Peperomia ori Crinii de pace sunt ideale pentru birou dar și pentru dormitor. MOnstera Deliciosa este înaltă și ușor de întreținut. Iar dacă vrei să ai noroc, sănătate și bogăție, vei fi încântat de plantele feng shui, scrie goodhousekeeping.com.

Deci, spune la revedere rutinelor care necesită îngrijire intensă și alege dintre aceste plante de apartament accesibile și populare - inclusiv copacii de interior - care pot fi comandate online.

Copacul banilor

Acest copac atrăgător, cu un trunchi împletit, poate crește până la 8 picioare în interior. Este o idee populară de cadou de birou, deoarece se crede că este un simbol al norocului și al prosperității. Are nevoie de lumină puternică, indirectă, timp de 6 ore pe zi și trebuie udat doar atunci când pământul este uscat.

Philodendron

Cui nu-i place filodendronul? Numele este derivat din cuvintele grecești philo-, care înseamnă „dragoste”, și dendron - care înseamnă „copac”. Cele mai multe tipuri de Philodendron pot tolera colțurile întunecate și foarte puțină apă, așa că nu trebuie udat mai des de o dată pe săptămână.

Aglaonema

Este o plantă chinezească, veșnic verde, care are nevoie de apă o dată la 5-10 zile și de lumină indirectă, moderată. Unele plante au frunze verzi în dungi de argintiu și roșu.

Planta păianjen

Produce lăstari care cresc rapid și poate fi altfel înmulțită. Preferă locurile bine luminate și trebuie udată săptămânal.

Șiragul de perle

Este o plantă neobișnuită care are nevoie de apă la 2-3 săptămâni și de un sol ușor umde. Îi place lumina soarelui, indirectă, timp de câteva ore pe zi.

Feriga de cerb

Frunzele în formă de coarne ale ferigii de cerb pot adăuga o notă unică casei. Are nevoie umiditate moderată și lumină scăzută spre medie, nu directă. Este originară din Australia și Asia.

Orhidee

Când vine vorba de plante cu flori care necesită întreținere redusă, este greu să găsești o opțiune mai bună decât o orhidee. Nu are nevoie de multă apă, deci cel mai bine este săptămânal, și de expunere la lumina puternică dar indirectă a soarelui.

Crinii de pace

Sunt ideali pentru cei care au tendința de a suprauda plantele. Are nevoie de lumină dar este toxică pentru câini și pisici.

Monstera Deliciosa

Este originară din Mexic și America Centrală, cu frunze mari, cu găuri care aduce în casă o atmosferă exotică. Are nevoie de udare moderată și lumină indirectă. Este toxică pentru pisici și câini.

Planta șarpe

Poate sta neudată timp de o lună. Frunzele sunt rigide, ascuțite și țepoase. Este toxică pentru pisici și câini.

Planta de jad

Rețin apa în frunzele sale rotunde, așa că poate supraviețui peste o lună fără să fie udată. Dacă primește apă, începe să se rehidrateze și să crească. Are nevoie de un loc lângă o fereastră ănsorită, orientată de preferință spre sud sau vest. Este toxică pentru pisici și câini.

Feriga sparanghel

Îi plac spațiile luminoase și colțurile cu foarte puțină lumină. Are nevoie de sol umed. Este toxică pentru pisici și câini.

Șirurile de inimi

Este o plantă originară din Africa de Sud cu frunze în formă de inimă. Poate crește până la 12 picioare lungime.

Calathea Ornata

Se mai numește Planta cu dungi datorită frunzelor sale mari și dungate. Are nevoie de sol ușor umed și lumină indirectă.

Arborele de cauciuc

Este originar din Asia. Are nevoie de ajustări constate și lumină indirectă scăzută. Se udă o dată pe săptămână. Este toxică pentru câini și pisici.

Dracaena

Are nevoie de înreținere redusă, trebuie ajustată constant și are nevoie de lumină indirectă scăzută. Se udă o dată pe săptămână și crește sub formă de copăcel. Este toxică pentru câini și pisici.

Planta ZZ

Zamioculcas zamiifolia este originară din Africa de Est. Are nevoie de lumină scăzută și puțină umiditate. Este toxică pentru pisici și câini.

Planta de aer

Are nevoie să stea în aă 2-3 ore la fiecare 10 zile. Nu are nevoie nici de pământ, nici de ghiveci.

Yucca

Rețeta pentru o Yucca fericită este simplă: mult soare. Se plantează într-un ghiveci mare și adânc pentru a avea loc rădăcinile sale lemnoase și grele. Se udă cu moderație. Este toxică pentru pisici și câini.

Iedera englezească

Se plantează într-un ghiveci care se pune pe un raft astfel încât ramurile sale lungi să atârne. Este o plantă cățărătoare, astfel că se găsește și pe zidurile clădirilor. Este toxică pentru pisici și câini.

Peperomia

Așa cum arată și numele, frunzele sale seamănă cu coaja pepenilor dungați. Reține apă în tulpină și frunze astfel că rezistă la secetă. Nu trebuie udată excesiv.

Iedera diavolului

Tezistă la condițiile cele mai grele, astfel că nu pățește nimic dacă este udată prea mult ori prea puțin. Este toxică pentru pisici și câini.