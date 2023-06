9 verdețuri cultivate în luna iunie pentru a avea salate proaspete toată vara

Fie că ești un grădinar cu experiență sau abia la început, există o mulțime de opțiuni din care să alegi, care vor adăuga varietate și elemente nutritive meselor tale, scrie a-zanimals.ro.

Amarant cu frunze roșii

Amarantul cu frunze roșii, denumit și spanac chinezesc, poate fi plantat în luna iunie și recoltat în iulie. Crește rapid până la 2 metri înălțime în condiții de vreme caldă. Una dintre cele mai impresionante calități ale sale este că se dezvoltă toată vara. Trebuie udat regulat. Conține calciu, niacină și fier.

Chard elvețian

Chardul elvețian, cunoscut și sub numele de spanac perpetuu datorită gustului și aspectului său similar cu spanacul obișnuit, are frunze versatile și bogate în nutrienți. Deși nu este de fapt înrudit cu spanacul, această plantă aparține aceleiași familii cu sfecla roșie și produce frunze de culoare verde închis, cu tulpini colorate în nuanțe de alb, galben, roz sau roșu. Denumirea științifică pentru smog elvețian este Beta vulgaris.

Îi este favorabilă clima blândă iar timpul de recoltare este relativ scurt, de circa 60 de zile. Este ușor de cultivat și întreținut și conține vitaminele A și K, esențiale pentru sănătatea oaselor, precum și minerale esențiale, cum este magneziul, care ajută la reglarea nivelului tensiunii arteriale. Însă oferă și antioxidanți - beta-caroten, care susține sănătatea ochilor, luteina, care reduce riscul de boli cronice, și zeaxantina - care promovează sănătatea pielii. Acești compuși ajută la protejarea celulelor împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi.

Chard vulcanic

Este cunoscut și sub numele științific de Beta vulgaris. Deși s-ar putea să nu fie cea mai tolerantă varietate de salată, poate rezista la temperaturi de până la 30 de grade Celsius și prosperă în locuri parțial umbrite. În ceea ce privește toleranța la frig, este o alegere excelentă deoarece poate supraviețui la primele câteva înghețuri ușoare fără probleme.

De obicei produce mai multe frunze decât ar putea mânca o persoană! Acest lucru îl face o opțiune ideală pentru cei care doresc să se bucure de verdeață proaspătă pe tot parcursul verii. Poate fi consumat crud sau gătit în supe și tocane.Salată verde

Untișor

Untișorul (Lactuca sativa) are frunze verzi, este versatil și hrănitor. Este tolerant la căldură și produce frunze toată vara. Are nevoie de umbră și apă pe caniculă. Are un gust grozav și este și plină de vitamine și substanțe nutritive esențiale. Este o sursă excelentă de vitamina A, care susține vederea; vitamina C, care întărește funcția imunitară; vitamina K, care favorizează coagularea sângelui; calciu, care ajută la formarea oaselor puternice; și fier, care ajută la transportul oxigenului în organism.

Salată verde

Rezită la temperaturi ridicate și poate fi plantate în grădină ori în ghivece. Este disponibilă în mai multe variante, Amish Deer Tongue (limbăde cerb), Green Ice (gheața verde) și Oak Leaf (frunze de stejar).

Salată cu frunze roșii

Există soiuri de salate cu frunze roșii care sunt rezistente la căldură Există mai multe soiuri special concepute pentru vreme caniculară. Unul dintre avantajele esențiale ale acestor soiuri este că nu vor începe să producă semințe prea repede, ceea ce le poate face să devină amare și dure. Trebuie menținută umiditatea solului.

Salată Iceberg

Este crocantă și răcoritoare. Rezită la caniculă, produc semințe târziu și nu se ard ușor sub razele soarelui. Poate fi cultivată în grădină dar și în ghiveci.

Verde Muștar

Salata de muștar asiatic este cunoscută pentru adaptarea la condiții de vară toridă. Două soiuri sunt recomandate, Red Giant și Florida Broadleaf. Ambele plante pot tolera temperaturile ridicate fără a ceda stresului termic, ceea ce înseamnă că te vei putea bucura de verdeață proaspătă toată vara. Ambele soiuri sunt cunoscute pentru gustul lor iute, care condimentează salatele de vară.

Pentru cei care preferă arome mai blânde, este de preferat soiul Red Kingdom Mizuna. Are frunze roșii frumoase și este un adaos excelent la salate sau sandvișuri.

Cum să păstrezi salate proaspete toată vara

Plantează salata astfel încât să primească lumina soarelui dimineața dar să aibă umbăr în cursul după-amiezii. O soluție este să le amplasezi în spatele unor plante mai înalte care le oferă umbră.

O altă strategie este să le acoperi fie direct pe plante, fie prin legarea unor pânze de țăruși. Trebuie udate frecvent pentru menținerea unui nivel constant de umiditate în sol, ceea ce poate ajuta la reglarea fluctuațiilor de temperatură.

Mulciul gros este un alt instrument eficient pentru răcirea plantelor cu frunze verzi. Un strat de material organic, cum ar fi paie, frunze sau iarbă tunsă, răspândit pe suprafața solului, asigură izolarea împotriva căldurii, păstrând în același timp umiditatea din sol.