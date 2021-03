Ce conditii trebuie sa indeplineasca un stetoscop bun

Cum sa alegi un stetoscop bun?

Alegerea unui stestoscop presupune multa atentie si este nevoie sa tinem cont de anumite aspecte atunci cand vrem sa achizitionam unul potrivit. Asta pentru ca acesta este un element esential in activitatea medicala si de calitatea lui depinde acuratetea diagnosticului stabilit de medic. De aceea, in cele ce urmeaza, vom vorbi despre ce lucruri trebuie sa ai in vedere atunci cand vrei sa faci o asemenea alegere.

Un stetoscop este un instrument medical format, in general, din trei elemente: olivele aureale/castile, o capsula si un tub care le leaga pe primele doua. La nivelul capsulei se afla o diafragma care va augmenta sunetele pe frecvente inalte, oferind o acustica perfecta astfel incat cadrele medicale sa poata asculta cu usurinta felul in care functioneaza organele interne.

Fie ca esti specialist in cardiologie, asistent, medic veterinar sau student la medicina, ai nevoie de un stetoscop bun. Pe de alta parte, tipul de examinare presupune o alegere diferita pentru fiecare caz in parte si acest lucru poate sa te puna in dificultate. In acest sens, cardiologii vor avea nevoie de stetoscoape de inalta performanta, cu capsula dubla, intrucat ele au capacitatea de a depista sunetele si frecventele inalte si joase. Pentru o examinare mai detaliata, unele dintre stetoscoape pot prezenta si un tensiometru in dotarile acestuia. Acest tip de stetoscop va ajuta la detectarea problemelor pulmonare sau cardiace.

Exista si stetoscoape cu clopot dublu, cu capete interschimbabile, pe care de obicei le folosesc medicii pediatri, o fata fiind destinata ascultatiei pentru adulti, iar cealalta celei pentru copii.

In pas cu tehnologia de ultima generatie, exista si stetoscoape electronice, ideale pentru identificarea celor mai fine sunete emise de organe, care sunt, de obicei, mai dificil de sesizat. Acestea sunt prevazute cu un dispozitiv cu afisaj, pe care frecventa batailor inimii este redata automat, in timp real. De cele mai multe ori, acestea sunt folosite de medicii cardiologi, care lucreaza la terapie intensiva, la urgente sau pe sectiile de medicina interna.

Un stetoscop simplu va fi potrivit pentru examinarile realizate de personalul medical, ce au nevoie de precizie si rapiditate in consultatie.

Sfaturi de care sa tii cont in alegerea stetoscopului

Desi toate stetoscoapele arata in mod similar si au in componenta aceleasi elemente de baza, exista si anumite diferente de care este bine sa tii cont, pentru a te asigura ca alegi unul pe masura nevoilor tale si adaptat ariei de activitate.

1. Urmareste raportul calitate-pret.

Ideal ar fi ca un stetoscop bun sa fie expresia perfecta a raportului calitate-pret. Este important ca acesta sa ofere o experienta profesionala, sa asigure o ascultatie exacta si rapida. Un stetoscop de buna calitate va avea un pret corect si va fi insotit de o garantie de cel putin doi ani.

2. Tine cont de performanta pana la cel mai mic detaliu.

Detectarea sunetelor perceptibile doar cu ajutorul acestui dispozitiv, suflul aortic precum si sunetele anormale ale plamanilor trebuie sa se faca cu precizie maxima. Este necesar ca amplificarea sunetelor sa fie cat mai mare, in acelasi timp sa aiba capacitatea de a anula zgomotele ambientale sau cele provocate de frictiune pentru a te putea concentra asupra sunetelor importante.

3. Un stetoscop bun trebuie sa fie ergonomic si usor de folosit.

Atat pentru cadrul medical, cat si pentru pacient, stetoscopul este bine sa fie cat mai ergonomic, capsula acestuia putand fi manevrata usor cu o singura mana, fiind confortabil astfel. Aceasta poate fi simpla, caz in care diafragma (pentru sunetele inalte) si clopotul (pentru sunetele joase) vor fi dispuse pe aceeasi parte, medicul fiind nevoit sa aplice o presiune diferita pentru a identifica cele doua tipuri de sunete. La capsula dubla, cele doua parti sunt separate, asa incat se intoarce capatul la utilizare, in functie de sunetele ascultate. Este bine ca aceste capsule sa nu fie reci la contactul cu pielea pacientului. Capetele pot fi intersanjabile, mai ales daca acesta va fi utilizat frecvent. Olivele auriculare trebuie si acestea sa fie delicate si confortabil de purtat, dintr-un unghi anatomic, orientate catre canalul auditiv al purtatorului, dar care sa prezinte un nivel optim de rigiditate. De asemenea, este recomandat ca

4. Caracteristicile tehnice si de design sa fie exceptionale.

Materialele din care este realizat stetoscopul trebuie sa fie calitative, pentru ca sunetele ascultate sa fie cat mai precise, iar utlilizatorul, cat si pacientul sa se bucure de o experienta cat mai placuta. Si precizia de conectare a pieselor este importanta, cat si tubulatura elastica ce isi pastreaza forma si flexibilitatea in timp, chiar daca va fi pliata strans in buzunar sau intr-o borseta de protectie. Modelele de stetoscop pot fi de diferite culori, in functie de preferinte. Este de preferat sa eviti tuburile din latex intrucat exista pacienti alergici la acest material. Dimensiunile tubului pot fi de asemenea diferite, cele mai lungi avand avantajul de a putea sta la o distanta mai mare de pacientii bolnavi in timpul consultului, iar cele cu tubul mai scurt sunt potrivite pentru medicii pediatri. In aceleasi diferentieri, capsulele pot avea diametru mai mic sau mai mare, cele cu diametrul mai mic fiind pentru copii.

5. Intretinerea sa se faca usor.

Este necesar sa putem face mentenanta stetoscopului cu usurinta, sa putem curata elemente ori de cate ori este nevoie. In acest sens, este nevoie ca acesta sa se poata dezasambla facil, dar trebuie sa urmezi instructiunile de curatare. Deseori instrumentul se poate dezinfecta fara dezasamblare, cu o carpa umeda si putin alcool.

In functie de modelul ales, un stetoscop bun trebuie sa permita configurarea in diverse variante, acoperind toata varietatea de aplicatii posibile.

