4 idei creative pentru amenajarea zonei de relaxare din grădina ta

Pentru a transforma grădina într-un adevărat colț de relaxare, trebuie să o amenajezi în așa fel încât să îți aducă o stare de bine, indiferent dacă citești, admiri priveliștea sau faci alte activități menite să te binedispună. În continuare, îți prezentăm patru idei creative care să te inspire în amenajarea zonei de relaxare din grădina ta:

1.Personalizează locul pentru balansoar

Clasicul spațiu pentru balansoar din spatele curții tale ar putea deveni un loc de poveste, dacă îți pui imaginația la încercare. Când faci alegerea balansoarului, ia în calcul să achiziționezi unul care are copertină. Te va proteja de soare și, în plus, îl poți decora cu o instalație luminoasă cu baterii sau cu obiecte handmade. În plus, balansoarele care au copertină vin și cu alte avantaje:

sunt confortabile și rezistente (cadru de oțel, vopsit în câmp electrostatic, pergolă din poliester);

oferă protecție față de soare sau ploaie;

sunt ușor de montat.

Astfel, când alegi balansoare de gradina cu copertina, îți asiguri atât confortul, cât și nenumărate posibilități de a-ți personaliza locul de relaxare din grădină.

Totodată, plantează câteva flori colorate pe lateralul și în spatele balansoarului. Cele mai indicate flori, în acest caz, sunt cele ce rezistă mai mult timp, cum ar fi:

albăstrelele;

zorelele;

macii;

crăițele.

2.Accesorizează copacii cu luminițe

Dacă ai copaci în grădină, ești un om norocos. Pune o masă sub ei și agață pe crengi luminițe și instalații speciale pentru grădină. Nu ai neapărat nevoie de priză, te poți folosi de astfel de accesorii cu baterii.

Aici ai libertatea de a accesoriza copacii după preferințe. Poți folosi lumini calde ori reci sau, de ce nu, jocuri de lumini.

Pont: ai grijă, totuși, să nu se supraîncălzească instalațiile. Când vremea e rea sau prea călduroasă, lasă copacii liberi.

3.Amenajează un loc numai cu flori

Avantajul de a avea un loc numai cu flori este că poți să așezi un șezlong sau o masă pliabilă atunci când citești ori pentru cana de cafea și gustări. Nu te gândi neapărat la o grădină simplă cu flori. Lasă-ți imaginația să zboare și amenajează, cu îndrăzneală, un perete sau un zid cu plante ori flori cățărătoare, cum ar fi:

iedera - își păstrează tot timpul culoarea frunzelor verzi și se poate dezvolta la o înălțime de 20-30 de metri;

- își păstrează tot timpul culoarea frunzelor verzi și se poate dezvolta la o înălțime de 20-30 de metri; glicina - când se află în perioada de înflorire, florile sunt albastre, roz sau albe;

- când se află în perioada de înflorire, florile sunt albastre, roz sau albe; caprifoiul - crește foarte rapid și este veșnic verde.

Cu un astfel de loc, relaxarea ta va fi garantată. Tot în aceeași notă, dacă ai un gard de lemn, îl poți vopsi în culori care să te reprezinte.

4.Adu marea sau muntele la tine în grădină

Dacă îți place sunetul mării, o poți avea în propria grădină, prin surse de apă cu rol decorativ. Nu va fi exact ca la mare sau ca pe malul unui râu de munte, dar sigur te va relaxa sunetul apei, plus că aceste decorațiuni vor aduce un aspect vizual plăcut zonei tale de relaxare.

Alege o fântână arteziană pentru grădină și amplaseaz-o în locul care îți aduce relaxarea optimă. Găsești mai multe tipuri și variante, important este să se armonizeze cu celelalte accesorii din grădina ta.

Dacă vrei să îți amenajezi spațiul de relaxare într-un mod cât mai creativ, ia în calcul pașii de mai sus. Astfel, te vei bucura de clipe de liniște, într-un loc cât mai creativ, indiferent de ce vei face.

Sursa foto: Shutterstock.com