Cauti dezinfectantii ideali pentru casa ta? Iata 3 factori de care sa tii cont!   

Daca solutiile de dezinfectare erau, pana acum, numai in atentia centrelor medicale si a parintilor cu copii mici, pandemia de coronavirus a schimbat pentru totdeauna importanta acestora. Astfel, indiferent daca lucrezi sau nu in regim de telemunca, mediul casnic trebuie sa fie pastrat curat, sigur si sanatos.

Pentru a reusi acest lucru, foarte multe persoane aleg dezinfectanti de inalta calitate, substante concepute pentru uz casnic sau comercial care pot elimina bacteriile si virusurile de pe majoritatea suprafetelor. Inainte de a descoperi toate detaliile importante, vei afla cu ce scop a fost creata gama de produse profesionale de dezinfectare si cum lucreaza aceste solutii pentru a asigura un mediu lipsit de microorganisme periculoase.

Cum functioneaza?

Exista o multime de categorii de dezinfectanti (pentru suprafete, pentru maini etc.), insa modul in care aceste produse functioneaza este similar. Solutiile de dezinfectare sunt agenti chimici care, odata aplicati pe suprafata in cauza, au efect de distrugere a virusurilor, fungilor, bacteriilor si altor microorganisme care pot pune in pericol sanatatea persoanelor.

Mai precis, substanta care inactiveaza acesti agenti patogeni este cunoscuta drept “ingredient activ”, avand rolul de a distruge microorganismele periculoase la nivel celular. Pe langa ingredientele active, produsele din gama de dezinfectanti mai pot contine si alte substante cu scopuri variate, precum agenti de ingrosare (in cazul gelurilor) sau alti aditivi care sa contribuie la eficientizarea operatiunii de dezinfectare.

Care este cel mai potrivit produs de dezinfectare pentru casa ta?

Gama de dezinfectanti este foarte diversificata, asadar va trebui sa alegi solutiile care se potrivesc necesitatilor tale. Iata cateva detalii pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand cauti o solutie simplu de utilizat si care sa isi faca treaba!

- Eficienta. In cazul solutiilor de dezinfectare, eficienta este sinonimul calitatii. Astfel, unele substante pot elimina toti agentii patogeni, in timp ce altele vor reduce doar numarul bacteriilor de pe anumite suprafete. In momentul de fata, cele mai multe persoane se concentreaza pe distrugerea unui agent patogen anume, respectiv Covid-19.

Astfel, poti opta pentru cele mai eficiente solutii dezinfectante sub forma de spray cu pulverizator, lichid sau servetele dezinfectante pentru suprafete. Spre deosebire de solutiile de dezinfectare, solutiile de igienizare care afirma ca elimina chiar "99,9%" din bacterii pot sa nu aiba niciun impact asupra virusului Covid-19.

- Siguranta in utilizare. Exista foarte multe substante chimice care pot distruge virusurile, bacteriile si alte microorganisme periculoase, insa doar cateva (si in concentratii anume) sunt sigure pentru uz casnic sau comercial. Astfel, unele tipuri de dezinfectanti pot deteriora anumite suprafete, in timp ce alte solutii puternice pot crea iritatii ale tractului respirator sau chiar arsuri ale pielii. Tocmai de aceea, trebuie sa citesti cu atentie instructiunile de utilizare inainte de a alege solutia de dezinfectare potrivita pentru mediul in care locuiesti sau lucrezi.

- Usurinta in utilizare. Pe langa toate aspectele ce implica eficienta si eficacitatea, dezinfectantii trebuie sa asigure si o modalitate practica de folosire. Astfel, daca vrei sa dezinfectezi anumite suprafete de acasa ori din mediul de lucru, poti folosi o carpa imbibata in solutie de dezinfectare sau o varianta mai practica: servetele dezinfectante pentru suprafete. Acestea sunt ideale pentru manere, tejghele, balustrade, clante si alte suprafete de contact.