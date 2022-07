Ce tipuri de saltele sunt potrivite pentru tine?

Îți miști membrele cu grijă și, datorită sprijinului bun pe care le oferă gama de saltele din magazinul online romesa.ro, ai în sfârșit mai puțină durere de spate. Cine ar fi crezut că o saltea adaptată nevoilor tale, ar putea face o asemenea diferență. Ți-ar plăcea să te bucuri de nopțile tale de somn și să te trezești bine odihnit și mulțumit a doua zi dimineață? Atunci alege saltele din magazinul online romesa.ro.

Susținere și ușurare

O saltea bună ușurează corpul și îl susține în poziția spatelui și lateral, astfel încât mușchii să se poată relaxa. În poziție laterală, umerii și bazinul se scufundă atât de mult, încât coloana vertebrală își menţine postura naturală. În decubit dorsal, salteaua trebuie să se adapteze formei de S a coloanei vertebrale. Acest lucru împiedică încordarea constantă a coloanei vertebrale, pentru a-și menține forma naturală și poate preveni tensiunea în dimineața următoare.

Deoarece nu există două corpuri identice, nu orice saltea este la fel de potrivită pentru toată lumea. Mărimea, silueta și greutatea, dar și preferințele personale sau caracteristicile fizice, decid ce saltea este potrivită pentru tine. Saltelele sunt de obicei clasificate în funcție de materialele lor și diferă în principal în ceea ce privește miezul lor. De obicei, miezul determină și diferitele proprietăți pozitive ale unei saltele.

Cufundă-te în saltele din spumă

Saltelele din spumă au, în general, un nivel ridicat de adaptabilitate la corpul utilizatorului. Îți modelează conturul corpului atunci când te întinzi și îți ajută coloana vertebrală să adopte o postură sănătoasă. Prin urmare, saltelele din spumă sunt potrivite în mod special pentru persoanele cu un somn agitat sau dureri de spate. O elasticitate ridicată asigură că părțile grele ale corpului, cum ar fi umerii și pelvisul, se scufundă în saltea, în timp ce părțile ușoare ale corpului sunt susținute.

Diferența dintre spuma rece și spuma de confort constă în procesul de fabricație. Cu o saltea de spumă confortabilă, miezul este încălzit pentru a o întări. O saltea din spumă rece nu este încălzită. Acest lucru are efect asupra somnului mai târziu. În timp ce spuma de confort se adaptează la căldură, poți folosi și o saltea de spumă rece în dormitoare răcoroase, cu o temperatură a camerei sub 18 grade. Dacă ți-e frig noaptea, saltelele din spumă sunt grozave. Miezul are un nivel ridicat de izolare termică, stochează căldura corpului și o eliberează treptat. Cu toate acestea, prin structura de spumă cu pori deschiși, circulă suficient aer.

Saltelele cu arcuri interioare, bune pentru cei care transpiră

Saltelele Innerspring sunt clasicele printre saltele și sunt adesea folosite în combinație cu paturile box spring. Au un miez de arcuri spiralate înconjurate de un strat de căptușeală și o suprafață exterioară. Deoarece nu sunt fabricate dintr-o bucată solidă, dar au cavități mari în interior, aceste saltele elimină rapid umezeala spre exterior și asigură un climat bun de dormit. Prin urmare, sunt potrivite în special pentru tine, dacă transpiri ușor noaptea. Interioarele saltelelor cu arcuri sunt respirabile, ceea ce previne dezvoltarea mucegaiului.