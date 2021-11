Ai varsat lichid pe laptop? Ce trebuie sa faci imediat?

Oricui i se poate intampla in diminetile in care pare ca nimic nu merge cum trebuie. Te grabesti si te agiti, iar apoi dintr-o greseala observi ca ai dat cafea sau suc pe laptop. Din pacate, lichidul varsat pe laptop poate fi fatal pentru acesta. O cantitate mica de lichid ar putea sa nu creeze probleme, dar atunci cand ai varsat o ceasca intreaga de cafea pe tastatura si aceasta se infiltreaza pana la componentele interne ale laptopului, iti dai seama ca doar o minune il mai poate salva. Vinul sau ceaiul varsat pe laptop reprezinta alte lichide care scurteaza instant durata de viata a unui laptop.

Tipuri de lichide care pot sa fi varstate pe un laptop

Acetona

Oricine foloseste acetona pentru indepartarea ojei de pe unghi, recunoaste mirosul intens si intelege ca acest lichid contine substante chimice foarte dure. Ingredientul activ din acest lichid este acetona, un solvent care poate ataca rapid plasticul. In solutiile fara acetona, se foloseste acetat de etic, care este o substanta inflamabila. Prin urmare, daca ai varsat acetona sau solutie de indepartare oja pe laptop, acest lichid poate dizolva rapid componentele interne ale laptopului. Prin urmare, cand esti acasa, nu incerca sa-ti faci unghiile si sa folosesti laptopul in acelasi timp.

Lichior

Ai avut o zi grea la birou si vrei sa te relaxezi seara, in compania unei bauturi! Nu uita sa tii laptopul la distanta. Orice bautura este daunatoare pentru laptop, inclusiv lichiorul.

Ceai

Ai varsat ceai pe laptop? Acesta este mai problematic decat ai crede, pentru ca ceaiul contine zahar si tanini. Acidul tanic, care se gaseste in multe bauturi, inclusiv vin si ceai, poate duce la scurtcircuit sau arderea componentelor, daca ajunge pe piesele din interiorul laptopului.

Bere

Chiar daca majoritatea tipurilor de bere nu au un gust dulce, zaharul este un ingredient esential din componenta lor si poate provoca multe daune laptopului. Zaharul ajuta la procesul de fermentatie, dand berii continutul de alcool. Prin urmare, nu ar trebui sa bei bere in timp ce iti verifici emailurile sau discuti cu prietenii pe social media.

Vin

Se intampla mai des decat crezi. Navigarea pe internet in compania unui pahar cu vin suna bine, dar seara se poate incheia dramatic daca vinul ajunge pe tastatura laptopului. Din cauza anumitor ingrediente, vinul este unul din cele mai daunatoare lichide pentru laptop. Contine zahar, alcool etilic, drojdie, conservanti sulfiti, parti de struguri si acetaldehida, cea care da aroma vinului. Combinatia dintre aceste ingrediente este un real dezastru pentru laptop.

Daca se intampla des sa lucrezi in timp ce savurezi un pahar cu vin, macar opreste-te la vinul alb, pentru ca acesta tinde sa provoace mai putine daune. Recomandat este sa nu bei niciodata vin in timp ce folosesti laptopul.

Bauturi racoritoare

Acestea sunt exrem de nocive daca le-ai varsat pe laptop. Fie ca sunt dietetice sau normale, sunt lichide corozive, pentru ca au zahar si acizi, ceea ce le face cu adevarat periculoase pentru laptop. Daca ai nevoie de un plus de energie si vrei sa gusti niste suc, cel mai bine este sa faci o pauza si sa lasi laptopul de o parte pentru cateva minute.

Apa

Apa este lichidul cel mai putin problematic atunci cand vorbim de o bautura varsata pe laptop. Cu toate acestea, nici apa nu este inofensiva. Toata apa, cu exceptia apei distilate, contine minerale care pot deteriora laptopul. Apa minerala este la fel de nociva ca si vinul sau ceaiul varsat pe laptop.



Cafeaua

Deloc surprinzator, cea mai comuna bautura varsata pe laptopuri este cafeaua. Aceasta le deterioreaza si le ucide complet, deoarece contine o varietate de ingrediente ce pot fi daunatoare (cofeina, cafestol, acid cafeic, aditivi, zaharuri). Daca trebuie sa bei cafea cand lucrezi, asigura-te ca este fara zahar.

Ce faci daca ai varsat lichid pe laptop?

Actioneaza urgent. De cele mai multe ori, lichidul nu se va infiltra in interior si laptopul poate scapa (mai ales daca ai varsat o cantitate mica de lichid). Daca lichidul patrunde in interior, s-ar putea sa te confrunti cu o pierdere hardware totala.

- Actioneaza rapid. Nu ai timp sa te duci sa iei prosoape din dulap. Cu cat actionezi mai rapid, cu atat sansele de a salva laptopul sunt mai mari.

- Deconecteaza toate sursele de alimentare. Curentul electric este cel mai mare dusman in acest caz, pentru ca poate provoca un scurtcircuit. Nu mai este timp sa salvezi fisierul. Nu urma procedura normala de oprire a laptopului. Pur si simplu, inchide-l, intoarce-l cu susul in jos si scoate bateria. Fa acest lucru cat mai rapid cu putinta. Daca poti, in continuare ar trebui sa folosesti un prosop pentru a sterge orice urma de lichid vizibil.

- Deconecteaza toate accesoriile si perifericele

- Tine laptopul cu susul in jos pentru a reduce la minimum patrunderea lichidului in interior.

- Asteapta ca laptopul sa se usuce

Ca sa fii sigur ca laptopul tau este pe maini bune, iti recomandam ca in continuare sa mergi la un service laptop. Acolo, vei primi suportul si asistenta de care ai nevoie.