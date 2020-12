Cea mai buna si cea mai practica optiune de placare a peretilor din baie

Una dintre cele mai dificile alegeri pe care trebuie sa le faci atunci cand iti amenajezi baia este sa alegi tipul de placare a peretilor. In alte zone alegerea este mai simpla deoarece este vorba despre zone uscate lipsite de umiditate. In baie, lucrurile sunt mai complicate si chiar daca ai un ventilator care sa isi faca treaba eficient tot ai nevoie de finisaje usor de intretinut.

Cea mai buna optiune este sa alegi faianta pentru baie deoarece prezinta o serie de calitati care nu sunt de neglijat atunci cand vine vorba despre amenajarea casei. Desi faianta pentru baie este considerata a fi o optiune clasica pentru acoperirea peretilor, daca este montata corespunzator atunci poate sa fie o solutie eficienta pe termen lung.

Faianta pentru baie o optiune buna pentru amenajari

Luand in considerare ca faianta baie este o placare cu caracter permanent trebuie sa alegi neaparat un model care sa fie usor de asortat cu restul elementelor din baie. Trebuie sa iei in considerare faptul ca de-a lungul timpului este posibil sa schimbi anumite elemente precum stilul mobilierului sau diverse obiecte sanitare iar culoarea faiantei trebuie sa se potriveasca in continuare cu viitoarele tale planuri.

Faianta este o modalitate de amenajare a spatiilor interioare inca de pe vremea vechilor romani si a fost folosita chiar si pentru suprafete cu apa statatoare precum interiorul cazilor sau bazinelor din baile publice.

Design-ul este foarte important in amenajarea casei deoarece poate sa dicteze nivelul de confort vizual de care te vei bucura. Alegerea faiantei pentru baie trebuie sa fie facuta tinand cont de imaginea de ansamblu care se doreste sa se obtina la final. Poti alege placi de faianta mate sau lucioase dar daca vrei ceva mai practic atunci optiunea din urma este cea mai buna. Un alt aspect de care trebuie tinut cont in amenajarea casei cu faianta este aceea sa alegi un model potrivit cu dimensiunea spatiului pentru care se adreseaza.

Cum poti folosi faianta pentru amenajarea baii?

Placile de faianta supradimensionate pot sa creeze senzatia unui spatiu mai generos iar culorile deschise pot sa contribuie la crearea unui design mai potrivit pentru spatiile mici. Prea multe placi de faianta pot sa creeze senzatia unui spatiu aglomerat si chiar deprimant.

Poti sa optezi si pentru placarea partiala a peretilor cu faianta pentru baie. Efectul va fi unul placut iar zonele in care este multa apa, asa cum este in zona cazii sau dusului, va fi protejata. De asemenea, poti sa pui faianta numai in partea inferioara a peretilor pana la o anumita inaltime. Este o modalitate de amenajare des intalnita mai ales in apartamente.

Este important sa alegi culori care se pot completa reciproc cat mai bine dar si sa fie in tendintele actuale. In spatiile de dimensiuni generoase poti alege orice culoare de faianta dar trebuie sa tii cont ca este o solutie pe termen lung si ca preferintele se pot schimba. De asemenea, faianta trebuie sa fie instalata de profesionisti in domeniu pentru ca peretele sa fie bine izolat impotriva umiditatii iar placile de faianta sa nu se desprinda. Sunt multe optiuni foarte placute de modele de faianta din care poti sa alegi, asadar, vei putea sa gasesti ceva potrivit cu gusturile tale foarte usor in magazinele online sau in showroom-uri.