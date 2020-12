Afla cum gasesti in cateva minute un avocat specializat in problema ta juridica

Cu totii am trecut prin momente dificile in ultimele luni, ca urmare a regulilor de restrictie impuse de stat, mult persoane avand nevoie de sfatul unui avocat, mai mult ca oricand. Insa, in timpul starii de urgenta a fost aproape imposibila derularea activitatii in mod normal a avocatilor, si de aceea, multe case de avocatura s-au extins in mediul online.

Astfel s-au pus bazele unei platforme online in care clientii au putut mult mai usor si rapid sa gaseasca avocatul de care aveau nevoie si sa comunice cu acesta prin diferite mijloace, pentru rezolvarea probemelor juridice. Avocat365.ro este o astfel de platforma, care reuneste avocati specializati in diferite arii de expertiza, care stau la dispozitia celor interesati de servicii juridice de calitate. Poti gasi in cateva minute un avocat penal, avocat drept civil sau avocat dreptul familie, pe care il poti contacta direct pe pagina de profil.

Noua metoda de gasire a unui avocat

Inainte de dezvoltarea platformelor juridice online, gasirea unui avocat implica destul de mult timp irosit. Multe persoane se bazau pe recomandari din partea cunostintelor sau apelau la avocatii cunoscuti in comunitatea locala, fara sa aiba acces la avocati din alte orase. De cele mai multe ori, se intampla sa ajungi in fata unui avocat, care nu era specializat in problema ta juridica si erai nevoit sa iei cautarile de la capat.

Acum, pe Avocat365.ro ai acces rapid la o baza de date care reuneste avocati din toate domeniile de expertiza. Ai nevoie de sfatul unui avocat penal sau specializat in drept civil? Intra pe platforma online, cauta in mod gratuit un avocat si aplica din filtrele de cautare disponibile pentru a gasi exact persoana de care ai nevoie. Alege domeniul de expertiza, localitatea si alte elemente care definesc activitatea avocatului potrivit.

Cum alegi avocatul potrivit pentru problema ta?

Inainte de cautarea avocatului pe platforma online este bine sa stii in ce domeniu de expertiza se incadreaza problema ta. Nu vei avea rezultatele dorite daca vei vrea ca un avocat penal sa se ocupa de probleme juridice la locul de munca, ce tin de reglementarile Codului Muncii. In acest caz, un avocat dreptul muncii este persoana potrivita.

Vrei sa-ti infiintezi o firma, sa-ti schimbi sediul social, ai de rezolvat diferite litigii sau ai nevoie de consultanta GDPR – apeleaza la un avocat drept comercial.

Vrei sa stii care sunt pasii de urmat intr-un divort, ai nevoie de consultanta privind partajul de bunuri comune sau vrei sa anulezi o casatorie – apeleaza la un avocat dreptul familie.

Ai probleme cu chiriasii, ai nevoie de carte funciara, vrei interpretarea unui contract – apeleaza la un avocat drept civil.

Ai nevoie de reprezentare in fata instantei de judecata, de realizare a cererii de revocare a diferitelor masuri judecatoresti sau vrei sa inaintezi plangeri penale – apeleaza la un avocat penal.

Ai cautat avocatul specializat in aria de expertiza dorita, dar ai gasit mai multe optiuni. Ce faci acum? Pe Avocat365.ro ai oportunitatea de a cunoaste mai bine avocatul, prin intermediul profilului creat de acesta pe platforma. Pe acest profil gasesti detalii legate de ariile de expertiza in care activeaza, locatie, program, onorariu, etc. In plus, pe profil, vei putea vedea si parerile celorlalti clienti care au colaborat in trecut cu avocatul respectiv. Astfel, iti va fi mai usor sa alegi avocatul pe care il consideri potrivit.

Simplifica modul in care iti cauti un avocat si incearca avantajele pe care ti se ofera o platforma online de cautare. Ai acces gratuit la o baza de date cu unii dintre cei mai bine pregatiti avocati, din orice domeniu de expertiza juridica.