Ai luat un imprumut rapid de la Provident? Recomanda-i acelasi lucru unui prieten si castiga!

Prietenul adevarat la nevoie se cunoaste. Deseori, poti avea nevoie de o vorba buna, uneori – de un mic ajutor casnic, iar alteori – de un imprumut rapid. O vorba buna nu costa nimic, in timp ce participarea la o actiune comuna poate fi prilejul ideal de a petrece timp alaturi de acea persoana draga.

Cand vine vorba de partea financiara, insa, exista probabilitatea ca nu intotdeauna sa-ti poti ajuta apropiatii cu bani. Indiferent de suma solicitata de catre un prieten la un moment dat, fie ca acesta doreste sa-l imprumuti pe termen scurt sau mediu, realizezi ca pur si simplu bugetul personal nu-ti permite acest lucru.

Mai mult decat atat, se poate intampla ca pana chiar si tu insuti sa te fi aflat recent in postura de a te imprumuta. Daca te numeri printre cei peste 1 milion de romani care au apelat pana acum la Provident Financial Romania pentru un imprumut rapid, le poti recomanda apropiatilor tai sa faca acelasi lucru.

Asadar, in cazul in care ai un prieten ce are nevoie de ajutor pentru a-si duce planurile la bun sfarsit, indruma-l catre Provident, pentru a se bucura si el de conditiile minime de aplicare:

✔ persoana cu cetatenie romana care a implinit varsta de 18 ani;

✔ venit fix minim de 300 de lei/luna dovedibil;

✔ adresa de domiciliu/resedinta pe teritoriul Romaniei;

✔ un numar de telefon valabil.

La randul tau, nu numai ca te vei simti mandru ca ti-ai putut ajuta prietenul prin cea mai buna recomandare pe care ai fi putut sa i-o oferi, ci vei avea si de castigat un premiu. Mai precis, daca prietenul respectiv solicita si primeste un imprumut rapid Provident, mentionandu-te drept persoana de la care a primit recomandarea, tu castigi un premiu de 300 de lei.

Pentru a intra in posesia premiului, prietenul pe care l-ai indrumat catre Provident va trebui sa-ti precizeze atat numele, cat si numarul de telefon personal.

Iata care este mecanismul de functionare al campaniei, pe scurt:

Cunosti pe cineva care are nevoie si poate beneficia de un imprumut rapid Provident, cu sau fara gestionarea optionala si auxiliara a creditului la domiciliu, pentru indeplinirea planurilor sale?

In caz afirmativ, recomanda-i persoanei respective sa contacteze reprezentantii companiei Provident Financial Romania la unul dintre cele doua numere de telefon cu tarif normal, 021 9877 / 021 301 07 25, in perioada 20 mai - 31 decembrie 2020.

Daca prietenul tau contacteaza compania in vederea obtinerii unui imprumut rapid, va trebui sa te mentioneze ca fiind persoana care l-a indrumat in aceasta directie.

In cazul in care, in urma solicitarii sale, prietenul indrumat de catre tine primeste un credit IFN (prin transfer bancar sau la domiciliu), castigi un premiu garantat in valoare de 300 de lei.

Este important de stiut faptul ca nu exista un prag limita pentru numarul de recomandari. Astfel, cu cat recomanzi mai multe persoane care acceseaza un credit rapid de la Provident, castigi mai multi bani. Persoanele recomandate, insa, trebuie sa nu locuiasca la aceeasi adresa cu tine. Regulamentul campaniei este disponibil aici, pe pagina special dedicata a site-ului Provident.ro.