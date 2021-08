Care sunt cele mai bune lenjerii de pat pentru noptile caniculare?

Vara este o bucurie, dar si o pacoste cand vine noaptea si confortul somnului dispare din cauza caldurii. Asternuturile nepotrivite parca pun paie pe foc in toata aceasta poveste. Dimineata te trezesti mai obosit decat atunci cand te-ai culcat si asta anunta o zi nu tocmai buna. Iata de ce este atat de important sa alegi mereu acele articole pentru pat care ofera cel mai bun confort, chiar si in noptile caniculare.

Pentru ca noptile de vara sa fie presarate cu praf de stele, iar visele tale sa fie dintre cele mai placute, se recomanda folosirea unor lenjerii de pat din fibre naturale. Astfel, bumbacul 100%, amestecurile de 75% bumbac si 25% bambus sau bumbacul satinat ar fi solutiile ideale pe timp de canicula.

Gradul de respirabilitate oferit de un material este esential pentru a fi siguri de confort. Materialele naturale sunt recunoscute pentru aceasta calitate. Densitatea fibrelor din tesatura permite circularea aerului si lasa pielea sa respire. Astfel, chiar si cei mai sensibili, care sufera de alergii si iritatii dermatologice se pot odihni linistiti in aceste lenjerii de pat.

Bumbacul este cel mai iubit material. Deosebit de practic, acesta este in topul preferintelor cumparatorilor. Se intretine usor, nu isi modifica forma sau structura atat timp cat sunt respectate instructiunile de curatare de pe eticheta. Datorita compozitiei, este recomandat atat vara, cat si iarna, pastrand racoare in noptile calduroase si mentinand caldura in noptile reci. Este probabil unul dintre cele mai versatile materiale existente pe piata. Copiii se simt excelent atunci cand sunt inveliti cu lenjerii de pat din bumbac 100%.

Amestecurile de 75% bumbac si 25% bambus sunt absolut fabuloase. Considerate lenjerii din categoria de lux, acestea ofera un confort optim pentru un somn odihnitor. Ambele fibre sunt naturale si se comporta delicat cu pielea. Au un grad de respirabilitate crescut, absorb transpiratia corpului din timpul noptii si permit ventilarea naturala a aerului. Lenjeriile din bumbac si bambus sunt hipoalergenice, nu se sifoneaza si sunt usor de intretinut.

Lenjeriile din bumbac satinat sunt dintre cele mai prestigioase articole. Acestea se remarca prin rafinament si finete. Pot fi folosite in noptile toride de vara, avand capacitatea de a pastra senzatia de racoare.

Toate aceste lenjerii de pat au un efect benefic asupra confortului fizic si psihic. Pe langa faptul ca mentin o temperatura optima corpului, acestea previn insomnia si tulburarile de somn. Daca si tu te confrunti cu aceste probleme, atunci incearca sa folosesti unul dintre materialele sugerate anterior. Cu siguranta vei scapa de starea generala proasta, de lipsa de concentrare, de oboseala sau de durerile de cap.

Prospetimea asternuturilor de calitate, din materiale naturale te imbie la somn si te ajuta sa adormi rapid, fara a mai numara oitele de pe campii. Bumbacul, bambusul, satinul, matasea, inul, sunt materiale care asigura confortul si previn aparitia astmului sau a problemelor de respiratie.

Datorita faptului ca sunt respirabile, aceste lenjerii de pat impiedica instalarea microbilor in tesatura. Astfel, pielea nu va suferi de alergii sau iritatii. Fiind usor de curatat, pot fi spalate rapid o data la doua sau trei saptamani. Curatenia si prospetimea contribuie, de asemenea, la un somn de calitate. Asadar, nu ezita sa investesti in cele mai bune lenjerii pentru a beneficia de conditii de somn excelente.