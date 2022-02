Care sunt principalele 7 avantaje oferite de parchetul laminat?

Parchetul laminat a devenit foarte popular în ultimii ani și probabil mulți oameni se întreabă adesea dacă este rezistent la apă, la uzură, ce alte avantaje oferă acest tip de pardoseală. Iată care sunt principalele caracteristici și avantaje ale parchetului laminat:

1. Rezistent la umiditate

Această pardoseală este rezistentă la apă, pentru că tehnologia care i s-a aplicat îi conferă și această proprietate. Parchetul laminat poate rezista la umiditatea de la suprafață, mai ales dacă are o acoperire impermeabilă. Dacă este un laminat tradițional fără acoperiri impermeabile, atunci în caz de umiditate, apa trebuie ștearsă imediat de pe podea, astfel îmbinările laminatului nu se vor umezi.

Există și un tip de pardoseală laminată care este rezistentă la apă și care poate fi de brand Quick-Step. Aceasta poate fi impermeabilă în procent de aproximativ 100% sau poate rezista până la 72 de ore.

2. Rezistent la uzură

Pardoseala laminată a ajuns să fie foarte apreciată de clienți și datorită proprietăților sale de rezistență la uzură. Această pardoseală are o durată de viață de 25-30 de ani. Ea are un strat superior care este realizat dintr-o rășină melaminică, ce are rezistență la uzură. Prin urmare, parchetul laminat este destul de rezistent, dar asta nu înseamnă că nu poate fi uzat după o perioadă îndelungată de timp, mai ales dacă este folosit în zone cu trafic intens, unde impactul asupra lui este puternic.

Pentru a avea un aspect decorativ plăcut, parchetul laminat trebuie întreținut și protejat de lovituri.

Parchetul laminat poate fi folosit în case, vile, apartamente, spații comerciale cu trafic mediu – cum sunt birourile, buticurile și restaurantele, dar și în anumite magazine.

3. Ușor de întreținut

Pardoseala laminată este ușor de curățat, nu trebuie să-ți faci griji nici cu privire la posibile pozne, realizate de copii (care pot vărsa un pahar cu apă pe podea) sau de animale de companie – câini, pisici. Astfel de accidente pot fi remediate cu ușurință, pentru că parchetul poate fi șters, aspirat, spălat cu mopul puțin umezit.

4. Compatibil cu încălzirea în pardoseală

Există un tip de parchet laminat special creat pentru încălzirea în pardoseală, care este adaptat de producător la acest sistem de încălzire. Acest produs este potrivit și din punct de vedere estetic și din punct de vedere al conductivității termice. Transferul de căldură prin parchet se realizează suficient de bine și astfel se îmbunătățește confortul în casă.

Desigur există și alte variante de pardoseli compatibile cu încălzirea în pardoseală, cum este gresia și piatra, dar parchetul laminat este cea mai ieftină opțiune. Parchetul laminat este o alternativă atractivă și avantajoasă ca preț la pardoseala din lemn de esență tare, deci merită instalat în casă.

5. Nu scârțâie

Nimeni nu-și dorește să aibă o pardoseală care să scârțăie sub picioare. Dacă se alege parchetul laminat, atunci nu se vor auzi zgomote de scârțâituri la mers. În general podelele din lemn de esență tare pot fi zgomotoase, pentru că sunt adesea asociate cu uzura.

Un lucru important este ca parchetul să fie instalat de un specialist, pentru că în caz contrar este destul de ușor de ratat anumite detalii ce țin de alegerea și aplicarea prachetului în locuință și astfel poate apărea riscul de scârțăit datorat unei instalări neadecvate. Dacă scândurile de parchet nu sunt cerate și nu au marginile lubrifiate, atunci ele se pot freca și pot face un zgomot de trosnire, sau asemănător cu un scârțâit.

6. Ușor de instalat

Parchetul laminat este ușor de instalat, dar pentru a obține o pardoseală armonioasă, este bine de apelat la ajutorul unui specialist, care va ține cont de toate detaliile.

7. Se găsește într-o varietate de modele