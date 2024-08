8 plante pentru dormitorul tău. Te ajută să ai un somn odihnitor

Cu toate acestea, un dormitor potrivit poate oferi un sanctuar de somn odihnitor. Aceasta poate include o saltea de bună calitate, răcoare și tonuri neutre în întreaga cameră pentru a crea o atmosferă liniştitoare. Dar să nu omitem plantele din dormitor.

De ce este o idee bună să ai plante în casă

„A avea plante de apartament într-un dormitor este benefic din mai multe motive”, spune expertul în horticultură Thomas Peters. „Petrecerea timpului înconjurat de verdeață și interacțiunea cu organismele vii a demonstrat beneficii pentru sănătatea mintală și bunăstarea generală.”

Potrivit Bibliotecii Americane de Medicină, plantele de interior pot ajuta la scăderea ritmului cardiac și a temperaturii corpului, așa că te pot ajuta să te relaxezi și să adormi mai ușor.

Cele mai bune plante pentru dormitorul tău

Deoarece dormitorul este făcut pentru dormit, de obicei are o lumină mai puțin puternică decât alte părți ale camerei. Aceasta înseamnă că va trebui să cauți plante care pot face față acestor condiții de lumină.

1. Planta de șarpe

Planta de șarpe este destul de ușor de îngrijit. Aceste plante nu au nevoide de udare frecventă și probabil că va trebui să fie replantate doar după câțiva ani. Nu au nevoie de prea multă lumină solară pentru a se dezvolta.

Anumite plante de apartament care necesită întreținere redusă, trăind în condiții de lumină slabă, precum plantele șarpe, pothos și filodendron”.

Pothos

O altă plantă de interior ușor de întreținut este pothos. Există multe tipuri diferite de pothos dar indiferent de ce alegi, acestea vor prospera în condiții de lumină medie spre puternică și non-umedă, ceea ce poate face planta de dormitor perfectă.

Filodendron

Filodendronii sunt plante de interior foarte populare pentru că sunt ușor de cultivat. Multe soiuri de filodendron vin în diferite dimensiuni și texturi pentru a se potrivi cu spațiul și majoritatea se bucură de lumina indirectă a soarelui, inclusiv filodendronul cu frunze în formă de inimă.



Expertul în horticultură Stephanie Lucas spune că o plantă ZZ este, de asemenea, o opțiune excelentă, deoarece „este o plantă structurală și cu lumină scăzută, cu nevoi reduse de apă”.

Lavandă

Dacă ești în căutarea unor plante aromatice care miros bine, Peters afirmă că există mai multe opțiuni, cum ar fi lavanda, care poate oferi un miros calmant. „Plantele aromatice eliberează mirosuri plăcute, oferind beneficii suplimentare pentru calitatea somnului”, spune el.

Muşeţel

Știm că ceaiul de mușețel are o mulțime de beneficii pentru sănătate, inclusiv te ajută să dormi. Așadar, cine nu și-ar dori să crească această plantă calmantă care poate fi uscată și folosită într-o ceașcă de ceai delicioasă? Această plantă cu flori amintește de o margaretă mică, așa că este cu siguranță drăguță de privit. Deoarece are nevoie doar de udare ușoară și de o temperatură rece pentru a se dezvolta, ar putea fi un plus grozav pentru colecția de plante din dormitor.

Gardenie

Dacă vrei să te bucuri de parfumul calmant al gardeniei în dormitorul tău, va trebui să îi oferi un bun drenaj al solului, explică Peters. „Drenajul solului este îmbunătățit prin utilizarea ghivecelor poroase de teracotă”, spune el. „Și integrarea nisipului, perlitului sau a altor materiale în amestecul de ghiveci.”

Rozmarin

Lucas este de acord că levănțica și mușețelul sunt alegeri grozave de plante pentru dormitor, precum și rozmarinul. Însă aceste plante pot avea nevoie de puțin mai multă lumină decât poate oferi un dormitor întunecat. „Toate trei necesită lumină puternică și udare regulată, și au frunziș și flori parfumate”, spune Peters. Dar asta nu înseamnă că nu poți crește aceste plante acolo.

Pentru a adăuga mai multă lumină pentru aceste tipuri de plante, Peters sugerează să le plasezi lângă o fereastră orientată spre sud și să dai perdelele la o parte în timpul zilei ori să iei în considerare un panou LED cu spectru complet pentru a lumina planta.

Plante de evitat în dormitorul tău

Lucas spune că este important să stai departe de cactuși, agave și alte plante cu frunze ascuțite sau tepi în dormitor. Aceste plante ascuțite nu emană neapărat o estetică confortabilă iar acele te pot răni dacă te împiedici de ele în miezul nopții.

De asemenea, orice plante care sunt incredibil de parfumate, cum ar fi iasomia și membrii familiei citricelor, ar putea afecta somnul (și alergiile) și sunt mai bine plasate în afara dormitorului tău.

Totodată, orice „plante care vărsă sau au seva sau nectarul lipicios, cum ar fi hoya, smochinul cu frunze de lăutar și coroana de spini”, ar trebui evitate în apropierea locului în care dormi. Nimeni nu vrea să frăstoarne una dintre aceste plante lipicioase doar pentru a găsi seva pe piele sau în cearșafuri, potrivit realsimple.com.