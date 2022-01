5 plante de apartament greu de ucis

Nu toți ne pricepem la crescut plante, nu toți avem timp sau răbdare să facem asta, dar totuși ne dorim să înverzim atmosfera din jurul nostru, să mergem un pic mai aproape de natură, chiar dacă trăim în mijlocul orașelor.

Există o serie de plante ușor de îngrijit, care nu au nevoie nici de multă atenție, nici de multă apă, nici de multă lumină. Ba dimpotrivă, le place umbra, le place un mediu mai uscat și le place să fie lăsate în pace.

Pana Cocoșului, o plantă verde extrem de rezistentă, este cunoscută în străinătate ca fiind planta de fier. Și e aproape la fel de indestructibilă. Nu are pretenții deosebite de îngrijire, rezistă la diferențe mari de temperatură, uscăciune sau lipsa luminiii și poate să ajungă și la 100 de ani. Creșterea este lentă, 4-5 frunze pe an. Primăvara și vara trebuie udată regulat, frunzele trebuie stropite cu apă și curățate de praf, iar iarna cantitatea de apă folosită trebuie redusă, iar între două udări substratul trebuie lăsat să se usuce. Temperatura poate fi menținută și la 10 grade Celsius. Planta se adaptează bine la umbră, dar cel mai bine crește în lumină indirectă. E o plantă care a venit din Japonia și Taiwan, devenită populară în Europa și America în timpul erei victoriene. A ieșit din atenția publicului destul de repede, dar e perfectă pentru locuințe, birouri și alte spații comune.

Planta păianjenului sau voalul miresei. Are o grămadă de porecle și este una dintre cele mai cunoscute plante de apartament. Preferă semiumbra și un sol bine drenat afară, dar atunci când sunt în apartamente, plantele au nevoie de mai multă lumină. Locul perfect pentru acestea ar fi undeva sub o fereastră luminoasă într-o baie cu umiditate mare, dar sunt destul de tolerante și la alte condiții. Planta formează o tufă frumos colorată, cu diferite nuanțe de verde sau verde cu alb sau crem. Se udă cu moderație, pentru că excesul de apă duce la putrezirea rădăcinilor și a întregii plante. Vara, pe lângă udările regulate, voalul miresei are nevoie de pulverizări pe frunze pentru menținerea unei umidități relativ ridicate, de 80%. Iarna se recomandă ca plantele să intre în repaus. Pentru asta se țin în spații cu temperatura de 10 grade, bine luminate și se udă mai rar.

Filodendronul cu inimă, spun specialiștii, e mai greu de ucis decât de ținut în viață. Sunt ușor de menținut sănătoși și sunt fericiți atunci când lumina e puțină. Plantele care primesc lumină indirectă sau de intensitate medie vor crește mai repede și vor avea mai multe frunze. Ca în cazul oricăror alte plante, frunzele îngălbenite indică faptul că au fost udate prea mult, iar cele maro arată că au fost udate prea puțin. Pot rezista ani fără să fie fertilizați, dar dacă ne dorim să crească mai repede, putem să le adăugăm substanțe nutritive cam o dată pe lună. Este însă important să știm că sunt plante toxice, și pentru oameni și pentru animalele de casă.

Planta ZZ Zamioculcas zamiifolia E o plantă cărnoasă, asemănătoare ferigilor, cu frunze lucioase și crește vertical, ceea ce ne ajută dacă dorim o plantă care nu ocupă mult spațiu. Aveți lumină puțină? Aveți tendința să neglijați pantele? Atunci ZZ e ideală pentru apartamentele sau casele dumneavoastră. Lumea le confundă adesea cu plante false, datorită frunzelor lor lucioase și foarte sănătoase. Le place lumina moderată, cu temperaturi cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius. Lumina directă, foarte puternică, le poate îngălbeni frunzele, în timp ce o lumină prea slabă nu le creează neapărat o problemă, cât le face să crească mai încet. Nu e cazul să ne facem probleme nici în legătură cu umiditatea, pentru că cea medie, obișnuită, este de obicei în regulă pentru plantele ZZ. Ca pentru multe alte plante de interior, cel mai mare pericol pentru ZZ este udatul prea intens. Dacă rădăcinile vor fi menținute umede permanent, planta va muri. De asemenea au nevoie de un bun drenaj. E bine de știut că planta are nevoie de mai multă apă dacă este mai multă lumină și viceversa. Dacă îi cad frunzele, înseamnă că nu are suficientă apă, dacă i se îngălbenesc frunzele, înseamnă că are prea multă apă.

Iedera Dracului Singura nevoie pe care o are este să o udăm atunci când frunzele par să devină un pic ofilite. Doar cu asta și pot să reziste ani. Le plac diferite tipuri de lumină, sunt opțiuni bune inclusiv pentru locuințele unde este puțină lumină naturală. Cel mai bine este chiar să evităm lumina directă a soarelui. Pe de altă parte, dacă observăm că frunzele devin prea palide, atunci e un semn că planta are un pic cam prea multă lumină. Dacă vorbim despre udare, atunci trebuie să știm că trebuie să lăsăm substratul să se usuce între udări. Dacă frunzele sunt verzi și strălucitoare, atunci planta e fericită. Dacă devin maro, nu sunt suficient udate și, ca și la celelalte, dacă frunzele se îngălbenesc, le udăm prea mult.