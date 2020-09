Celebrul brand de electrocasnice de lux Lofra Italia pătrunde pe piața românească

Compania TECHSTORE.Ro a adus în România și celebrul brand de electrocasnice de lux Lofra Italia, care s-a angajat de ani de zile pe calea confortului durabil cu produse electrocasnice de lux, de calitate premium, și care facilitează economisirea de energie și protejarea mediului.

LOFRA este un brand de lux din Italia specializat în aparatele electrocasnice de bucătărie. Acest producător italian de aparate de uz casnic de ultimă generație a devenit lider pe piață în acest domeniu încă din anii 1980, propunând echipamente super-premium, care sunt inovatoare, fiabile și durabile.

Marca Lofra a fost înființată de frații Lovato, în anul 1956, în Torreglia, în provincia Padova. Ei s-au remarcat încă de pe atunci, din perioada interbelică, prin produsele de tip paioli realizate din materiale rămase de la război. Apoi au realizat sobe de camping, sobe de încălzire și aparate de uz casnic. Începând din perioada anilor 80, fiii lor au continuat activitatea familiei și au realizat o gamă largă de produse ce aveau componente "Made în Italy" și care impresionau prin tehnologii înalte la vremea aceea.

Din dorința de a deveni cel mai mare lider pe piață în domeniul aparatelor electrocasnice și de a satisface nevoile cumpărătorilor, Lofra își continuă activitatea sub numele de "New Lofra" din anul 2010 și își promovează noile produse electrocasnice pentru bucătării și cuptoarele de înaltă calitate. Printre cele mai renumite creații de marcă Lofra se află:

Gama de bucătării profesionale

Linia de cuptoare încorporabile cu blaturi de gătit

Produsele Free-Standing

Linia inovatoare Curva, pentru bucătării cu design frontal curbat

Cuptorul vertical dublu în sus și în jos și altele.

În prezent, Lofra produce produse de calitate premium – plite, cuptoare încorporabile, aragazuri - care contribuie la exprimarea artei culinare. Toate produsele sunt realizate din materiale care sunt prietenoase cu mediul, au componente "Made în Italy", dispun de funcții avansate, tehnologii de top și modele inovatoare cu design spectaculos.

Produsele electrocasnice de marcă Lofra sunt de ultimă generație și sunt recunoscute în întreaga lume pentru calitate, design atractiv și funcțional, fiabilitate, rezistență, durabilitate și conceptele inovatoare.

Când căutăm echipamente electrocasnice LOFRA de lux – aragazuri sau cuptoare, plite și hote – ar trebui să ținem cont de calitate și preț, marcă, stil, design, stil, funcționalitate și durabilitate. Cu siguranță, ne dorim ca aragazul sau cuptorul nostru să arate spectaculos în bucătărie, de aceea ar trebui să selectăm un model pentru gustul nostru.

Acestea sunt comercializate și în țara noastră prin compania TECHSTORE, care are peste 10 ani de experiență în domeniu. Compania comercializează produse de calitate premium, ca de exemplu: aragazuri, plite încorporabile, hote de bucătărie, frigidere side by side, cuptoare incorporabile, mașini de spălat, grătare, espressoare, aspiratoare etc.

Întreaga gamă de echipamente din oferta TECHSTORE.Ro este bazată pe branduri ultra-premium, precum HAIER, ILVE, LOFRA Italy, Fulgor Milano, IoMabe, Smalvic, TecnoGas, Bertazzoni, Tecfrigo, SMEG, Bompani Modena, Baraldi Milano, HITACHI sau Foster Italy.