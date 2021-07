Care este cel mai bun material pentru un bong?

Nimic nu se compara cu momentul in care ajungi acasa dupa o zi grea de munca si pur si simplu te lasi absorbit de canapeaua moale din sufragerie. E liniste, ai lasat in exteriorul casei toate grijile de la job, traficul infernal, problemele care te-au apasat pana acum si, in sfarsit, te poti relaxa.

Probabil singurul mod prin care acest tablou al pacii si linistii poate fi si mai frumos ar fi daca ai chema niste prieteni si v-ati bucura impreuna in jurul unui bong. Insa, fiind atat de multe variante pe piata, nu stii ce model sa alegi. Iata care este cel mai bun material pentru acest dispozitiv!

Limpede ca… sticla

In general, acest material este considerat a fi premium. Calitatea fumului inhalat este una aparte, iar aspectul device-ului pentru fumat este deosebit. Una dintre primele zone in care vei simti proprietatile acestui material va fi in zona gatului. Adesea, senzatia de gat sensibil sau de gura uscata vine la pachet odata cu experienta fumatului.

Particulele ramase pe peretii vasului de pe urma arderii tutunului sunt mult mai usor de indepartat prin spalare, decat in cazul altor materiale care absorb ramasitele. In cazul in care doresti sa iei cu tine in calatorii acest dispozitiv, este indicat sa il transporti intr-o carcasa de protectie. Pe cat de inalta este calitatea fumatului printr-un bong de sticla, pe atat de fragil este materialul de fabricatie.

Ceramica, pentru artistul din tine

Similar cu cel din sticla, din punctul de vedere al prestigiului, un device pentru fumat din ceramica va oferi o perspectiva unica asupra inhalarii fumului. In functie de nevoile tale, poti gasi modele simple sau foarte elaborate. Crearea unui astfel de instrument necesita multa maiestrie si indemanare.

Datorita caracteristicii lutului de a fi mai gros decat sticla, acest tip de bong are, de regula, o durata de viata mai lunga. Cu toate acestea, posesorii nu trebuie sa aiba falsa impresie ca acest material ar rezista unui clipe de neatentie in care ar cadea de pe o masa.

Clasicul plastic

Majoritatea modelelor de bong de pe piata sunt din plastic. Acestea, de obicei, au un design mai simplu decat cele din sticla sau ceramica. Le poti gasi in orice culoare si forma. Probabil cel mai mare avantaj al dispozitivelor din acest material este durabilitatea. Il poti lua cu tine oriunde, il poti depozita unde ai loc si nu trebuie sa iti faci griji ca se poate strica la cel mai mic accident.

Acestea sunt ideale pentru calatorii si pentru calatori. Fiind un material care absoarbe usor particulele, este foarte important sa il speli dupa fiecare utilizare. Astfel, vei evita formarea unui miros neplacut si ii vei prelungi durata de viata.

Pentru a te asigura ca faci alegerea potrivita, este indicat sa iti oferi un raspuns la urmatoarele intrebari: ce anume iti doresti de la un bong? Vrei sa il tii in casa sau iti doresti sa il poti transporta usor? Cat de mare sa fie? Doresti si accesorii? Cat de usor se spala? Daca nu te poti hotari, stai linistit! Intra pe www.legalizeit.ro si cere sfatul unui specialist! Ofera-ti relaxarea de care ai nevoie! Meriti!