5 plante care țin țânțarii departe de casa și grădina ta

Din fericire, unele plante nu sunt plăcute de micile insecte, astfel că vor zbura departe de grădina ta, potrivit bestlifeonline.com.

1. Citronella

Probabil că ești familiarizat cu Citronella și ai folosit lumânări sau o brățară cu uleiul esențial. Dar poți să mergi direct la sursă, și să o plantezi în grădină sau chiar în ghiveci. Plante asemănătoare sunt melisa și verbena.

2. Lavandă

Lavanda are nu doar flori violet, frumoase, ci și un parfum încântător pentru noi dar neplăcut pentru țânțari. În plus, are linalol, o substanță care îi respinge. Totodată, petalele uscate ajută împotriva mâncărimii pielii. Are nevoie de soare și de puțină apă.

3. Cătușnică

Este o plantă ca va face pisica fericită dar va ține și țânțarii la distanță. Conține nepetalactonă, un compus neplăcut pentru aceste insecte. Este ușor de cultivat și înțreținut. Crește aproape în orice tip de sol dacă este bine drenat. Prosperă atât în locuri însorite, cât și în cele cu umbră parțială. Poți face din acestea propriul spray.

4. Galbenele

Gălbenelele sunt flori strălucitoare și vesele care îți vor face curtea frumoasă, dar cel mai mare avantaj al lor este că au un miros pe care țânțarilor nu le place. Conțin piretru, un insecticid natural care îi ucide, așa că ar trebui să le plantaezi lângă uși, ferestre sau zone de relaxare.

5. Mentă

Menta este o plantă aromată folosită în produsele culinare. Ingredientul său activ este mentolul care respinge și controlează nu doar țânțarii și dăunătorii. Prosperă în toate tipurile de sol dar și la umbră parțială.

6. Busuioc

Busuiocul este o altă plantă aromată excelentă în gătit dar este și plăcută în grădină. Conține uleiuri care pot ucide larvele de țânțari, printre care eugenol, un compus care funcționează ca un repelent pentru țânțari. Se pot folosi frunzele pentru a face o loțiune ori un spray.

