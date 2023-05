Cum plantezi și crești bujori. Trucuri pentru flori mari și strălucitoare în grădina ta

Cultivarea și întreținerea bujorilor este ușoară deoarece este o plantă perenă care necesită întreținere redusă. De fapt, bujorii pot trăi peste 100 de ani.

Originari din Asia, ei au nevoie de vreme mai rece pentru a înflori pentru că nu se descurcă bine în climatele calde. Pot ajunge la 1,6 metri înălțime. Soiurile sunt cu petale simple, semiduble și duble, scrie housebeautiful.com.

Bujorii înfloresc în mai-iunie, în funcție de soi și de climă. După ce florile se estompează, frunzișul atrăgător durează tot sezonul. Multe tipuri de bujori sunt foarte parfumate, cu un miros care poate varia de la picant la dulce. De asemenea, vin într-o gamă largă de nuanțe, inclusiv alb, coral, crem, purpuriu, roz fierbinte, roz piersic și galben strălucitor.

Ce trebuie să știți despre cultivarea bujorilor:

Soiuri de bujori

Există trei tipuri principale: Bujori erbacei, care mor până toamna și sunt cel mai ușor tip de cultivat; bujori de copac, care au o formă stufoasă și tulpini lemnoase și care nu mor toamna. Ei își revarsă frunzele ca și alți arbuști de foioase; și bujori Itoh, numiți și bujori intersecționali, care sunt un hibrid al primelor două tipuri. De asemenea, ei mor iarna.

Cum se plantează

Le place lumina soarelui, așa că au nevoie de peste 6 ore de lumină solară directă/zi. Nu produc flori în grădinile umbrite, deși acestea vor rezista mai mult cu umbra după-amiezii dacă locuiești într-un climat cald.

Nu le plac condițiile umede, așa că au nevoie de un sol bine drenat. Nu le planta prea aproape de alte plante perene sau copaci, deoarece vor trebui să concureze pentru apă și nutrienți.

Dacă are rădăcină goală (fără pământ atașat), plantează tuberculul la aproximativ 2-3 centimetri sub pământ. Toamna este cel mai bun moment pentru a planta bujori cu rădăcină goală. Bujorii în ghiveci se pot planta într-o gaură care are de două ori lățimea ghiveciului și la aceeași adâncime în care era în recipient. Plantează bujorii în ghiveci imediat ce îi cumperi. În ambele cazuri, adăugați niște îngrășământ de uz general în gaură atunci când plantezi și udă-le bine. Odată plantați, bujorii sunt toleranți la secetă.

Au nevoie de furnici pentru a înflori?

Nu! Acesta este un mit iar furnicile sunt acolo doar pentru a aduna nectar din muguri. Nu vor răni planta și bujorii nu au nevoie de furnici pentru a înflori. De asemenea, plantarea bujorilor lângă casă nu va invita furnicile în casa ta; tipul de furnici cărora le plac bujorii nu trăiesc în interior.

Când se taie pentru buchete

Poți tăia bujorii pentru buchete atunci când mugurii au puțină culoare, dar se simt ușor moi. Scutură furnicile sau bagă-i sub apă înainte de a aduce florile în interior. Bujorii tăiați ar trebui să țină peste 5 zile în vază dacă sunt păstrați la rece și departe de lumina directă a soarelui. Dacă tai bujorii când sunt complet deschisi, aceștia vor dura doar circa două zile.

Cum se îngrijesc

Din fericire, au nevoie de foarte puțin. Bujorii ierbacei ar putea avea nevoie de cercuri pentru a împiedica florile mari să se răstoarne. Dacă sunt foarte uscați, nu este o idee rea să uzi bujorii în timpul formării mugurilor și al înfloririi. În cele din urmă, atunci când florile se estompează, se îndepărtează sau sunt tăiate, capetele semințelor permit plantei să stocheze mai multă energie pentru înflorirea de anul viitor.

Ar trebui tăiați?

Bujorii erbacei trebuie tăiați la câțiva centimetri de sol în toamnă, după primul îngheț puternic. Îndepărtează orice frunziș și aruncă-l pentru a reduce riscul de iernare a bolilor. Bujorii de copac nu trebuie tăiați niciodată.

De ce nu înfloresc

Este posibil să obții bujori în primul an de la plantare dar adesea au nevoie de câteva sezoane pentru a înflori. Ai răbdare și vei fi răsplătit cu flori în anii următori.

Un alt motiv pentru care bujorii nu înfloresc este că au fost plantați prea adânc sau sunt acoperiți cu prea mult mulci. Ei trebuie să fie plantați la circa doi centimetri sub suprafață.

Nu vor înflori dacă nu au suficient soare sau dacă sunt aglomerați de alte plante perene și copaci.

Mugurii pot fi uciși de un îngheț sau de prea multă căldură.

În pofida acestor probleme ocazionale, majoritatea bujorilor sunt foarte ușor de cultivat și merită plantați. Puține alte plante perene au flori atât de opulente sau o frumusețe durabilă și care să devină o plantă moștenită de următoarea generație.