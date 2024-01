Sunt sute, dacă nu mii de cărți bune pentru copii. Dar câte dintre ele am dori să le împărtășim copiilor? Ne imaginăm destul de multe. Cărțile pe care le citim în copilărie sunt unul dintre numeroasele lucurile care ne modelează. Poate că nici nu știm asta, dar ani mai târziu, aceste cărți vor avea un loc drag în inimile noastre, pe măsură ce continuăm ciclul de a lăsa următoarea generație să le citească.

Iată cele mai bune cărți pentru copii din toate timpurile:

Unde sunt lucrurile sălbatice, de Maurice Sendak

Charlotte’s Web, de E. B. White

Micul Prinț, de Antoine de Saint-Exupéry

Charlie și fabrica de ciocolată, de Roald Dahl

Alice în Țara Minunilor, de Lewis Carroll

Harold și creionul violet, de Crockett Johnson

Noapte bună Lună, de Margaret Wise Brown

Omida foarte flămândă, de Eric Carle

The Giving Tree, de Shel Silverstein

Pisica cu pălărie, de Dr. Seuss

Leul, vrăjitoarea și garderoba, de C.S. Lewis

Winnie-the-Pooh, de A. A. Milne

Povestea lui Peter Rabbit, de Beatrix Potter

Velur, de Don Freeman

Anne of Green Gables, de Lucy Maud Montgomery

The Little Engine that Could, de Watty Piper

James și piersicul uriaș, de Roald Dahl

Podul către Terabithia, de Katherine Paterson

Povestea lui Ferdinand, de Munro Leaf

Spionul Harriet, de Louise Fitzhugh

Din cauza lui Winn-Dixie, de Kate DiCamillo

Curious George, de Margret Rey și H. A. Rey

O, locurile în care vei merge!, de Dr. Seuss

Chicka Chicka Boom Boom, de Bill Martin Jr

Ouă verzi și șuncă, de Dr. Seuss

Alexandru și ziua îngrozitoare, îngrozitoare, deloc bună, foarte rea, de Judith Viorst

Clasici vechi și noi

Cele mai multe dintre aceste cărți pentru copii vă vor fi familiare. Poate că ați citit multe dintre ele și ați auzit despre ele. Sau chiar ați vizionat o emisiune de televiziune sau o adaptare de film.

Unele dintre aceste cărți se află probabil undeva prin casa ta. Sunt cărți scurte și ușor de citit. Am încercat să omitem romanele mai lungi, dar câteva au scăpat. Este greu să-l scoți pe Charlie și Fabrica de Ciocolată de pe listă. L-am inclus pe James și piersicul uriaș pentru că este un roman important, notează booksofbrilliance.com.

